Ẩm thực Huế có gì hấp dẫn khiến du khách quốc tế mê say?

Mới đây, TasteAtlas công bố danh sách “Best Food Cities in the World 2025” dựa trên hơn 590.000 bình chọn của chuyên gia và thực khách quốc tế. Huế gây chú ý khi đứng thứ 36 với số điểm 4,55/5, lọt top những thành phố có nền ẩm thực hấp dẫn nhất thế giới. Đây cũng là đại diện Việt Nam đạt thứ hạng cao nhất trong danh sách năm nay, bên cạnh Hà Nội (47) và TP.HCM (60), cho thấy sự lan tỏa mạnh mẽ của ẩm thực Việt trên bản đồ quốc tế. Ảnh Foody