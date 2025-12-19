Bộ GD&ĐT điều chỉnh kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026

Thí sinh TP.HCM trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025. Ảnh: Phương Lâm.

Nội dung trên thuộc dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi tốt nghiệp THPT, đang được Bộ GD&ĐT lấy ý kiến đến hết ngày 28/12.

Theo bộ, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 cơ bản giữ ổn định như năm 2025, song có những điều chỉnh cần thiết nhằm bảo đảm phù hợp với bối cảnh sắp xếp lại đơn vị hành chính.

Cụ thể, dự thảo thông tư sửa đổi các quy định liên quan đến công tác thanh tra, kiểm tra trong kỳ thi nhằm bảo đảm phù hợp với việc chuyển bộ phận thanh tra giáo dục các cấp về Thanh tra Chính phủ và Thanh tra tỉnh

Đồng thời, một số quy định và quy trình tổ chức thi được điều chỉnh để thuận tiện hơn cho các đơn vị trong bối cảnh sắp xếp lại đơn vị quản lý chính quyền địa phương hai cấp và đơn vị hành chính cấp tỉnh.

Theo đó, hồ sơ đăng ký dự thi chỉ lưu tại trường phổ thông; giấy báo dự thi và thẻ dự thi được tích hợp thành một loại duy nhất là "giấy báo dự thi". Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời và giấy chứng nhận kết quả thi được tích hợp thành “giấy chứng nhận kết quả thi”. Hai loại giấy này do trường THPT nơi thí sinh nộp hồ sơ đăng ký dự thi cấp.

Bên cạnh đó, quy trình chấm phúc khảo cũng được điều chỉnh, quy định tất cả bài thi có thay đổi điểm sau phúc khảo đều phải được tổ chức đối thoại với người chấm trước đó.

Dự kiến bài thi có điểm phúc khảo lệch so với điểm chấm đợt đầu (đã công bố) từ 0,25 điểm trở lên thì được điều chỉnh điểm.

Dữ liệu chấm phúc khảo được xuất ra từ phần mềm, ghi vào 2 đĩa CD giống nhau, được niêm phong dưới sự giám sát của Tổ Giám sát, công an và lập biên bản, có chữ ký của lãnh đạo Ban Phúc khảo.

Theo Bộ GD&ĐT, việc áp dụng công nghệ thông tin tiếp tục được tăng cường, góp phần giảm thời gian thu nhận đơn phúc khảo, rút ngắn thời gian thông báo kết quả, tạo thuận lợi cho công tác tuyển sinh của các cơ sở giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp.

Ngoài ra, dự thảo Thông tư tiếp tục nhấn mạnh việc tối ưu hóa ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác tổ chức thi, đặc biệt là việc truyền dữ liệu giữa các hội đồng thi và bộ thông qua hệ thống quản lý thi.

Các khâu thủ công như gửi đĩa CD qua đường bưu điện sẽ dần được thay thế, từ đó nâng cao hiệu quả, tăng tốc độ xử lý và bảo đảm an toàn, chính xác trong toàn bộ quy trình tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Thời gian thi tốt nghiệp THPT 2026 dự kiến ngày 11-12/6, sớm hơn 2 tuần so với năm 2025. Thí sinh sẽ làm bốn bài thi, gồm hai môn Toán và Ngữ văn. Ngoài ra, các em chọn hai môn trong số các môn Hóa học, Vật lý, Sinh học, Địa lý, Lịch sử, Giáo dục kinh tế và pháp luật, Tin học, Công nghệ và Ngoại ngữ.

Tác giả: Ngọc Bích

Nguồn tin: znews.vn