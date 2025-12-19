Quả thanh trà có gì đặc biệt? Những lợi ích sức khỏe không nên bỏ qua

Tốt cho tim mạch

Theo các nghiên cứu dinh dưỡng, quả thanh trà giàu chất chống oxy hóa, vitamin và khoáng chất thiết yếu cho hệ tim mạch. Trong đó, magie và kali có vai trò quan trọng trong việc cân bằng huyết áp, hỗ trợ hoạt động ổn định của động mạch.

Nghiên cứu của Đại học Sapienza (Ý) cho thấy, các hợp chất phenolic và carotenoid trong thanh trà giúp ngăn ngừa tổn thương tế bào, giảm tình trạng viêm - một trong những yếu tố nguy cơ của bệnh tim mạch. Đặc biệt, carotenoid còn góp phần hạn chế sự hình thành mảng bám trong lòng mạch, từ đó giảm nguy cơ mắc các bệnh về tim.

Thanh trà là loại trái cây được nhiều người ưa chuộng nhờ màu vàng bắt mắt, hương thơm đặc trưng và vị chua ngọt dễ chịu

Hỗ trợ phòng ngừa ung thư

Một nghiên cứu của Đại học Quốc gia Jeju (Hàn Quốc) cho biết, chiết xuất từ vỏ quả thanh trà có khả năng ức chế sự phát triển và lây lan của tế bào ung thư bàng quang trong điều kiện thí nghiệm.

Không chỉ phần vỏ, các hợp chất phenolic và carotenoid trong thịt quả thanh trà cũng được đánh giá có đặc tính chống ung thư. Đáng chú ý, axit chlorogenic có thể kìm hãm sự phát triển của khối u, trong khi beta-carotene góp phần chống lại sự hình thành và phát triển của các tế bào ung thư.

Chống viêm, tăng cường trao đổi chất

Việc bổ sung thanh trà vào khẩu phần ăn hằng ngày có thể giúp giảm insulin, chất béo trung tính và lượng đường trong máu, từ đó hỗ trợ quá trình trao đổi chất của cơ thể.

Bên cạnh đó, nhờ hàm lượng chất chống oxy hóa cùng vitamin và khoáng chất dồi dào, thanh trà còn có tác dụng chống viêm, góp phần nâng cao sức đề kháng và bảo vệ sức khỏe tổng thể.

Cách sử dụng quả thanh trà

Thanh trà có thể ăn trực tiếp hoặc chế biến thành nhiều món ăn, đồ uống vừa ngon miệng vừa tốt cho sức khỏe.

Ăn trực tiếp: Khi thanh trà chín, chỉ cần bóc vỏ và thưởng thức phần thịt bên trong tương tự như xoài. Với những người thích vị chua, có thể chấm hoặc lắc thanh trà cùng muối ớt để tăng hương vị.

Thanh trà dầm đá: Thanh trà chín rửa sạch, gọt vỏ, cắt nhỏ rồi dầm cùng đường, thêm nước lọc và đá viên. Đây là món giải khát đơn giản, dễ làm, phù hợp trong những ngày nắng nóng.

Mứt thanh trà: Thanh trà chín được sơ chế, thái lát mỏng, ướp đường cho ngấm rồi sên nhỏ lửa đến khi dẻo lại. Khi hoàn thành, có thể rắc thêm mè và lạc rang để tăng hương vị. Mứt thanh trà có vị chua ngọt hài hòa, dễ ăn.

Thanh trà ngâm đường: Thanh trà rửa sạch, khía dọc thân quả rồi xếp xen kẽ với đường trong lọ thủy tinh khô, sạch. Sau 7-14 ngày, hỗn hợp có thể dùng pha nước uống giải nhiệt, rất thích hợp cho mùa hè.

Sốt thanh trà: Thịt quả thanh trà được xay nhuyễn, nấu cùng đường, muối, bột bắp và nước đến khi sánh mịn. Nước sốt có vị chua ngọt nhẹ, dùng kèm các món nướng giúp giảm độ ngấy và kích thích vị giác.

Với giá trị dinh dưỡng cao và cách chế biến đa dạng, thanh trà không chỉ là loại trái cây quen thuộc mà còn là lựa chọn đáng cân nhắc trong thực đơn chăm sóc sức khỏe hàng ngày.

Tác giả: Chung Thủy (Tổng hợp)

Nguồn tin: vov.vn