Bộ trưởng Bộ Nội vụ trả lời đề xuất tăng lương cho cán bộ xã, sắp xếp, hợp nhất tổ chức các hội

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Đỗ Thanh Bình - Ảnh: GIA HÂN

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Đỗ Thanh Bình vừa có văn bản trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Ninh Bình gửi đến trước kỳ họp thứ 10 của Quốc hội.

Theo cử tri tỉnh Ninh Bình, hiện sau khi triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, khối lượng công việc tại cơ sở ngày càng tăng, yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao. Trong khi chế độ đãi ngộ, thu nhập và phụ cấp đối với lực lượng này còn thấp, chưa tương xứng với trách nhiệm được giao.

Điều này gây khó khăn trong công tác thu hút, giữ chân người có năng lực, tâm huyết làm việc lâu dài tại cơ sở.

Từ đó, cử tri đề nghị sớm ban hành hướng dẫn cụ thể về việc sắp xếp tổ chức, các hội quần chúng và chế độ, chính sách đối với cán bộ cơ sở sau sáp nhập, tinh gọn bộ máy.

Điều chỉnh tăng lương cơ sở, đồng thời xem xét bổ sung các loại phụ cấp (công vụ, chức vụ, trách nhiệm, kiêm nhiệm...) cho cán bộ, công chức cấp xã, đặc biệt những người trực tiếp làm việc tại địa phương, thường xuyên tiếp xúc và giải quyết công việc với người dân...

Hướng dẫn việc sắp xếp các hội quần chúng

Trả lời nội dung, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Đỗ Thanh Bình đã trả lời về sắp xếp, hợp nhất tổ chức các hội quần chúng.

Trong đó, với việc sáp nhập, hợp nhất các hội quần chúng (không phải do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ) ở địa phương, tại nghị định 126/2024 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội đã có quy định về chia, tách, sáp nhập, hợp nhất và giải thể hội khi thay đổi địa giới hành chính.

Tại nghị định 129/2025 của Chính phủ (có) quy định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 2 cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ, trong đó quy định về thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính đối với hội có phạm vi hoạt động trong xã thuộc thẩm quyền của chủ tịch UBND cấp xã.

Bộ Nội vụ đã kịp thời ban hành công văn 1911/2025 gửi UBND tỉnh, thành phố về một số nội dung liên quan đến sáp nhập các hội quần chúng (không phải hội do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ) hoạt động phạm vi tỉnh, xã.

Theo đó, về thẩm quyền, hồ sơ, trình tự, thủ tục sáp nhập, hợp nhất các hội quần chúng (không phải là hội do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ) ở địa phương thực hiện theo quy định nêu trên và văn bản hướng dẫn của Bộ Nội vụ.

Việc sáp nhập, hợp nhất các hội do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ ở địa phương thực hiện theo kết luận 174, 177, 178/2025 của Bộ Chính trị về xây dựng tổ chức, hoạt động và bảo đảm tổ chức bộ máy của đơn vị hành chính 2 cấp bảo đảm thông suốt, hiệu quả.

Cùng với đó, Ban Chỉ đạo Trung ương về tổng kết nghị quyết 18 cũng có văn bản 59 về sắp xếp đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp nhà nước và đầu mối bên trong các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị.

Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam cũng có hướng dẫn 05/2025 về việc tiếp tục thực hiện sắp xếp, tinh gọn, hợp nhất các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ ở tỉnh, xã.

Theo đó, các hội do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ ở tỉnh, xã báo cáo Ủy ban MTTQ Việt Nam cùng cấp để được hướng dẫn thực hiện sáp nhập, hợp nhất, sắp xếp, tinh gọn theo chủ trương của Đảng và quy định nêu trên nhằm bảo đảm thống nhất, thuận lợi trong tổ chức và hoạt động của các hội ở địa phương.

Trong quá trình thực hiện, nếu có phát sinh vướng mắc, đề nghị tổng hợp, báo cáo Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam xem xét, hướng dẫn theo quy định.

Đề xuất tăng lương cơ sở trong năm 2026

Về đề xuất điều chỉnh lương, phụ cấp đối với cán bộ, công chức cấp xã, Bộ trưởng Đỗ Thanh Bình cho biết thực hiện nhiệm vụ Bộ Chính trị giao tại kết luận 174, 186, 206, Bộ đang phối hợp các bộ, cơ quan liên quan nghiên cứu, đề xuất chính sách tiền lương và điều chỉnh một số chế độ phụ cấp liên quan với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, người lao động sau sắp xếp tổ chức bộ máy, tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp.

Trước mắt, để cải thiện đời sống của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, Bộ Nội vụ phối hợp với Bộ Tài chính và các Bộ, cơ quan liên quan tiếp tục báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định tăng mức lương cơ sở trong năm 2026.

Việc này bảo đảm phù hợp với chỉ số giá tiêu dùng, mức tăng trưởng kinh tế và khả năng của ngân sách nhà nước.

Tác giả: Thành Chung

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ