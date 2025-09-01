Người dân Nghệ An sống trọn từng khoảnh khắc diễu binh qua màn hình số

Hàng nghìn người dân theo dõi Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành chào mừng 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 qua màn hình led tại Quảng trường Hồ Chí Minh.

Dù không trực tiếp có mặt tại Hà Nội, nhưng thông qua các nền tảng số như YouTube, Facebook, cùng truyền hình trực tiếp của Đài Truyền hình Việt Nam, nhân dân Nghệ An vẫn được hòa mình vào không khí hào hùng, xúc động, dõi theo từng bước hành quân oai phong, từng giai điệu quân nhạc rộn ràng vang vọng niềm tự hào dân tộc.

Màn ảnh nhỏ, niềm tự hào lớn

Trong ngày trọng đại hôm nay, thời tiết tại Nghệ An như cũng “hòa chung” niềm vui lớn của cả nước: bầu trời trong xanh, nắng nhẹ, không khí mát mẻ - sự chuyển mình tích cực sau nhiều ngày mưa bão, lũ lụt gây khó khăn cho đời sống nhân dân. Từ thành phố Vinh đến các huyện vùng cao như Kỳ Sơn, Quế Phong (cũ) - nơi chịu thiệt hại nặng nề bởi bão số 3 vừa qua - bà con vừa tranh thủ khắc phục hậu quả thiên tai, vừa háo hức dõi theo sự kiện trọng đại của dân tộc trong tâm thế xúc động và tự hào.

Tại Quảng trường Hồ Chí Minh, hàng nghìn người dân, cán bộ, đoàn viên thanh niên và du khách đã cùng hội tụ trong ngày lễ trọng đại của dân tộc. Giữa tiết trời trong xanh, nắng nhẹ hiếm hoi sau nhiều ngày mưa bão, không gian quảng trường như bừng sáng bởi sắc cờ đỏ sao vàng, băng rôn, khẩu hiệu và đặc biệt là bầu không khí háo hức, sôi động. Tất cả cùng dõi theo Lễ diễu binh, diễu hành tại Hà Nội qua màn hình LED lớn đặt trước tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh, hòa mình vào không khí thiêng liêng và tự hào của cả nước.

Từ 6 giờ sáng, các tuyến đường dẫn về Quảng trường Hồ Chí Minh đã rộn ràng, tấp nập người dân đổ về. Nhiều gia đình đưa theo cả ông bà, con nhỏ; các em học sinh trong sắc đỏ đồng phục rực rỡ; đoàn viên thanh niên với khăn quàng, áo xanh tình nguyện; những cựu chiến binh trong quân phục chỉnh tề… Tất cả tạo nên bức tranh nhiều thế hệ hòa quyện trong niềm tự hào dân tộc.

Hàng nghìn người dân xem Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 80 Quốc khánh qua màn hình led tại Quảng trường Hồ Chí Minh.

6 giờ 30 phút, khi màn hình LED bắt đầu truyền hình trực tiếp lễ diễu binh từ Quảng trường Ba Đình, cả không gian như lắng lại. Quốc ca vang lên, hàng nghìn người đồng loạt đứng dậy, nghiêm trang, ánh mắt hướng về màn hình. Sau giây phút trang nghiêm ấy là những tràng pháo tay rộn rã, tiếng vỗ nhịp theo quân nhạc, những ánh mắt chăm chú dõi theo từng bước đi hùng dũng của các khối lực lượng tiến qua lễ đài. Những tiếng trầm trồ mỗi khi màn hình chiếu tới các đội hình đặc biệt, như: lực lượng đặc công, bộ đội biên phòng, hải quân, không quân, cảnh sát cơ động... Tất cả gợi dậy niềm tự hào và xúc động mãnh liệt trong lòng người dân xứ Nghệ.

Có mặt tại Quảng trường Hồ Chí Minh từ sáng sớm, ông Nguyễn Văn Hồng, 76 tuổi, cựu chiến binh từng chiến đấu tại mặt trận Quảng Trị mặc chiếc áo lính cũ đã được ủi phẳng, gắn huy hiệu cựu chiến binh trên ngực áo, ánh mắt lấp lánh khi theo dõi từng bước chân đội ngũ diễu binh đều tăm tắp trên màn hình.

Ông Hồng xúc động chia sẻ: "Mỗi lần thấy đội hình quân đội diễu binh tôi lại thấy sống lại cả một thời tuổi trẻ cầm súng chiến đấu. Hôm nay dù chỉ xem qua màn hình led tại Quảng trường Hồ Chí Minh, nhưng lòng tôi vẫn run lên vì xúc động. Thấy quân đội ta lớn mạnh, chỉnh tề, khí thế như thế này, tôi cảm thấy công sức của cả một thế hệ đi trước không hề uổng phí. Dù không thể ra Hà Nội, nhưng nhờ công nghệ, tôi vẫn có thể sống lại niềm tự hào ấy”.

Bà Nguyễn Thị Lan, 62 tuổi, nhà ở phường Thành Vinh cho biết bà đã từng xem diễu binh qua tivi ở nhà, nhưng hôm nay cảm xúc hoàn toàn khác. Xem giữa Quảng trường Hồ Chí Minh, giữa dòng người đông đúc, nghe Quốc ca vang lên bên tượng đài Bác, lòng bà dâng trào lòng tự hào dân tộc.

Thế hệ trẻ nối tiếp truyền thống cha ông

Không chỉ người lớn tuổi, lớp trẻ Nghệ An - đặc biệt là học sinh, sinh viên cũng thể hiện niềm tự hào sâu sắc khi theo dõi Lễ diễu binh, diễu hành. Tại Trường Trung học Phổ thông chuyên Phan Bội Châu, nhóm học sinh lớp 12 chuyên Sử đã tổ chức buổi xem Lễ diễu binh, diễu hành qua nền tảng YouTube trong lớp học như một hoạt động ngoại khóa đặc biệt. Trong không khí trang trọng nhưng đầy hứng khởi, các em vừa theo dõi, vừa ghi chép, chụp ảnh màn hình và chia sẻ trên mạng xã hội với những dòng trạng thái đầy cảm xúc.



Em Nguyễn Thị Minh Anh chia sẻ: "Em đã từng được học về các cuộc duyệt binh lịch sử của Việt Nam, nhưng hôm nay là lần đầu tiên được theo dõi trực tiếp một Lễ diễu binh hoành tráng như vậy. Khi thấy các khối hải quân, không quân, cảnh sát cơ động bước qua lễ đài, em cảm thấy niềm kiêu hãnh dâng trào. Là người Nghệ An - quê hương Bác Hồ em càng thấy mình cần học tốt hơn, sống có lý tưởng hơn".

Minh Anh và các bạn còn thực hiện một video ngắn ghi lại cảm nhận của từng bạn sau Lễ diễu binh và gửi đến thầy cô như một hoạt động ngoại khóa đầy ý nghĩa nhân dịp Quốc khánh.

Tại Trường Tiểu học Lê Lợi (phường Thành Vinh), sân trường rực rỡ với màn xếp hình quy mô lớn: Bản đồ Việt Nam trải dài khắp không gian, liền kề là hình trái tim khổng lồ ôm trọn hai con số "2.9" và "80", biểu tượng cho tình yêu quê hương và khát vọng độc lập, tự do.

Từ góc nhìn trên cao, hàng nghìn học sinh trong sắc áo đồng phục đồng loạt tạo thành những mảng màu sinh động, gắn kết như một khối thống nhất, gửi đi thông điệp về quyết tâm gìn giữ, bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ Tổ quốc.

Những màn đồng diễn sáng tạo này không chỉ phản ánh tâm huyết của thầy và trò, còn là bài học trực quan đầy cảm xúc. Các em được hòa mình trong không khí ngày hội lớn của dân tộc, thêm hiểu ý nghĩa thiêng liêng của ngày 2/9 lịch sử, để từ đó tình yêu Tổ quốc được gieo mầm, nuôi dưỡng ngay từ tuổi thơ.



Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An Nguyễn Thị Phương Thúy chia sẻ: "Hoạt động đồng diễn xếp hình nghệ thuật chào mừng Quốc khánh giúp thiếu nhi nhận thức rõ hơn về lịch sử, bồi đắp lòng yêu nước, khơi dậy tinh thần đoàn kết và niềm tự hào dân tộc. Đây cũng là món quà đặc biệt của tuổi thơ Nghệ An dâng lên ngày hội non sông, trước thềm năm học mới".

Trong bối cảnh đất nước bước vào thời kỳ hội nhập và chuyển đổi số mạnh mẽ, thế hệ trẻ Nghệ An - mang trong mình truyền thống cách mạng, văn hóa và tinh thần hiếu học - đang thể hiện khát vọng vươn xa, không chỉ để thành công cho riêng mình, còn góp phần đưa quê hương, đất nước ngày càng phát triển, hùng cường.

