Đội hình ra sân của tuyển Việt Nam trước Timor Leste: Xuân Son, Hoàng Hên, Đình Bắc đá chính

Trên hàng công, chiến lược gia người Hàn Quốc bố trí bộ ba Nguyễn Xuân Son, Đỗ Hoàng Hên và Nguyễn Đình Bắc. Đây được xem là sự kết hợp giàu tốc độ, kỹ thuật và khả năng săn bàn.

Đội hình xuất phát của đội tuyển Việt Nam trước Timor Leste



So với đội hình từng ra sân ở trận giao hữu gặp Myanmar, Đình Bắc được trao cơ hội đá chính thay Nguyễn Tài Lộc, hứa hẹn mang đến nhiều đột biến trong các tình huống tấn công.

Ở tuyến giữa, bộ đôi Nguyễn Hoàng Đức và Nguyễn Quang Hải tiếp tục giữ vai trò "nhạc trưởng", chịu trách nhiệm điều tiết lối chơi và kết nối các tuyến.

Hai hành lang cánh được giao cho Tiến Anh và Văn Vĩ, trong khi hàng phòng ngự gồm ba trung vệ Thành Chung, Văn Hậu và Xuân Mạnh.

Điểm nhấn đáng chú ý nhất trong đội hình xuất phát là sự hiện diện của thủ môn Lê Giang Patrik.

Đây là lần đầu tiên "người gác đền" nhập tịch được bắt chính cho đội tuyển Việt Nam ở một trận đấu chính thức, đánh dấu cột mốc đáng nhớ trong sự nghiệp của anh.

Với đội hình có chiều sâu và thiên về tấn công, đội tuyển Việt Nam cho thấy quyết tâm giành chiến thắng ngay trong ngày ra quân.

Ba điểm trước Timor Leste không chỉ giúp thầy trò HLV Kim Sang-sik khởi đầu thuận lợi mà còn tạo đà tâm lý trước những thử thách khó khăn hơn tại ASEAN Cup 2026.

Tác giả: Vĩnh Hải

Nguồn tin: Báo Văn Hoá