Thắng nghẹt thở Cape Verde, Argentina nhọc nhằn vào vòng 1/8 World Cup 2026

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, Argentina áp đảo về thế trận và liên tục gây sức ép.

Argentina (phải) đã trải qua một trận đấu khó khăn hơn dự tính

Sau nhiều cơ hội bị bỏ lỡ, Lionel Messi đã khai thông bế tắc ở phút 29 bằng pha thoát xuống dứt điểm hiểm hóc từ đường chuyền dài chuẩn xác của Lisandro Martinez, đưa đội bóng Nam Mỹ vượt lên dẫn trước.

Tuy nhiên, Cape Verde tiếp tục cho thấy họ là một trong những bất ngờ lớn nhất giải đấu. Phút 59, Ryan Mendes kiến tạo để Deroy Duarte dứt điểm chính xác, san bằng tỷ số 1-1.

Trong quãng thời gian còn lại của hiệp 2, Argentina dồn toàn lực tấn công nhưng không thể đánh bại sự xuất sắc của thủ thành Vozinha, buộc trận đấu phải bước vào hiệp phụ.

Kịch tính được đẩy lên cao khi Lisandro Martinez lập công ở phút 92 sau pha kiến tạo của Alexis Mac Allister, giúp Argentina tái lập thế dẫn bàn.

Các nhà đương kim vô địch thế giới thắng theo kịch bản khó tin

Dẫu vậy, đại diện châu Phi một lần nữa khiến đối thủ choáng váng với cú sút xa đẹp mắt của Sidny Lopes Cabral ở phút 103, đưa trận đấu trở lại thế cân bằng 2-2.

Bước ngoặt đến ở phút 111 khi hậu vệ Diney Borges trong nỗ lực cản phá đã vô tình đánh đầu phản lưới nhà, mang về bàn thắng quyết định cho Argentina.

Những phút cuối, thủ môn Emiliano Martinez liên tiếp cứu thua, giúp đội bóng xứ Tango bảo toàn chiến thắng 3-2.

Vượt qua thử thách đầy khó khăn, Argentina ghi tên mình vào vòng 1/8, nơi Messi cùng các đồng đội sẽ chạm trán Ai Cập trong cuộc đua giành vé vào tứ kết.

Tác giả: Bảo Anh

Nguồn tin: baovanhoa.vn