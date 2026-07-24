Không nhận ra tuyển Việt Nam

Đội hình tuyển Việt Nam ở trận đấu cuối cùng trước ASEAN Cup 2026, giao hữu thắng Myanmar 4-0 trên sân Thái Nguyên tối 18/7. Ảnh: VFF.

Chỉ còn 11/23 tuyển thủ Việt Nam từng cùng các "Chiến binh sao vàng" vô địch ASEAN Cup 2024 tiếp tục dự ASEAN Cup 2026. Họ là Nguyễn Văn Vĩ, Trương Tiến Anh, Phạm Xuân Mạnh, Lê Phạm Thành Long, Nguyễn Xuân Son, Nguyễn Hoàng Đức, Nguyễn Thành Chung, Nguyễn Quang Hải, Bùi Hoàng Việt Anh, Nguyễn Hai Long và Trần Trung Kiên.

Tức là chỉ sau chưa đầy hai năm, danh sách tuyển Việt Nam thay đổi hơn một nửa. Nhiều nguyên nhân dẫn đến sự thay đổi đáng kể của đoàn quân do HLV Kim Sang-sik dẫn dắt. Nhưng ngoài những sự vắng mặt đáng tiếc, tuyển Việt Nam cũng chào đón làn gió tươi mới từ các cầu thủ Việt kiều, nhập tịch và những sự trở lại đáng chú ý.

Tuyển Việt Nam thay đổi đến mức khó nhận ra

Chấn thương là lý do ảnh hưởng lớn nhất tới tuyển Việt Nam. Trong một năm qua, Vũ Văn Thanh, Hồ Tấn Tài, Nguyễn Văn Toàn, Nguyễn Thanh Bình, Doãn Ngọc Tân, Bùi Tiến Dũng, Bùi Vĩ Hào và Châu Ngọc Quang là 8 nhà vô địch ASEAN Cup 2024 phải nghỉ thi đấu dài hạn do gặp các chấn thương nặng liên quan đến xương hoặc dây chằng.

Văn Thanh và Thanh Bình không thi đấu từ cuối tháng 5/2025. Ngọc Quang nghỉ từ cuối tháng 9/2025. Tấn Tài ngồi ngoài từ cuối tháng 12/2024 tới cuối tháng 1/2026. Ngọc Tân rời xa sân cỏ từ tháng 4 tới tháng 8/2025. Văn Toàn không thể ra sân từ tháng 5/2025 tới tháng 5/2026. Vĩ Hào làm bạn với giường bệnh từ đầu tháng 4 tới tháng 10/2025.

"Tôi bị chấn thương gối. Chấn thương âm ỉ từ lâu bây giờ mới phát ra", Tiến Dũng chia sẻ với truyền thông khi bỏ lỡ đợt hội quân tháng 3/2026 của tuyển Việt Nam. Theo kế hoạch, trung vệ sinh năm 1995 sẽ bay sang Hàn Quốc cuối tháng 7 này để phẫu thuật và chữa trị dứt điểm.

Hai gương mặt khác là Đỗ Duy Mạnh và Khuất Văn Khang phải chia tay tuyển Việt Nam ngay trước ASEAN Cup 2026 vì không kịp bình phục chấn thương.

Tuyển Việt Nam thiếu đội trưởng Duy Mạnh (trái) nên vai trò này tại ASEAN Cup 2026 nhường cho Quang Hải (phải). Ảnh: Minh Chiến.

Phong độ cũng là một trong những nguyên nhân khiến hai ngôi sao Nguyễn Tiến Linh, người ghi 4 bàn ở trong hành trình vô địch ASEAN Cup 2024 của tuyển Việt Nam và Phạm Tuấn Hải, cầu thủ ghi bàn trong trận chung kết lượt về trên sân nhà Rajamangala của đối thủ Thái Lan, trở thành người ngoài cuộc tại ASEAN Cup 2026.

Tuấn Hải ghi 4 bàn và có 1 kiến tạo sau 25 lần ra sân tại V.League 2025/26. Nhưng trong 25 trận ấy, số 9 của CLB Hà Nội chỉ có 9 lần đá chính. Tiến Linh không khá hơn, chỉ ghi 6 bàn sau 19 trận đá chính. Tại trận bán kết cúp quốc gia (CLB Công an TP.HCM thắng CLB Nam Định 4-2 ngay tại Thiên Trường), số 22 dự bị cả trận. HLV trưởng đội bóng ngành công an Lê Huỳnh Đức từng nói: "Tôi cũng muốn thay Tiến Linh nhưng không còn tiền đạo".

Đinh Thanh Bình cũng gặp vấn đề về phong độ. Sau 10 trận đá chính trong 16 lần ra sân, số 9 của CLB Ninh Bình không ghi bàn nào.

Cuối cùng là lý do đến từ việc CLB Công an Hà Nội, nhà vô địch V.League mùa vừa qua, có lịch thi đấu trùng ASEAN Cup 2026. Cụ thể, đội bóng của HLV Alexandre Polking đá trận play-off tranh vé dự AFC Champions League Elite ngày 11/8. Trong khi đó, giải đấu của tuyển Việt Nam diễn ra từ ngày 24/7 tới 26/8.

Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) và CLB Công an Hà Nội đã thảo luận. Sau cùng, tuyển Việt Nam có sự phục vụ của Nguyễn Đình Bắc, Nguyễn Quang Hải, Lê Phạm Thành Long, Lê Văn Đô, Bùi Hoàng Việt Anh, Đoàn Văn Hậu, nhưng phải chấp nhận thiếu vắng Nguyễn Filip cũng như Cao Pendant Quang Vinh, hai ngôi sao thuộc đội hình tiêu biểu V.League 2025/26. Đặc biệt, Nguyễn Filip cũng là thành viên tuyển Việt Nam đăng quang ASEAN Cup 2024.

Nếu chỉ xét phong độ mùa vừa rồi ở cấp CLB, Hoàng Hên là cầu thủ nhập tịch đáng kỳ vọng nhất của tuyển Việt Nam tại ASEAN Cup 2026. Ảnh: Minh Chiến.

Những làn gió mới

Thiếu hơn một nửa đội hình vô địch, nhưng tuyển Việt Nam dường như không hề yếu đi. Bởi ông Kim và cộng sự đã chào đón những cầu thủ nhập tịch, Việt kiều chất lượng và hàng loạt sự trở lại đáng kỳ vọng.

Đầu tiên là Lê Giang Patrik, thủ môn được nhiều nhà chuyên môn đánh giá hay nhất V.League hiện tại. Cũng ở hàng phòng ngự, HLV Kim có hai sự trở lại của Đặng Văn Lâm và Văn Hậu, trong đó Văn Hậu đang dần trở lại với phong độ đỉnh cao của quá khứ.

Ở các vị trí tiền vệ và tiền đạo là Đỗ Hoàng Hên và Nguyễn Tài Lộc. Mùa vừa rồi, Hoàng Hên có 11 bàn và 8 kiến tạo, dẫn đầu danh sách "dọn cỗ" cũng như số lần ghi dấu giày vào bàn thắng. Trong khi đó, Tài Lộc cũng có 13 lần góp công vào các pha lập công. Để dễ hình dung, hãy nhớ chỉ một mình Xuân Son đã gieo rắc kinh hoàng thế nào cho các đối thủ tại ASEAN Cup hai năm trước. Còn lần này, tuyển Việt Nam có tới 3 cầu thủ ở đẳng cấp Xuân Son.

Về phía nội binh, Đình Bắc, cầu thủ ghi 10 bàn và có 3 kiến tạo tại V.League 2025/26, vua phá lưới (4 bàn) đầu tiên trong lịch sử bóng đá Việt Nam tại vòng chung kết U23 châu Á (2026), trong lần đầu dự ASEAN Cup, cũng là cái tên đáng chờ đợi.

Những cái tên còn lại cũng đang có lần đầu góp mặt tại sân chơi này là Phan Tuấn Tài, Khổng Minh Gia Bảo, Đinh Quang Kiệt, Nguyễn Nhật Minh, Văn Đô, Nguyễn Ngọc Mỹ, Phạm Gia Hưng và Nguyễn Trần Việt Cường có thể không quá nổi bật, nhưng họ đều đã tiến bộ nhiều trong thời gian qua dưới màu áo U23 Việt Nam và các CLB V.League.

Trở lại ASEAN Cup sau hai năm, tuyển Việt Nam đã khác, nhưng không hề yếu đi, và vẫn sẽ hướng tới mục tiêu ngai vàng.

Tuyển Việt Nam sẽ bắt đầu chiến dịch ASEAN Cup 2026 bằng trận gặp Timor-Leste tại bảng A trên sân trung lập Chonburi (Thái Lan) vào lúc 20h30 tối nay (24/7). Trước đó, lúc 19h, ASEAN Cup 2026 mở màn bằng trận đấu giữa Campuchia và Singapore. Bảng B sẽ thi đấu sau một ngày với hai trận Myanmar - Thái Lan và Lào - Campuchia. Tuyển Việt Nam đang là đương kim vô địch còn Thái Lan là á quân. ASEAN Cup là giải đấu mở màn chuỗi 3 giải lớn của bóng đá Việt Nam từ nay tới cuối năm. Hai giải sau là FIFA ASEAN Cup cho đội tuyển quốc gia và Asian Games cho đội Olympic, đều dự kiến diễn ra vào tháng 9.

Tác giả: Nam Giang

Nguồn tin: znews.vn