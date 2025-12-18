Cương quyết cắt giảm thủ tục hành chính rườm rà, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm

Tham dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Võ Trọng Hải – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Nam Đình – Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Hoàng Phú Hiền – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các Sở, ban, ngành.

Các đồng chí chủ trì hội nghị tại điểm cầu tỉnh Nghệ An

Quang cảnh hội nghị điểm cầu tỉnh Nghệ An

Triển khai nhiều mô hình, sáng kiến CCHC hiệu quả trong giai đoạn 2021 - 2025

Trong bốn năm triển khai Đề án 06/CP, những “điểm nghẽn” thể chế lâu nay từng bước được tháo gỡ, tạo thuận lợi cho chuyển đổi số. Đến nay, những kinh nghiệm về hoàn thiện thể chế được tích lũy đã và đang được tiếp tục áp dụng trong thực tiễn để đáp ứng tinh thần chỉ đạo của Nghị quyết số 57-NQ/TW là “Xác định thể chế là điều kiện tiên quyết, cần hoàn thiện đi trước một bước để thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia” và “Khẩn trương, quyết liệt hoàn thiện thể chế; xoá bỏ mọi tư tưởng, quan niệm, rào cản đang cản trở sự phát triển; đưa thể chế thành một lợi thế cạnh tranh trong phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số”, tạo tiền đề quan trọng để các định hướng cải cách của Nghị quyết số 57-NQ/TW được hiện thực hóa bằng các kết quả, thành tựu trực rỡ trong cuộc sống.

Trong giai đoạn 2022–2025, các Bộ, ngành, địa phương đã tích cực, quyết liệt thực hiện 1.159 nhiệm vụ; đến nay đã hoàn thành 436 nhiệm vụ, thực hiện thường xuyên 176 nhiệm vụ, đang triển khai 497 nhiệm vụ. Dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Tổ công tác triển khai Đề án, các Bộ, ngành, địa phương đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, toàn diện trên các lĩnh vực. Trong quá trình tổ chức thực hiện, Chính phủ xác định nguyên tắc “5-4-3-2-1” là kim chỉ nam xuyên suốt, bảo đảm cho Đề án được triển khai đồng bộ, hiệu quả và thực chất. Trong đó, 5 nhóm vấn đề trọng tâm gồm: Hoàn thiện pháp lý; xây dựng hạ tầng công nghệ; tạo lập và làm sạch dữ liệu; bảo đảm an ninh, an toàn thông tin và bố trí đầy đủ nguồn lực về con người và kinh phí đã được triển khai đồng bộ. Việc chỉ đạo được thực hiện xuyên suốt từ Trung ương đến cơ sở, bảo đảm thống nhất trong hành động và kết nối trong vận hành.

Trong giai đoạn 2021 - 2025, nhiều Bộ, ngành và địa phương đã triển khai nhiều mô hình, sáng kiến CCHC hiệu quả với khoảng 178 sáng kiến ở Bộ, ngành và 3.700 sáng kiến ở địa phương (trung bình hơn 740 mô hình/năm).

Nhiều tỉnh, thành phố đã triển khai các mô hình, sáng kiến CCHC mang tính đổi mới, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ người dân và hiệu quả quản lý nhà nước. Các tỉnh, thành phố cũng thực hiện các sáng kiến như gửi tin nhắn thông báo kết quả thủ tục hành chính (TTHC), tiếp nhận phản ánh qua mạng xã hội, tổ chức “Thứ bảy vì dân”, “cà phê doanh nhân”, “hẹn giờ hướng dẫn tại nhà”, ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong giải quyết TTHC và quản lý đô thị, cùng chính sách khuyến khích thành lập đơn vị sự nghiệp ngoài công lập. Các sáng kiến này đã được nhân rộng, tạo chuyển biến tích cực trong đổi mới phương thức phục vụ và nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước.

Nghệ An là một trong những địa phương thực hiện có hiệu quả Đề án 06/CP với nhiều mô hình, cách làm hay, sáng tạo

Tại Nghệ An, năm 2025, công tác CCHC của tỉnh được triển khai trong bối cảnh đặc biệt quan trọng khi cả nước chính thức vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp từ ngày 01/7/2025, đặt ra yêu cầu rất cao về đổi mới tổ chức bộ máy, phương thức điều hành và chất lượng phục vụ Nhân dân. Bám sát chỉ đạo Tỉnh uỷ, UBND tỉnh, Sở Nội vụ đã tham mưu Lãnh đạo tỉnh lựa chọn chủ đề CCHC năm 2025 để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, đó là: Chọn việc trọng tâm – Hành động quyết liệt – Lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ”, gắn CCHC với chuyển đổi số, siết chặt kỷ luật, kỷ cương và nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy chính quyền các cấp. 100% nhiệm vụ CCHC năm 2025 hoàn thành đúng tiến độ, thể hiện tinh thần chủ động, quyết liệt của các cấp, các ngành.

Cải cách TTHC đạt nhiều kết quả thực chất, rõ nét. 100% TTHC được công bố, công khai và tích hợp đầy đủ trên Cổng Dịch vụ công quốc gia; quy trình nội bộ, quy trình điện tử được chuẩn hoá, đồng bộ theo mô hình chính quyền mới. Trong năm, tỉnh đã cắt giảm, đơn giản hoá TTHC với tỷ lệ thời gian trung bình 35%, tiết kiệm trên 35,5 tỷ đồng chi phí tuân thủ mỗi năm. Việc số hoá hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC và triển khai dịch vụ công trực tuyến toàn trình được đẩy mạnh, góp phần nâng cao tính minh bạch và chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp. Tổ chức bộ máy được sắp xếp tinh gọn, vận hành thông suốt theo mô hình mới. Chuyển đổi số, xây dựng chính quyền số có bước tiến rõ rệt.

Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Nghệ An

Với sự quyết liệt chỉ đạo và sự sáng tạo, bản lĩnh trong tổ chức thực hiện, các mục tiêu của Đề án 06/CP cơ bản đã đạt được, đồng thời khẳng định Đề án 06/CP là điểm sáng trong chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh; cùng sự đồng lòng, ủng hộ và hưởng ứng của người dân, doanh nghiệp trên địa bàn, Nghệ An đã thực hiện tốt 51 nhiệm vụ trong giai đoạn 2022 – 2025.

Ghi nhận kết quả, nỗ lực triển khai Đề án 06/CP của tỉnh Nghệ An, tại Hội nghị trực tuyến của Chính phủ sơ kết đánh giá kết quả 02 năm thực hiện Đề án 06/CP (tháng 12/2023) và Hội nghị trực tuyến của Chính phủ sơ kết 01 năm thực hiện việc tháo gỡ điểm nghẽn trong triển khai Đề án 06 (tháng 6/2024), Tổ Công tác Chính phủ đã biểu dương Nghệ An là một trong những địa phương thực hiện có hiệu quả Đề án 06 với nhiều mô hình, cách làm hay, sáng tạo. Công an tỉnh là một trong 04 địa phương được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen trong việc thực hiện Đề án 06. Bên cạnh đó, tỉnh Nghệ An cũng được ghi nhận biểu dương kết quả triển khai các nhiệm vụ Đề án 06/CP tại thông báo kết quả hàng tháng của Tổ Công tác Chính phủ 30.

Gắn Đề án 06/CP với cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy, dữ liệu "đúng, đủ, sạch, sống" và quản trị thông minh

Kết luận hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những nỗ lực cố gắng và kết quả đạt được của các Bộ, ngành, địa phương, sự chỉ đạo quyết liệt của các thành viên Ban Chỉ đạo, sự đồng lòng ủng hộ, tham gia tích cực của người dân và doanh nghiệp, đóng góp quan trọng cho phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, CCHC và Đề án 06/CP, góp phần quan trọng vào những thành tựu chung của đất nước.

Về bài học kinh nghiệm, theo Thủ tướng Chính phủ, nên bám sát chỉ đạo của Đảng mà thường xuyên trực tiếp là Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đồng chí Tổng Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Thực hiện nhiệm vụ không chỉ bằng tinh thần trách nhiệm mà còn bằng cả tình cảm, danh dự, đặt lợi ích của người dân, của doanh nghiệp, của đất nước lên trên hết, trước hết; làm bằng cả tình cảm của trái tim, chứ không phải chỉ có ý chí của khối óc và sức mạnh của đôi bàn tay. Phải lấy người dân, doanh nghiệp, lấy công việc làm trung tâm, làm sao tốt nhất, thuận lợi nhất cho người dân và doanh nghiệp; giảm chi phí tuân thủ, giảm chi phí đầu vào để tăng tính cạnh tranh của sản phẩm, hoạt động của hệ thống chính trị. Dữ liệu phải được chia sẻ. Khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, cải cách TTHC để phục vụ người dân, doanh nghiệp là một yêu cầu khách quan, là một lựa chọn chiến lược, ưu tiên cho đầu tư.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu thực hiện các nhiệm vụ với mục tiêu cốt lõi đưa đất nước bắt kịp, tiến cùng và vượt lên, trở thành nước phát triển có thu nhập cao dựa trên khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo; tập trung vào chuyển đổi số và chuyển đổi xanh để phát triển nhanh nhưng bền vững. Thực hiện ba đột phá chiến lược về thể chế, hạ tầng và nhân lực. Gắn Đề án 06/CP với cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy; dữ liệu phải "đúng, đủ, sạch, sống" và quản trị thông minh.

Thực hiện quan điểm lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm, là nguồn lực và động lực phát triển; Đảng lãnh đạo, Nhà nước kiến tạo, doanh nghiệp tiên phong, công tư đồng hành; chỉ bàn làm, không bàn lùi; đoàn kết thống nhất tạo sức mạnh tổng hợp; quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, làm việc nào dứt điểm việc đó. Cương quyết cắt bỏ các TTHC rườm rà. Các Bộ, ngành hợp tác, kết nối cơ sở dữ liệu. Phát huy hiệu quả vai trò của các Tổ công tác; tiếp tục hoàn thiện thể chế, cơ chế chính sách.

Tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ cũng đã giao các nhiệm vụ cụ thể cho các Bộ, ngành trong hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW, thực hiện Chương trình tổng thể CCHC nhà nước và triển khai Đề án 06/CP.

Tác giả: Kim Oanh

Nguồn tin: nghean.gov.vn