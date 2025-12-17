Ban Chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản họp phiên thứ 4

Tại điểm cẩu Nghệ An, đồng chí Hoàng Phú Hiền – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì phiên họp. Tham dự phiên họp có lãnh đạo các Sở, ban, ngành.

Quang cảnh phiên họp tại điểm cầu Nghệ An

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Phú Hiền chủ trì phiên họp tại điểm cầu Nghệ An

Từ đầu năm 2025 đến nay, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã chủ động chỉ đạo thực thi nhiều giải pháp thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội nhằm đảm bảo an sinh xã hội, vừa tái cơ cấu cung - cầu, bình ổn thị trường bất động sản, ổn định kinh tế vĩ mô. Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các Phó Thủ tướng Chính phủ đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo liên quan đến công tác phát triển nhà ở xã hội, quản lý thị trường bất động sản.

Bộ Xây dựng đã thành lập các Đoàn công tác để kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội tại các địa phương về thực hiện chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội. Ngoài ra, các Bộ, ngành, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ được giao đã tích cực triển khai kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện dự án bất động sản, phát triển nhà ở xã hội.

Theo đó, về nhà ở, khu đô thị (nhà ở thương mại, nhà ở xã hội, đất nền), trên địa bàn cả nước có 3.297 dự án có quy mô 5,9 triệu căn với tổng mức đầu tư là 7,42 triệu tỷ đồng, cụ thể: Nhà ở thương mại, khu đô thị 2.358 dự án có quy mô 5,2 triệu căn và tổng mức đầu tư là 6,74 triệu tỷ đồng (564 dự án đã hoàn thành, 1.429 dự án đang triển khai và 365 dự án đã chấp thuận chủ trương đầu tư).

Về đầu tư xây dựng hạ tầng để chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho người dân tự xây dựng nhà ở có 242 dự án với tổng mức đầu tư là 90,5 nghìn tỷ đồng, quy mô gồm 78,2 nghìn lô nền (41 dự án đã hoàn thành, 178 dự án đang triển khai và 23 dự án đã chấp thuận chủ trương đầu tư).

Về du lịch, nghỉ dưỡng có 218 dự án với tổng mức đầu tư là 1,86 triệu tỷ đồng, quy mô gồm 10,8 nghìn căn (112 dự án đã hoàn thành, 74 dự án đang triển khai và 32 dự án đã chấp thuận chủ trương đầu tư).

Công trình thương mại, dịch vụ, văn phòng có 223 dự án với tổng mức đầu tư là 544,3 nghìn tỷ đồng (138 dự án đã hoàn thành, 65 dự án đang triển khai và 20 dự án đã chấp thuận chủ trương đầu tư).

Khu công nghiệp có 447 khu công nghiệp (KCN) đã thành lập với tổng diện tích đất công nghiệp đạt khoảng 93 nghìn ha (304 dự án đã hoàn thành và 143 dự án đang triển khai).

Từ năm 2022 đến nay, thị trường bất động sản đã từng bước phục hồi và phát triển trở lại với lượng giao dịch tăng tương ứng ở nhiều loại hình, phân khúc bất động sản khác nhau, với lượng giao dịch đạt từ khoảng 537.000 đến 785.000 giao dịch mỗi năm.

Về giá bất động sản, các năm gần đây, giá nhà ở, đất nền và nhiều loại hình bất động sản đều có xu hướng tăng qua từng năm; mức biến động tăng giá các loại hình bất động sản có sự khác nhau.

Theo báo cáo của 22/34 địa phương, lượng tồn kho bất động sản tại các dự án trong quý III vào khoảng 26.717 căn/nền (bao gồm chung cư, nhà ở riêng lẻ, đất nền), trong đó chung cư 6.323 căn; nhà ở riêng lẻ 12.327 căn; đất nền 8.067 nền. Lượng tồn kho bất động sản đối với loại hình nhà ở chung cư, riêng lẻ có xu hướng tăng, bằng 137% so với quý II/2025; loại hình đất nền có xu hướng giảm khoảng 68,8% so với năm 2024.

Theo số liệu của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, dư nợ kinh doanh bất động sản liên tục tăng qua các năm, cụ thể: Năm 2020 khoảng 634 nghìn tỷ đồng, năm 2021 khoảng 729 nghìn tỷ đồng, năm 2022 khoảng 807 nghìn tỷ đồng, năm 2023 khoảng 1,093 triệu tỷ đồng, năm 2024 khoảng trên 1,35 triệu tỷ đồng. Tính đến ngày 31/8/2025, dư nợ tín dụng bất động sản khoảng 4,1 triệu tỷ đồng, trong đó dư nợ tín dụng đối với hoạt động kinh doanh bất động sản đạt 1.823.312 tỷ đồng.

Về kết quả thực hiện Đề án 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội, lũy kế đến nay, cả nước có 698 dự án nhà ở xã hội đang được triển khai với quy mô 657.441 căn, trong đó: 193 dự án hoàn thành với quy mô 169.143 căn; 200 dự án đã khởi công xây dựng, đang triển khai với quy mô 134.111 căn; 305 dự án được chấp thuận chủ trương đầu tư, quy mô 354.187 căn. Như vậy, số lượng dự án đã hoàn thành, khởi công, chấp thuận chủ trương đầu tư đến năm 2025 đạt 62% so với chỉ tiêu đã đặt ra tại Đề án (đầu tư xây dựng khoảng 1.062.200 căn).

Năm 2025, cả nước đang đầu tư xây dựng 134.111 căn, trong đó năm 2025 khởi công mới 90 dự án với quy mô 95.630 căn; đã hoàn thành 102.633/100.275 căn (đạt 102%), trong đó có 18 địa phương sẽ đạt hoặc vượt chỉ tiêu được giao; 13 địa phương không có khả năng hoàn thành chỉ tiêu.

Các đại biểu dự họp tại điểm cầu tỉnh Nghệ An

Tại Nghệ An, trong năm 2025, thị trường bất động sản trên địa bàn cơ bản ổn định, phục hồi tích cực, giá cả ổn định, thanh khoản tăng, tồn kho giảm; có nhiều nhà đầu tư ngoại tỉnh tham gia vào phát triển nhà ở, nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh.

Về xây dựng nhà ở xã hội, tỉnh Nghệ An nằm trong nhóm các địa phương đạt hoặc vượt chỉ tiêu được giao; chỉ tiêu được giao năm 2025 là 1.420 căn, đã hoàn thành 2.488 căn, đạt 175%. Các dự án nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh được quy hoạch đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội như Nhà trẻ, trường mầm non, chợ, trung tâm thương mại; khi hoàn thành sẽ cơ bản đáp ứng các nhu cầu sinh hoạt thiết yếu của người dân…

Phát biểu chỉ đạo tại phiên họp, về nhà ở xã hội, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh, trong nhiều nhiệm kỳ qua chưa hoàn thành chỉ tiêu về nhà ở xã hội nhưng đến nhiệm này đã thực hiện được. Trong quá trình làm, các ngành, địa phương đã tổ chức rút kinh nghiệm, điều chỉnh, hoàn thiện cơ sở pháp lý; đến nay nhiều mục tiêu đề ra đã hoàn thành. Đến năm 2028, Việt Nam sẽ hoàn thành Đề án “Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021 - 2030”. Phát huy kết quả đạt được, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các địa phương phải chủ động bố trí quỹ đất, mỏ nguyên vật liệu, thực hiện các thủ tục hành chính theo luồng xanh để phát triển nhà ở xã hội. Trong quá trình thực hiện, kịp thời phối hợp với các Bộ, ngành để tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc. Tiếp tục đẩy mạnh xây dựng nhà xã hội; giao cho các doanh nghiệp thực hiện nhà ở xã hội.

Về thị trường bất động sản và nhà ở thương mại, Thủ tướng Chính phủ đánh giá thị trường bất động sản của Việt Nam có nhiều tiến bộ và phục hồi, đó là sự nỗ lực lớn của cả hệ thống chính trị.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Xây dựng phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng cơ sở dữ liệu về thị trường bất động sản, nhà ở thương mại, nhà ở xã hội, nhà dột nát. Bên cạnh đó, tiếp tục tháo gỡ vướng mắc về thể chế về phát triển nhà ở thương mại, nhà ở xã hội, thị trường bất động sản. Tiếp tục phát triển thị trường bất động sản lành mạnh và ổn định; tăng cường bố trí vốn, đa dạng hóa các nguồn vốn phát triển thị trường bất động sản đảm bảo hài hòa. Tăng cường kiểm soát giá bất động sản từ đầu vào của bất động sản. Thực hiện các giải pháp để giải quyết tồn kho của các bất động sản; ứng dụng chuyển đổi số để phát triển thị trường bất động sản công khai, minh bạch.

Về chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã điểm lại những kết quả được. Nhấn mạnh việc xóa nhà tạm, nhà dột nát là công việc không ngừng nghỉ, làm thường xuyên, liên tục, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các địa phương phải rà soát, hoàn thiện việc xây dựng và đảm bảo địa phương mình không có nhà tạm, nhà dột nát, để không ai bị bỏ lại phía sau.

