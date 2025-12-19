Không cần nhịn ăn: Bí quyết giúp ăn nhiều mà vẫn giữ dáng

Ăn nhiều mà không béo: Hoàn toàn có thể

Theo các chuyên gia dinh dưỡng, ăn nhiều không đồng nghĩa với nạp quá nhiều calo. Cân nặng tăng hay giảm phụ thuộc chủ yếu vào tổng năng lượng đưa vào - tiêu hao, chứ không chỉ ở số lượng thức ăn.

Chẳng hạn, 100g rau xà lách chỉ cung cấp khoảng 17 calo, trong khi cùng trọng lượng đó, cơm trắng cung cấp khoảng 130 calo, đường gần 400 calo và dầu ăn lên tới gần 900 calo. Vì vậy, người ăn nhiều rau, thực phẩm giàu nước và chất xơ vẫn có thể ăn “nhiều” mà không tăng cân.

Bên cạnh chế độ ăn, vận động thể chất cũng đóng vai trò quan trọng. Những người có công việc đòi hỏi di chuyển nhiều hoặc duy trì thói quen tập luyện thường xuyên có thể tiêu hao đáng kể năng lượng. Ví dụ, một người nặng khoảng 60kg có thể đốt cháy hơn 600 calo chỉ sau một giờ chạy bộ.

Ngoài ra, lối sống khoa học cũng góp phần quyết định hiệu quả kiểm soát cân nặng. Ngủ đủ 7-9 tiếng mỗi đêm, uống đủ nước, hạn chế căng thẳng kéo dài giúp cơ thể cân bằng hormone, giảm cảm giác thèm ăn và hạn chế tích mỡ.

Ăn nhiều mà không béo không phải là “ăn vô tội vạ”, mà là ăn đúng loại thực phẩm, đúng cách và kết hợp lối sống lành mạnh



5 nguyên tắc để ăn nhiều mà không tăng cân

Ưu tiên thực phẩm ít calo, giàu dinh dưỡng: Rau xanh, trái cây, ngũ cốc nguyên hạt và các loại đậu chứa nhiều chất xơ, vitamin và khoáng chất nhưng ít năng lượng. Thực phẩm có mật độ năng lượng thấp giúp tạo cảm giác no mà không nạp dư calo.

Tăng cường chất xơ và protein: Chất xơ làm chậm quá trình tiêu hóa, còn protein giúp kéo dài cảm giác no, giảm thèm ăn. Đây là hai thành phần không thể thiếu nếu muốn ăn nhiều mà vẫn kiểm soát cân nặng.

Hạn chế chất béo xấu và tinh bột tinh chế: Chất béo chuyển hóa, chất béo bão hòa, bánh kẹo, đường tinh luyện dễ gây tăng cân do giàu calo nhưng nghèo dinh dưỡng. Thay vào đó, nên chọn chất béo lành mạnh như dầu ô liu, quả bơ, các loại hạt và tinh bột nguyên hạt như yến mạch, gạo lứt.

Duy trì vận động và giấc ngủ chất lượng: Tập thể dục giúp đốt calo, tăng khối cơ và nâng cao tỷ lệ trao đổi chất. Giấc ngủ đủ và sâu giúp điều hòa hormone đói - no, hỗ trợ kiểm soát cân nặng lâu dài.

Kiểm soát khẩu phần một cách thông minh: Ăn uống không kiểm soát dễ khiến cơ thể nạp thừa năng lượng. Việc dùng đĩa nhỏ, chia nhỏ bữa ăn, dừng ăn khi vừa đủ no và ghi nhớ lượng thực phẩm tiêu thụ giúp kiểm soát calo hiệu quả hơn.

Những thói quen giúp ăn nhiều mà không béo

Bắt đầu bữa ăn bằng rau xanh giúp tạo cảm giác no sớm và bổ sung nhiều vi chất cần thiết. Ăn chậm, nhai kỹ, dừng lại khi chưa no hoàn toàn giúp não kịp nhận tín hiệu no từ dạ dày.

Việc chia khẩu phần thành 5-6 bữa nhỏ trong ngày, kết hợp đầy đủ nước, chất xơ và protein trong mỗi bữa cũng giúp duy trì năng lượng ổn định, hạn chế cảm giác đói.

Một thói quen đơn giản khác là uống nước trước bữa ăn 15-30 phút, giúp giảm lượng thức ăn nạp vào. Sau ăn, vận động nhẹ như đi bộ cũng hỗ trợ tiêu hóa và tiêu hao năng lượng.

Bên cạnh đó, kết hợp tập luyện cardio và kháng lực mang lại hiệu quả lâu dài trong kiểm soát cân nặng: cardio giúp đốt mỡ, còn tập kháng lực giúp xây dựng cơ bắp, tăng chuyển hóa cơ bản.

Ăn nhiều nhưng cần ăn đúng: Ăn nhiều mà không béo không phải là “ăn vô tội vạ”, mà là ăn đúng loại thực phẩm, đúng cách và kết hợp lối sống lành mạnh. Khi chế độ ăn hợp lý đi cùng vận động, nghỉ ngơi khoa học, cơ thể không chỉ giữ được vóc dáng mà còn bảo đảm đủ năng lượng, hạn chế mệt mỏi và nâng cao sức khỏe tổng thể.

Tác giả: Chung Thủy

Nguồn tin: Báo VOV