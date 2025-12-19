Lò đào tạo Thanh Nhàn, Xuân Bắc

Nguyễn Thanh Nhàn trưởng thành từ lò đào tạo PVF. Ảnh: Thủ Khúc.

Tối 18/12, trên sân Rajamangala (Việt Nam), U22 Việt Nam lội ngược dòng trong trận chung kết với U22 Thái Lan, qua đó giành huy chương vàng SEA Games 33.

Trong đó, ở phút thứ 6 của hiệp phụ, Thanh Nhàn băng vào dứt điểm cận thành và ghi bàn thắng, giúp U22 Việt Nam vượt lên dẫn ngược dòng 3-2.

Tiền đạo Nguyễn Thanh Nhàn sinh năm 2003, trưởng thành từ lò đào tạo PVF và hiện thi đấu ở vị trí tiền đạo cho câu lạc bộ PVF-CAND tại V.League 2.

PVF là gì?

PVF do Vingroup thành lập năm 2008, với sứ mệnh tìm kiếm, phát hiện, bồi dưỡng, đào tạo các tài năng bóng đá trẻ.

Năm 2017, trung tâm được chuyển từ TP.HCM ra Hưng Yên với tổng mức đầu tư khoảng 30 triệu USD, với hệ thống sân tập và sân thi đấu; hệ thống ký túc xá, tổ hợp khoa học thể thao và chăm sóc sức khỏe chuyên biệt.

Tháng 9/2020, PVF được Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) cấp chứng nhận AFC Three-Star Academy - mức cao nhất trong đánh giá chất lượng đào tạo bóng đá trẻ. Từ tháng 6/2022 đến nay, PVF được chuyển giao cho Bộ Công An.

Sau 17 năm, PVF trở thành trung tâm đào tạo bóng đá trẻ giàu thành tích hàng đầu Việt Nam, với 19 lần vô địch và 12 lần giành á quân các giải trẻ trong nước, cùng với đó là các giải trẻ quốc tế.

Tại SEA Games 33, ngoài Thanh Nhàn, bốn cầu thủ khác cũng trưởng thành từ Trung tâm PVF, bao gồm Nguyễn Lê Phát, Nguyễn Xuân Bắc, Võ Anh Quân và Nguyễn Hiểu Minh.

Trước đó, trung tâm cũng cho ra lò một số cầu thủ tên tuổi như Hà Đức Chinh, Đỗ Thanh Thịnh, Ngô Tùng Quốc, Bùi Tiến Dụng, Hồ Minh Dĩ, Nguyễn Hồng Sơn, Trương Văn Thái Quý... Họ cũng từng ký hợp đồng với các huyền thoại Man Utd, Ryan Giggs và Paul Scholes, làm Giám đốc Kỹ thuật.

Học viên tại Trung tâm PVF. Ảnh: PVF.

PVF đào tạo ra sao?

Hàng năm, PVF đều tổ chức tuyển sinh, tuyển trạch các cầu thủ trẻ phục vụ cho hoạt động đào tạo, thi đấu.

Điều kiện tuyển sinh, tuyển trạch thường rất khắt khe, phải là người có quốc tịch Việt Nam, có sức khỏe tốt để đáp ứng thi đấu thể thao, bao gồm:

Không gặp chấn thương nào ảnh hưởng đến việc thi đấu bóng đá;

Không mắc các bệnh về tim mạch, thần kinh, bệnh truyền nhiễm;

Không bị cận thị dưới 3 độ hoặc loạn thị dưới 1 độ.

Các cầu thủ nhí đăng ký tham gia tại các điểm tuyển sinh trên toàn quốc. Ở vòng này, ban tuyển sinh đánh giá những yếu tố cơ bản như thể chất, tốc độ, khả năng phối hợp, tư duy chơi bóng và tiềm năng phát triển.

Những thí sinh đạt yêu cầu sẽ tham gia thi đấu đối kháng đồng đội trong thời gian ngắn để huấn luyện viên quan sát kỹ năng thi đấu thực tế, xử lý tình huống và tinh thần thi đấu.

Các cầu thủ xuất sắc được tập trung về Trung tâm PVF để tiếp tục kiểm tra chuyên sâu về chuyên môn, thể lực, y sinh học và khả năng thích nghi môi trường đào tạo. Những em trúng tuyển chính thức sẽ trở thành học viên PVF, được đào tạo miễn phí.

PVF theo đuổi chiến lược đào tạo bóng đá bài bản, phát triển từ gốc rễ. Tuyển chọn cầu thủ từ độ tuổi nhỏ, trung tâm xây dựng lộ trình đào tạo xuyên suốt nhiều năm, phù hợp với từng giai đoạn phát triển thể chất, tâm lý của cầu thủ.

Các đội trẻ PVF được tham dự các giải trẻ quốc gia và các giải giao hữu trong, ngoài nước, giúp cầu thủ cọ xát thực tế, rèn bản lĩnh thi đấu.

Không chỉ chuyên môn bóng đá, trung tâm còn chú trọng đến giáo dục văn hóa, ngoại ngữ, nhằm rèn giũa các tài năng bóng đá trở thành cầu thủ chuyên nghiệp trong nước và hướng tới phát triển sự nghiệp thi đấu quốc tế. Ngoài ra, PVF cũng mời nhiều chuyên gia đến giảng dạy để cầu thủ tiếp cận những góc nhìn xã hội khác nhau thay vì chỉ xoay quanh trái bóng.

Tác giả: Ngọc Bích

Nguồn tin: znews.vn