Bộ trưởng Bộ Nội vụ phản hồi đề xuất tăng biên chế cán bộ, công chức xã

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Đỗ Thanh Bình đã có trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Vĩnh Long gửi đến trước kỳ họp thứ 10 của Quốc hội.

Theo đó, cử tri nêu việc sau khi sáp nhập từ 5 xã, xã Ba Tri (Vĩnh Long) hiện có địa bàn rộng gấp 5 lần, số dân cư và số hộ dân tăng rất nhiều.

Xã phải tiếp nhận số lượng hồ sơ rất lớn, kể cả hồ sơ thuộc thẩm quyền của xã khác, tỉnh, ngoài tỉnh và cả thẩm quyền của các bộ, ngành Trung ương, điều này gây quá tải cho công chức, nhiều người phải làm việc ngoài giờ.

Từ đó cử tri kiến nghị xem xét tăng biên chế cán bộ, công chức cấp xã, phường, đặc biệt quan tâm biên chế đối với các xã trung tâm và các địa phương có địa bàn rộng lớn (bao gồm cả cán bộ chuyên trách và không chuyên trách, trung tâm hành chính công của xã, phường).

Về biên chế công chức cấp xã, Bộ trưởng Đỗ Thanh Bình cho hay Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính các cấp và xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp của Chính phủ đã có các văn bản hướng dẫn (công văn 03 và 09).

Thực hiện các kết luận 163, 174 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Thường vụ các tỉnh ủy, thành ủy đã chủ động quyết định, bố trí biên chế làm việc tại các cơ quan thuộc khối chính quyền và đảng, đoàn thể ở địa phương (trong đó có biên chế của chính quyền địa phương cấp xã) trong tổng số biên chế năm 2025 đã được Ban Tổ chức Trung ương giao.

Hiện nay thực hiện ý kiến của Ban Tổ chức Trung ương, trên cơ sở đề xuất nhu cầu biên chế của các bộ, ngành, địa phương, Bộ trưởng cho hay Bộ Nội vụ đang phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương dự thảo báo cáo đề xuất biên chế giai đoạn 2026-2031 của các bộ, ngành, địa phương để báo cáo Bộ Chính trị.

Trong đó đề xuất nguyên tắc, dự kiến phương án xác định nhu cầu biên chế giai đoạn 2026-2031 tại các đơn vị hành chính cấp xã trên cơ sở bố trí công chức theo cơ cấu vị trí việc làm tại các cơ quan, tổ chức ở cấp xã (có điều chỉnh theo tiêu chí về dân số, yếu tố đặc thù như miền núi, vùng cao).

Sau khi biên chế giai đoạn 2026 - 2031 được cấp có thẩm quyền phê duyệt, Bộ trưởng đề nghị tỉnh Vĩnh Long tiếp tục căn cứ vào các tiêu chí, cụ thể:

Vị trí việc làm và khối lượng công việc của từng vị trí việc làm; mức độ hiện đại hóa về trang thiết bị, phương tiện làm việc và ứng dụng công nghệ thông tin; thực tế việc sử dụng biên chế công chức được giao.

Cùng với đó là quy mô dân số, diện tích tự nhiên, số lượng đơn vị hành chính cấp xã và đặc điểm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội để chủ động bố trí và giao biên chế cho phù hợp, bảo đảm không làm tăng số biên chế công chức được cấp có thẩm quyền giao giai đoạn 2026 - 2031.

Theo báo cáo của 34 tỉnh, thành phố, hiện nay có 136.261 cán bộ, công chức (khối chính quyền) đang công tác tại 3.321 xã, phường, đặc khu, bình quân 41 người/cấp xã, trong đó 94,6% cán bộ, công chức có trình độ và chuyên môn phù hợp với vị trí việc làm.

