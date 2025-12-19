Hình xăm đặc biệt trên ngực của Đình Bắc

Trước khi có thể hình tốt với chiều cao 1,80 m như hiện tại, Đình Bắc từng bị lò đào tạo Sông Lam Nghệ An loại vì thể hình không đạt chuẩn, cao 1,50 m ở tuổi 14. Sau đó, anh tìm kiếm cơ hội ở CLB Quảng Nam và dần đạt được những thành công với đội bóng này. Tuy nhiên, biệt danh Bắc "còi" vẫn gắn với anh đến bây giờ và cũng là tên fanpage của nam cầu thủ. Ảnh: Duy Hiệu.