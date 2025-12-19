Nghệ sĩ Việt vỡ òa trước chức vô địch của U22 Việt Nam

Chiến thắng nghẹt thở 3-2 của U22 Việt Nam trước U22 Thái Lan trong trận chung kết SEA Games 33 đã mang đến nhiều cung bậc cảm xúc cho người hâm mộ. Trên mạng xã hội, đông đảo nghệ sĩ Việt đã chia sẻ niềm vui, sự tự hào trước chức vô địch của đội tuyển.

Trên trang cá nhân, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung chia sẻ video ghi lại khoảnh khắc anh ăn mừng bàn thắng nâng tỷ số lên 3-2 của U22 Việt Nam. Trong đoạn clip, nam nhạc sĩ đang có mặt tại một địa điểm xem bóng đá công cộng, bày tỏ sự phấn khích cùng đồng nghiệp và nhiều khán giả xung quanh. Ca sĩ Nguyễn Duyên Quỳnh cũng xuất hiện trong video, hòa chung không khí vỡ òa khi đội tuyển ghi bàn quyết định.

Ca sĩ Tùng Dương cũng bày tỏ niềm tự hào sau chiến thắng của đội nhà: “Cảm ơn Thái Lan đã tạo kịch tính, thắng 3-2 mới thấy các chiến binh Việt Nam bản lĩnh cỡ nào. Vươn vai Việt Nam”.

Hình ảnh nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung ăn mừng cuồng nhiệt. Ảnh: @nguyenvanchung.

Trong khi đó, diễn viên Mạc Văn Khoa không giấu được sự phấn khởi khi nhắc đến chiến thắng trên đất Thái Lan. “Một tấm HCV trên đất Thái! Một màn lội ngược dòng nức lòng người hâm mộ! Đứng thẳng, hiên ngang mang HCV về thôi”, anh viết trên trang cá nhân.

Minh Luân cũng bày tỏ niềm vui khi khẳng định U22 Việt Nam đã chính thức lên ngôi vô địch SEA Games 33. Trước đó, nam ca sĩ từng chia sẻ rằng trận chung kết mang ý nghĩa vượt ra ngoài một trận đấu bóng đá thông thường, khi gắn liền với màu cờ sắc áo, niềm tin của hàng triệu người hâm mộ và giúp lấy lại công bằng cho đội tuyển nữ.

Bên cạnh đó, người mẫu/nhà sản xuất Xuân Lan cho biết cô theo dõi trận đấu trong tâm trạng hồi hộp: “Tôi xem bóng đá, tôi hồi hộp quá các đồng chí ạ”.

Trên mạng xã hội, không khí ăn mừng chiến thắng của U22 Việt Nam lan tỏa mạnh mẽ ngay sau tiếng còi mãn cuộc. Hàng loạt bài đăng, hình ảnh và video ghi lại khoảnh khắc vỡ òa cảm xúc của người hâm mộ nhanh chóng xuất hiện, tạo nên không khí sôi động.

Nguồn tin: znews.vn