Ẩm thực Huế có gì hấp dẫn khiến du khách quốc tế mê say?

Mới đây, TasteAtlas công bố danh sách “Best Food Cities in the World 2025” dựa trên hơn 590.000 bình chọn của chuyên gia và thực khách quốc tế. Huế gây chú ý khi đứng thứ 36 với số điểm 4,55/5, lọt top những thành phố có nền ẩm thực hấp dẫn nhất thế giới. Đây cũng là đại diện Việt Nam đạt thứ hạng cao nhất trong danh sách năm nay, bên cạnh Hà Nội (47) và TP.HCM (60), cho thấy sự lan tỏa mạnh mẽ của ẩm thực Việt trên bản đồ quốc tế. Ảnh Foody
Những món đặc trưng như bún bò, bánh khoái, nem lụi, bánh bèo… được đánh giá cao không chỉ vì ngon mà còn vì cách trình bày đẹp mắt, phản ánh rõ nét văn hóa cung đình và đời sống dân dã cố đô. Mỗi món ăn là một dấu ấn riêng, khiến du khách nhớ lâu và muốn quay lại để thưởng thức thêm. Ảnh VinWonders
TasteAtlas cũng gợi ý loạt địa điểm ẩm thực nổi tiếng của Huế như bún bò Bà Xuân, bánh khoái Hồng Mai, nem lụi Tài Phú hay bánh ướt Huyền Anh. Đây đều là những hàng quán lâu đời, đông khách, ghi điểm bởi hương vị truyền thống và phong cách phục vụ gần gũi. Ảnh Internet
Đối với du khách lần đầu đến Huế, đây được coi là những điểm dừng chân đáng tin cậy để trải nghiệm trọn vẹn hương vị địa phương. Ảnh MIA
Việc ẩm thực Huế xuất hiện trong top ngon nhất thế giới là tín hiệu tích cực cho du lịch Huế nói riêng và du lịch Việt Nam nói chung, nhất là khi xu hướng khám phá văn hóa qua món ăn ngày càng phổ biến. Ảnh Vinpearl
Nhiều du khách đến Huế cho biết họ dành phần lớn thời gian để dạo các hàng quán, thưởng thức từng món ngon, từ bún bò cay nồng buổi sáng đến đĩa bánh bèo mềm mịn buổi chiều hay chén cơm hến dân dã buổi tối. Ảnh Vinpearl
Không chỉ là những hương vị đặc sắc, ẩm thực Huế còn gắn liền với câu chuyện lịch sử, phong tục và con người xứ cố đô. Ảnh Internet
Danh hiệu lần này góp phần khẳng định giá trị bền vững của văn hóa ẩm thực Huế, đồng thời mở ra cơ hội thu hút thêm du khách quốc tế đến khám phá mảnh đất giàu truyền thống này. Ảnh MIA
