Lễ khởi công Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh Cảng nước sâu Cửa Lò

Tham dự buổi lễ tại điểm cầu xã Hải Lộc, về phía Quân khu 4 có đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Hà – Phó Tư lệnh Quân khu 4.

Về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Võ Trọng Hải - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Bùi Thanh An - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh; lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh cùng lãnh đạo các Sở, ban, ngành, địa phương; các nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh.

Dự án Cảng nước sâu Cửa Lò là hạ tầng giao thông chiến lược, được xác định là đòn bẩy để phát triển kinh tế - xã hội cho tỉnh Nghệ An và vùng Bắc Trung Bộ. Với quy mô cho tàu có trọng tải từ 50.000 DWT (tấn) đến 100.000 DWT (tấn), khu hậu phương cảng 32 ha, tổng vốn đầu tư (bao gồm cả đê chắn sóng) khoảng 9.000 tỷ đồng, Dự án góp phần hình thành trung tâm logistics lớn của khu vực, là cửa ngõ ra biển cho nước bạn Lào và vùng Đông Bắc Thái Lan.

Sau khi hoàn thành, dự án sẽ kết nối đồng bộ với các tuyến đường giao thông huyết mạch quốc gia như: QL.1A, QL.7C, Cao tốc Bắc - Nam, Đường sắt tốc độ cao, Đường sắt Bắc - Nam, Cao tốc Vinh - Thanh Thủy, Đường ven biển, Cảng hàng không quốc tế Vinh, các tuyến vận tải biển trong nước và quốc tế. Điều này không chỉ nâng cao năng lực xuất nhập khẩu, nhất là hàng siêu trường siêu trọng, mà còn tạo sức hấp dẫn đặc biệt trong thu hút đầu tư, nhất là dòng vốn FDI; đồng thời tạo ra nhiều việc làm cho địa phương và củng cố thêm các hoạt động vươn khơi, bám biển, phát triển kinh tế.

Dự án đi vào hoạt động sẽ là động lực quan trọng để Nghệ An bứt phá, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu của Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025-2030, của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bùi Thanh An phát biểu

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bùi Thanh An nhấn mạnh, sự kiện khởi công hôm nay là minh chứng rõ nét cho cam kết mạnh mẽ nhất của tỉnh Nghệ An đối với các nhà đầu tư. Đồng thời, ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực, khẩn trương của Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển vận tải quốc tế trong việc hoàn thiện các thủ tục để dự án được triển khai đúng kế hoạch.

Để dự án sớm hoàn thành và phát huy hiệu quả, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bùi Thanh An đề nghị nhà đầu tư cần tập trung tối đa nguồn lực tài chính, công nghệ và nhân lực; tổ chức thi công khoa học, đảm bảo tuyệt đối an toàn và chất lượng công trình. Đồng thời phối hợp chặt chẽ với các Sở, ban ngành, địa phương để kịp thời chuẩn bị các điều kiện liên quan và tháo gỡ các vướng mắc, triển khai đầu tư xây dựng đảm bảo tiến độ thực hiện Dự án. Tỉnh Nghệ An cam kết sẽ luôn đồng hành, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất về chính sách và môi trường đầu tư để nhà đầu tư yên tâm thực hiện dự án.

Các Sở, ban, ngành, UBND xã Hải Lộc và địa phương liên quan phải chủ động, tích cực giải quyết nhanh chóng các hồ sơ, thủ tục liên quan (về đầu tư, xây dựng, bồi thường giải phóng mặt bằng, nguồn vật tư, vật liệu,...), đáp ứng tiến độ thực hiện Dự án và đảm bảo an toàn, an ninh trật tự. Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam thường xuyên theo dõi, đôn đốc, khâu nối, hỗ trợ Nhà đầu tư kịp thời.

Ông Nguyễn Thanh Tùng – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Vận tải Quốc tế cam kết sẽ tập trung cao nhất nguồn lực, thi công an toàn, đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng để dự án xứng đáng là công trình chào mừng Đại hội, đóng góp thiết thực vào sự phát triển của Nghệ An và của đất nước

