Biệt thự 1.500m2 rực rỡ đón Giáng sinh của vợ cũ Đan Trường

Chuẩn bị đón Giáng sinh, vợ cũ Đan Trường chi khoảng 1.000 USD (khoảng 26 triệu đồng) mua cây thông trang trí căn biệt thự.

Sau khi ly hôn, doanh nhân Thủy Tiên - vợ cũ Đan Trường vẫn sống trong căn biệt thự rộng lớn tại California (Mỹ). Ảnh: Thuy Tien Mfas

Biệt thự tọa lạc trên một ngọn đồi thuộc khu nhà giàu, có tổng diện tích khu đất hơn 4.000m2. Trong đó, diện tích xây nhà ở khoảng 1.500m2, phần còn lại khuôn viên sân vườn. Ảnh: Thuy Tien Mfas

Mới đây, Thủy Tiên chia sẻ loạt ảnh trang trí căn biệt thự rực rỡ đón Giáng sinh. Ảnh: Thuy Tien Mfas

Doanh nhân Thủy Tiên cho biết phần lớn các vật dụng năm nay đều được mua mới, phù hợp với xu hướng lễ hội năm 2025. Ảnh: Thuy Tien Mfas

Cây thông Noel được đặt ở sảnh chính. Phía dưới gốc cây trang trí bằng túi quà nhỏ xinh, xe tuần lộc. Ảnh: Thuy Tien Mfas

Góc bên kia, Thủy Tiên đặt chiếc ghế sofa đơn màu kem, nổi bật trên chiếc thảm đỏ đậm không khí Giáng sinh. Ảnh: Thuy Tien Mfas

Những góc khác được trang trí bằng chậu hoa trạng nguyên đỏ rực. Ảnh: Thuy Tien Mfas

Tại khu vực sảnh, cầu thang kính trong nhà được trang trí công phu với cây thông xanh, nơ lớn và ruy băng. Ảnh: Thuy Tien Mfas

Đây là không gian được đầu tư kỹ lưỡng nhất, nơi cả gia đình và khách mời chụp ảnh kỷ niệm trong dịp lễ. Ảnh: Thuy Tien Mfas

Cây thông trong biệt thự của doanh nhân Thủy Tiên cao 4,5 mét. Ảnh: Thuy Tien Mfas

