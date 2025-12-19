VFF trao 'nóng' 1 tỷ cho U22 Việt Nam, người hâm mộ vẫn lâng lâng vui sướng sau trận thắng Thái Lan lịch sử

Your browser does not support the video tag.

Không chỉ giúp bóng đá Việt Nam kết thúc năm 2025 với thành tích ấn tượng, cuộc lội ngược dòng trước Thái Lan để vô địch môn bóng đá Nam SEA Games 33 cũng giúp đội tuyển U22 Việt Nam nhận được số tiền thưởng nóng khủng từ Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) và các nhà tài trợ.

Theo đó, ngay sau chiến thắng của U22 Việt Nam ở trận chung kết SEA Games 33, VFF thưởng cho đội tuyển U22 Việt Nam 1 tỷ đồng (đội tuyển Futsal nữ nhận 500 triệu đồng). Cùng với đó, đội tuyển cũng đã nhận được 1 tỷ đồng tiền thưởng từ Chủ tịch Câu lạc bộ Hồng Lĩnh và 500 triệu đồng từ Acecook cho chiến thắng trong trận chung kết trên sân Rajamangala.

Số tiền thưởng cho U22 Việt Nam được dự báo chưa dừng lại trong những ngày tới./.

Tác giả: Minh Hiếu

Nguồn tin: vietnamplus.vn