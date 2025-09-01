Thời gian:
Hotline: 0978.928.730
     

Video

Cận cảnh tàu ngầm Kilo, tàu hộ vệ tên lửa diễu binh trên biển

Lần đầu tiên trong lịch sử, cuộc diễu binh trên biển diễn ra mãn nhãn và khí thế, quy tụ hơn 30 tàu, 10 xuồng, 4 máy bay và hơn 2.000 cán bộ chiến sĩ.

Tác giả: Quang Thông

Nguồn tin: lifestyle.znews.vn

TIN LIÊN QUAN
TIN LIÊN QUAN
  Từ khóa: tàu ngầm Kilo ,Căn cứ quân sự Cam Ranh ,diễu binh trên biển ,80 năm ,Quốc khánh 2/9 ,tàu hộ vệ tên lửa ,diễu hành ,Cách mạng tháng Tám ,diễu binh ,tàu ngầm

BÀI MỚI ĐĂNG

BÀI ĐỌC NHIỀU

TOP