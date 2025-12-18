Thủ tướng họp đánh giá Chiến dịch Quang Trung: Biểu dương Đắk Lắk, Đà Nẵng

Thủ tướng Phạm Minh Chính - Ảnh: NHẬT BẮC

Theo báo cáo cập nhật tới 17h ngày 16-12, có 1.653 nhà sập đổ, lũ cuốn trôi cần phải xây dựng lại, trong đó Quảng Trị 1 nhà, Huế 5 nhà, Đà Nẵng 104 nhà, Quảng Ngãi 47 nhà, Gia Lai 674 nhà, Đắk Lắk 655 nhà, Khánh Hòa 89 nhà, Lâm Đồng 40 nhà, tăng 19 nhà so với báo cáo ngày 8-12.

Xây dựng nhà mới đạt 98,1%, sửa chữa nhà đạt hơn 90%

Đến nay, số nhà được khởi công xây dựng lại là 1.622 nhà, đạt 98,1%, trong đó Gia Lai đã khởi công 674 nhà, Đắk Lắk 631 nhà. Số liệu này tăng thêm 651 nhà so với ngày 8-12. Số nhà đã hoàn thành việc xây dựng lại, người dân đã ở, trở về là 474 nhà (Đà Nẵng 8, Quảng Ngãi 9, Gia Lai 454, Khánh Hòa 3).

Bên cạnh đó, số nhà hư hỏng cần phải sửa chữa là 35.731 nhà (Quảng Bình 11, Huế 40, Đà Nẵng 361, Quảng Ngãi 340, Gia Lai 28.472, Đắk Lắk 6.132, Khánh Hòa 290, Lâm Đồng 85). Đến nay, số nhà đã được sửa chữa là 32.259 nhà, chiếm 90,3%.

Từ cuộc họp ngày 8-9, Đắk Lắk đã khởi công xây dựng 455 nhà, Đà Nẵng 117 nhà, Khánh Hòa 39 nhà, Quảng Ngãi 36 nhà, Lâm Đồng 23 nhà, Quảng Trị khởi công dựng kè chống sạt lở cho 12 nhà.

Từ các kết quả trên, Thủ tướng biểu dương Đắk Lắk, TP Đà Nẵng trong tuần qua đã triển khai khởi công xây dựng lại nhà cho bà con với số lượng nhiều nhất; Gia Lai hoàn thành việc xây dựng lại nhiều nhà ở.

Theo báo cáo, các địa phương không có khó khăn về kinh phí, đất đai, nguyên vật liệu, nhân công, thiết kế. Vì vậy Thủ tướng yêu cầu các địa phương tiếp tục chỉ đạo công tác này với tinh thần "Chiến dịch Quang Trung", chiến dịch không có tiếng súng nhưng phải chiến thắng và phải chiến thắng giòn giã để người dân an cư lạc nghiệp.

Mục tiêu là đến ngày 31-12 phải hoàn thành tất cả các nhà phải sửa chữa, đến ngày 31-1-2026 phải hoàn thành toàn bộ việc xây mới. Quan điểm được Thủ tướng nhấn mạnh: "Không còn lý do để trì hoãn, để không hoàn thành nhiệm vụ này và nếu không hoàn thành thì phải kiểm điểm trách nhiệm".

Theo đó, các tỉnh thành, nhất là tỉnh Gia Lai và Đắk Lắk với số lượng nhà lớn, phải nỗ lực nhiều hơn nữa, cấp ủy, chính quyền phải bám sát tình hình để chỉ đạo sát sao; các tỉnh, thành phố khẩn trương khởi công xây mới số nhà còn lại.

Các lực lượng cùng vào cuộc

Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Đoàn Thanh niên hỗ trợ lực lượng tham gia xây dựng, sửa chữa; kêu gọi người dân giúp đỡ lẫn nhau với tinh thần "ai có công giúp công, ai có của giúp của, ai có nhiều giúp nhiều, ai có ít giúp ít, tiện ở đâu thì giúp ở đấy".

Các địa phương lo vật liệu, thiết kế cho nhân dân; Bộ Quốc phòng bảo đảm nhân công xây dựng với tinh thần "Quân đội ta từ nhân dân mà ra, vì nhân dân phục vụ"; Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với các địa phương, bám sát tình hình, xử lý các việc phát sinh liên quan đất đai, vật liệu xây dựng.

Thanh tra Chính phủ vào cuộc thanh tra việc thực hiện các nhiệm vụ và sử dụng kinh phí hỗ trợ. Các tập đoàn Petrovietnam, EVN, VNPT, Viettel tích cực hỗ trợ các địa phương. Các cơ quan thông tấn báo chí cần đẩy mạnh tuyên truyền, đặc biệt vấn đề điểm tựa lòng dân.

Về khôi phục hạ tầng, trong đó có hạ tầng dùng chung liên quan sinh hoạt của người dân, Thủ tướng yêu cầu trước ngày 20-12 tới, các địa phương phải thống kê các công trình nhà sinh hoạt cộng đồng, trạm y tế, nhà văn hóa… phải sửa chữa, khắc phục để báo cáo Văn phòng Chính phủ, trình Chính phủ xem xét hỗ trợ.

Với hạ tầng giao thông và các hạ tầng khác, vấn đề tích cực khôi phục sản xuất, kinh doanh, Thủ tướng nhấn mạnh tinh thần là Trung ương hỗ trợ kinh phí để địa phương chủ động mua sắm giống cây con, vật tư nông nghiệp để hỗ trợ người dân tái đàn, khôi phục trồng trọt, nuôi trồng thủy sản…

Thủ tướng yêu cầu tất cả các chủ thể liên quan phải bắt tay ngay vào cuộc với tinh thần tất cả vì ấm no, hạnh phúc của nhân dân, với tình cảm với đồng bào, với những người gặp khó khăn, làm như công việc của nhà mình, của bản thân mình.

