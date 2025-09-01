Tác giả: Quang Thông
Nguồn tin: lifestyle.znews.vn
Lần đầu tiên trong lịch sử, cuộc diễu binh trên biển diễn ra mãn nhãn và khí thế, quy tụ hơn 30 tàu, 10 xuồng, 4 máy bay và hơn 2.000 cán bộ chiến sĩ.
Cận cảnh tàu ngầm Kilo, tàu hộ vệ tên lửa diễu binh trên biển
