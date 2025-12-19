Tưởng xe tải không lùi trúng mình, người phụ nữ vô tư 'mặc kệ' nguy hiểm

Camera hành trình của một phương tiện ghi lại khoảnh khắc 'hú hồn hú vía' cho một người phụ nữ bất cẩn, không linh hoạt trong tình huống khẩn cấp dẫn đến suýt nữa thì gặp nguy hiểm.

Your browser does not support the video tag.

Video: NLTT / Facebook

Người phụ nữ dường như không dự đoán được chiếc xe tải sẽ lùi về phía mình, đứng yên dù xung quanh là tiếng la hét cảnh báo của mọi người. Một nam thanh niên đã nhanh chóng lôi chiếc xe và người phụ nữ ra khỏi vùng nguy hiểm trước khi tai nạn thực sự xảy ra. Nhiều bình luận đều cho rằng đây là lỗi từ hai phía vì tài xế và cả người trên xe tải cũng không quan sát kĩ trước khi lùi.

Tác giả: Trường Hân t/h

Nguồn tin: kienthuc.net.vn