"Ngó lơ" cho doanh nghiệp, 6 cán bộ hải quan bị đề nghị mức án từ 7 -9 năm tù

Ngày 19/12, đại diện VKSND TP Hồ Chí Minh đã nêu quan điểm luận tội và đề nghị mức án đối với 53 bị cáo trong vụ án buôn lậu 1,7 triệu lít xăng dầu, do Lê Tấn Hòa ((SN 1976, Chủ sở hữu Công ty TNHH Vận tải Xăng dầu SaiGon Transco – gọi tắt là Công ty Sài Gòn Transco) chủ mưu, có sự tiếp tay của cán bộ hải quan, Đội nghiệp vụ hải quan SP - PSA thuộc Chi cục Hải quan Cửa khẩu Cảng Phú Mỹ thực hiện.

Các bị cáo tại tòa.

Theo đại diện VKS có đủ căn cứ xác định từ khoảng tháng 3/2022 đến tháng 1/2024, ông Lê Tấn Hòa, các nhân viên Công ty Saigon Transco và đồng phạm đã thực hiện 90 chuyến cấp dầu tạm nhập tái xuất, đã mua lại trái phép 1.717.000 lít dầu, giá trị 29,9 tỉ đồng, bán được 34,7 tỷ đồng, hưởng lợi 4,7 tỷ đồng.

Đối với 10 bị cáo thuộc nhóm các bị cáo Công ty Saigon Transco, Viện kiểm sát đánh giá ông Lê Tấn Hòa là chủ mưu, tổ chức thực hiện hành vi phạm tội. Hòa thành lập, trực tiếp điều hành mọi hoạt động của công ty, trực tiếp chỉ đạo các bị cáo khác thuộc công ty thực hiện các hành vi phạm tội cụ thể để thực hiện hành vi buôn lậu đối với toàn bộ 90 chuyến cấp dầu thuộc diện tạm nhập – tái xuất. Các bị cáo khác tham gia buôn lậu với vai trò đồng phạm giúp sức.

Nhóm bị cáo là thuyền trưởng, máy trưởng, thuyền viên của 10 sà lan vận chuyển dầu lậu (gồm 31 bị cáo), các bị cáo thuộc nhóm này được giao nhiệm vụ giữ lại phần dầu mua được (theo yêu cầu của nhân viên giao nhận), rồi bơm số dầu mua được này vào khoang bí mật để qua mặt cơ quan chức năng nếu bị kiểm tra và chở dầu về tập kết tại kho 30 Đào Trí để tiêu thụ nên phải chịu trách nhiệm hình sự với vai trò đồng phạm giúp sức.

Đối với nhóm các công ty đại lý môi giới xăng dầu, biết rõ Lê Tấn Hòa và đồng phạm thực hiện hành vi buôn lậu nhưng các bị cáo đã không thực hiện giám sát việc cấp dầu, tạo điều kiện cho Công ty Saigon Transco thực hiện hành vi buôn lậu, nhằm mục đích hưởng tiền ăn chia lợi nhuận từ việc bán dầu.

Các bị cáo trong quá trình xét xử.

Đối với nhóm bị cáo là công chức hải quan, để Lê Tấn Hòa và đồng phạm thực hiện trót lọt, nhằm mục đích trong quá trình thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu để không thực hiện đầy đủ quy trình giám sát, tạo điều kiện cho việc cấp dầu của Công ty Saigon Transco, để công ty mua lại trái phép dầu tạm nhập tái xuất.

Kết quả điều tra xác định, Lê Tấn Hòa đã chỉ đạo nhân viên đưa tiền cho nhóm các cá nhân là công chức hải quan của Đội nghiệp vụ SP-PSA thuộc Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Phú Mỹ tổng số tiền là 953 triệu đồng để chia nhau tiêu xài cá nhân.

Đại diện VKS cho rằng, 53 bị cáo trong vụ án, có những bị cáo ở những thời điểm khác trong quá trình điều tra, thời điểm thẩm vấn còn chưa nhận tội, hoặc chưa nhận thức rõ hành vi phạm tội của mình, tuy nhiên kết thúc phần thẩm vấn trực tiếp tại phiên tòa, tất cả các bị cáo đều khai báo thành khẩn, xác định hành vi cụ thể của mình mà cáo trạng nêu là đúng, thể hiện thái độ ăn năn hối cải.

Một số bị cáo đã tự nguyện nộp một phần tiền mà mình hưởng lợi bất chính nhằm khắc phục hậu quả do hành vi phạm tội của mình gây ra.

Từ những quan điêm trên, đại diện VKS đã đề nghị HĐXX tuyên phạt các bị cáo Lê Tấn Hòa từ 13-14 năm tù; Nguyễn Quốc Dũng từ 14-15 năm tù.

Các bị cáo còn lại thuộc Công ty Transco, nhóm công ty đại lý môi giới xăng dầu và nhóm bị cáo là thuyền trưởng, máy trưởng, thuyền viên của 10 sà lan vận chuyển dầu lậu bị đại diện VKS đề nghị từ 2-3 năm tù cho hưởng án treo đến 12 -13 năm tù.

Các bị cáo trên bị đề nghị tuyên phạt múc án tù cùng về tội danh “Buôn lậu”.

Nhóm bị cáo là cựu cán bộ hải quan bị đại diện VKS đề nghị mức án: bị cáo Đỗ Thị Ngọc Quỳnh và Bùi Huỳnh Bá Phước bị đề nghị từ 8-9 năm tù; Ngô Trung Hiếu, Hồ Việt Tân Nguyễn Xuân Tưởng và Vũ Hồng Hà bị đề nghị cùng mức án từ 7-8 năm tù về tội “Nhận hối lộ”.

Phiên tòa đang tiếp tục với phần tranh tụng.

