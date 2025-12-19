Khởi công, khánh thành 234 dự án trọng điểm chào mừng Đại hội XIV của Đảng

Đây là sự kiện có ý nghĩa chính trị, kinh tế quan trọng, chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV, tạo khí thế mới thúc đẩy tăng trưởng trong kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Hầm đường bộ trên tuyến cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn thuộc cao tốc Bắc Nam phía Đông thông xe.

Phóng viên báo Tin tức và Dân tộc ghi nhận một số điểm cầu quan trọng, gồm: Khánh thành các công trình và khai trương chuyến bay đầu tiên tại Cảng hàng không quốc tế Long Thành - giai đoạn I; khởi công dự án thành phần I dự án đầu tư xây dựng tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng; khởi công dự án đầu tư xây dựng trục đại lộ cảnh quan sông Hồng trên địa bàn Hà Nội; khởi công đường bộ cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc (tỉnh Lâm Đồng); khánh thành, thông xe kỹ thuật tuyến chính dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía đông đoạn Cần Thơ - Hậu Giang - Cà Mau; khánh thành Bệnh viện đa khoa quốc tế Huế; khởi công dự án tuyến tàu điện đô thị đoạn 1 tại đặc khu Phú Quốc…

Hòa trong không khí toàn Đảng, toàn dân và toàn quân hân hoan thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội XIV của Đảng. Bộ Xây dựng phối hợp với UBND các tỉnh, thành phố Lào Cai, Phú Thọ, Hà Nội, Bắc Ninh, Hưng Yên, Hải Phòng đã khởi công Dự án thành phần I dự án đầu tư xây dựng tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng.

Cao tốc thành phần đoạn Quảng Ngãi - Hoài Nhơn khi đi vào khai thác sẽ góp phần hoàn thành mục tiêu “3.000 km đường cao tốc vào năm 2025”.

Dự án dài khoảng 390,9 km, đường đơn khổ 1.435 mm, tốc độ thiết kế 160 km/giờ, có điểm đầu tuyến tại vị trí nối ray với đường sắt Trung Quốc thuộc tỉnh Lào Cai, điểm cuối tại ga cảng Lạch Huyện, TP Hải Phòng. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 203.200 tỷ đồng, được thực hiện theo hình thức đầu tư công, phấn đấu hoàn thành năm 2030. Việc khởi công dự án hiện thực hóa mục tiêu xây dựng tuyến đường sắt mới hiện đại, đồng bộ, đáp ứng nhu cầu vận tải trên hành lang Đông - Tây, kết nối liên vận quốc tế giữa Việt Nam và Trung Quốc, tạo động lực quan trọng phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh và hội nhập quốc tế.

Tại Đồng bằng sông Cửu Long, Bộ Xây dựng khánh thành đưa vào khai thác Dự án Đầu tư nâng cấp tuyến Cao Lãnh - Lộ Tẻ và tuyến Lộ Tẻ - Rạch Sỏi do Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận làm chủ đầu tư. Dự án đầu tư nâng cấp tuyến Cao Lãnh - Lộ Tẻ qua tỉnh Đồng Tháp và TP Cần Thơ là 950 tỷ đồng; dự án đầu tư nâng cấp mặt đường tuyến Lộ Tẻ - Rạch Sỏi qua TP Cần Thơ và tỉnh An Giang là 750 tỷ đồng. Dự án có chiều dài khoảng 80 km, khi khai thác, sẽ góp phần giảm tải cho Quốc lộ 80, nâng cao năng lực vận chuyển hàng hóa từ các tỉnh Đồng Tháp, An Giang, Kiên Giang về TP Cần Thơ, TP Hồ Chí Minh, tạo điều kiện thuận lợi để phát triển các khu công nghiệp, khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, trung tâm logistics và du lịch trong khu vực.

Trên tuyến đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025, Bộ Xây dựng khánh thành, thông xe kỹ thuật Dự án thành phần Quảng Ngãi - Hoài Nhơn do Ban Quản lý dự án 2 làm chủ đầu tư, với tổng mức đầu tư hơn 21.110 tỷ đồng. Dự án khởi công ngày 1/1/2023, theo hợp đồng ký kết hoàn thành tháng 8/2026, dự kiến vượt tiến độ 6 tháng. Dự án có điểm đầu tại Km1050+000 cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, kết nối với Dự án thành phần đoạn Hoài Nhơn - Quy Nhơn; điểm cuối Km 1038+000 kết nối Dự án thành phần đoạn Hoài Nhơn - Quy Nhơn. Dự án dài 88 km, đạt vận tốc thiết kế 120 km/giờ và dự kiến bắt đầu khai thác từ tháng 1/2026.

Dự án cao tốc thành phần đoạn Quảng Ngãi - Hoài Nhơn khi đi vào khai thác sẽ góp phần hoàn thành mục tiêu “3.000 km đường cao tốc vào năm 2025”, nối liền từ Lạng Sơn đến Cà Mau, tạo nên trục xương sống giao thông Quốc gia. Đồng thời, giúp kết nối các trung tâm kinh tế, chính trị các tỉnh vùng Duyên Hải Nam Trung Bộ và vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, từng bước hoàn thiện kết cấu hạ tầng đồng bộ, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, năng lực cạnh tranh của nền kinh tế trong bối cảnh hội nhập sâu, rộng và đảm bảo an ninh quốc phòng.

Cũng trên tuyến cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025, trong ngày 19/12, Bộ Xây dựng khánh thành, thông xe tuyến chính Dự án cao tốc thành phần đoạn Cần Thơ – Hậu Giang và thông xe kỹ thuật đoạn Hậu Giang – Cà Mau. Sau gần 3 năm thi công với tinh thần “vượt nắng, thắng mưa”, “3 ca 4 kíp” và vận dụng hiệu quả các cơ chế đặc thù của Quốc hội, Chính phủ, dự án thành phần đoạn Cần Thơ – Hậu Giang đã hoàn thành các hạng mục tuyến chính cao tốc, đưa vào khai thác từ sáng 20/12/2025; dự án thành phần đoạn Hậu Giang – Cà Mau đã cơ bản hoàn thành tuyến chính cao tốc, tiếp tục hoàn thiện các hạng mục còn lại để hoàn thành toàn bộ tuyến chính đưa vào khai thác từ ngày 31/12/2025.

Dự án do Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận làm chủ đầu tư, với tổng mức đầu tư hơn 27.500 tỷ đồng, dài 110,87 km, có điểm đầu dự án tại Km15+350 giao với tuyến nối đường Nam Sông Hậu - Quốc lộ 1, TP Cần Thơ, điểm cuối kết thúc tại Km126+223 giao với đường Hành lang ven biển phía Nam, tỉnh Cà Mau. Sự kiện khánh thành, thông xe Dự án thành phần đoạn Cần Thơ - Hậu Giang và thông xe kỹ thuật đoạn Hậu Giang - Cà Mau có ý nghĩa kinh tế xã hội đặc biệt quan trọng, tạo động lực phát triển mạnh mẽ cho khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, hình thành trục giao thông tốc độ cao, tăng cường liên kết vùng, kết nối chặt chẽ các trung tâm kinh tế, cảng biển và khu công nghiệp trọng điểm, đặc biệt là kết nối TP Cần Thơ với cực Nam của Tổ quốc, rút ngắn thời gian vận chuyển, giảm chi phí logistics đối với hàng hóa, nông sản, thủy sản xuất khẩu, qua đó nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp trong khu vực...

Loạt công trình khởi công, khánh thành trong ngày 19/12 khẳng định sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; sự phối hợp trách nhiệm của các bộ, ngành, địa phương và sự đồng lòng, ủng hộ của nhân dân cả nước trong công tác giải phóng mặt bằng, góp phần quan trọng đưa các dự án cán đích đúng kế hoạch.

Tác giả: Vân Sơn

Nguồn tin: Báo Tin tức