Có trên 50% hộ dân đồng ý mới tiếp tục lập đề án sáp nhập tỉnh, xã

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 321/2025 hướng dẫn việc lấy ý kiến nhân dân về thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới và đổi tên đơn vị hành chính. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 16-12.

Theo nghị định mới, 50% trở lên hộ dân tán thành mới hoàn thiện đề án sáp nhập, đổi tên tỉnh, xã

Nghị định quy định trường hợp thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới và đổi tên đơn vị hành chính cấp tỉnh thì UBND cấp tỉnh tổ chức lấy ý kiến nhân dân ở tất cả các đơn vị hành chính cấp xã thuộc đơn vị hành chính cấp tỉnh đó.

Theo nghị định này, trường hợp thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới và đổi tên đơn vị hành chính cấp xã thì UBND cấp tỉnh tổ chức lấy ý kiến nhân dân ở đơn vị hành chính cấp xã đó. UBND cấp tỉnh tổ chức lấy ý kiến nhân dân bằng hình thức phát phiếu lấy ý kiến hộ gia đình theo mẫu quy định.

UBND cấp tỉnh quyết định các hình thức phát phiếu lấy ý kiến đến từng hộ gia đình cho phù hợp hoặc giao UBND cấp xã quyết định đối với từng đơn vị cụ thể, khuyến khích áp dụng hình thức lấy ý kiến điện tử thông qua trang, cổng thông tin điện tử của địa phương hoặc mạng viễn thông, mạng xã hội hoạt động hợр pháp, các phần mềm điện tử theo quy định.

Nghị định số 321 quy định rõ sau khi xây dựng đề án thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới và đổi tên đơn vị hành chính, UBND cấp tỉnh có văn bản kèm theo mẫu phiếu lấy ý kiến, tài liệu lấy ý kiến gửi UBND cấp xã; chỉ đạo, hướng dẫn UBND cấp xã xây dựng kế hoạch và tổ chức lấy ý kiến nhân dân theo từng thôn, tổ dân phố.

Trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày nhận được văn bản của UBND cấp tỉnh, UBND cấp xã hoàn thành việc lấy ý kiến nhân dân. Trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày hoàn thành việc lấy ý kiến nhân dân, UBND cấp xã tổng hợp và lập báo cáo kết quả lấy ý kiến nhân dân trên địa bàn gửi HĐND cùng cấp, UBND cấp tỉnh và gửi trang, cổng thông tin điện tử của UBND cấp xã.

Với đơn vị hành chính cấp xã không tổ chức HĐND thì UBND cấp xã tổng hợp và lập báo cáo kết quả lấy ý kiến nhân dân gửi UBND cấp tỉnh và gửi trang, cổng thông tin điện tử của UBND cấp xã.

Trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được báo cáo kết quả lấy ý kiến nhân dân của UBND cấp xã, UBND cấp tỉnh chỉ đạo lập báo cáo tổng hợp kết quả lấy ý kiến nhân dân của các đơn vị hành chính cấp xã có liên quan trực tiếp gửi HĐND cùng cấp, Cổng thông tin điện tử Chính phủ và trang, cổng thông tin điện tử của UBND cấp tỉnh.

Trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được báo cáo kết quả lấy ý kiến nhân dân của UBND cấp tỉnh, cấp xã, Cổng thông tin điện tử Chính phủ và các trang, cổng thông tin điện tử của UBND cấp tỉnh, cấp xã có trách nhiệm đăng tải kết quả lấy ý kiến nhân dân.

Báo cáo kết quả lấy ý kiến nhân dân về việc thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới và đổi tên đơn vị hành chính phải nêu rõ quá trình tổ chức lấy ý kiến, tổng số hộ gia đình trên địa bàn, số hộ gia đình tham gia lấy ý kiến, số hộ gia đình đồng ý, số hộ gia đình không đồng ý đối với từng đơn vị hành chính cấp xã, các ý kiến khác (nếu có).

Theo nghị định, kết quả lấy ý kiến nhân dân về việc thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới và đổi tên đơn vị hành chính cấp tỉnh đạt từ 50% trở lên tổng số hộ gia đình trên địa bàn (tính theo từng đơn vị hành chính cấp tỉnh) tán thành thì cơ quan xây dựng đề án tiếp tục hoàn thiện đề án và gửi HĐND cấp tỉnh để xem xét, cho ý kiến.

Bên cạnh đó, kết quả lấy ý kiến nhân dân về việc thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới và đổi tên đơn vị hành chính cấp xã đạt từ 50% trở lên tổng số hộ gia đình trên địa bàn (tính theo từng đơn vị hành chính cấp xã) tán thành thì cơ quan xây dựng đề án tiếp tục hoàn thiện đề án và gửi HĐND cấp tỉnh, cấp xã để xem xét, cho ý kiến.

Kinh phí tổ chức lấy ý kiến nhân dân đề án thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới và đổi tên đơn vị hành chính do ngân sách nhà nước bảo đảm theo phân cấp quản lý ngân sách.



Tác giả: Minh Chiến

Nguồn tin: Báo Người lao động