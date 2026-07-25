Hơn 11.000 cán bộ quản lý giáo dục sẽ làm giáo viên đứng lớp sau sắp xếp trường học

Bộ GD&ĐT cho biết, thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Chính phủ, Thủ tướng, Bộ đã hướng dẫn các địa phương tiếp tục sắp xếp mạng lưới cơ sở giáo dục, giảm tối thiểu 30% đầu mối, nơi có điều kiện thuận lợi giảm khoảng 50% đầu mối cơ sở giáo dục công lập so với thời điểm 1/7/2025. Điều này tương đương với việc giảm trên 11.000 trường, hoàn thành trước ngày 30/8/2026.

Sau sắp xếp, dự kiến sẽ điều chuyển và sắp xếp lại trên 20.000 cán bộ quản lý, trong đó khoảng 11.000 người được bố trí làm giáo viên trực tiếp đứng lớp. Theo Bộ GD&ĐT, các địa phương đang tích cực triển khai và cam kết hoàn thành đúng tiến độ.

Bộ GD&ĐT cũng nhìn nhận tồn tại khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, đội ngũ công chức phụ trách giáo dục cấp xã không có trình độ chuyên môn về giáo dục vẫn còn chiếm tỉ lệ rất cao (khoảng 40%). Trong đó nhiều xã bố trí 1 công chức phụ trách nhiều lĩnh vực, bao gồm cả giáo dục làm ảnh hưởng đến tiến độ, chất lượng công việc. Nguyên nhân là do cấp xã trước đó không có bộ phận chuyên môn riêng về giáo dục, trong thời gian ngắn sau sắp xếp cũng chưa có đủ nhân sự có chuyên môn để bố trí công việc...

Việc sắp xếp mạng lưới cơ sở giáo dục phổ thông công lập trên toàn quốc sẽ phải hoàn thành trước ngày 30/8.

Bộ GD&ĐT cũng đã có hướng dẫn các tỉnh, thành sắp xếp, cơ cấu lại các trường học theo hướng mở rộng quy mô và tăng cường năng lực quản trị. Cụ thể, tại các đô thị, khu công nghiệp, khu kinh tế: Tập trung phát triển các cơ sở giáo dục quy mô lớn, đạt hoặc vượt số lớp tối đa theo quy định hiện hành nếu bảo đảm đủ cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên, năng lực quản lý (Bộ GD&ĐT sẽ sửa các quy định không phù hợp với thực tiễn giai đoạn mới).

Tại vùng sâu, vùng xa, miền núi, biên giới, hải đảo: Sắp xếp linh hoạt, phù hợp thực tiễn, phát triển mô hình trường phổ thông nhiều cấp học; ưu tiên nguồn lực đầu tư đồng bộ về cơ sở vật chất, thiết bị dạy học, hạ tầng số đối với các trường trong diện thực hiện sắp xếp để kết nối liên thông giữa trường chính với các phân hiệu, điểm trường.

Bộ GD&ĐT yêu cầu các địa phương rà soát, sắp xếp, kiện toàn đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục sau khi sắp xếp mạng lưới cơ sở giáo dục; có phương án bố trí, sử dụng phù hợp đối với cán bộ quản lý, nhân viên dôi dư. Việc bổ nhiệm, điều động, đánh giá cán bộ quản lý phải căn cứ vào phẩm chất, năng lực, uy tín và kết quả thực hiện nhiệm vụ, không để xảy ra tình trạng cục bộ, khép kín hoặc né tránh trách nhiệm.

Trước đó, ngày 10/7, Thủ tướng Chính phủ đã có văn bản yêu cầu các địa phương sắp xếp trường học mầm non, phổ thông công lập hoàn thành trước 30/8. Đối với trường mầm non, tiểu học, THCS, THPT công lập, Thủ tướng yêu cầu thực hiện sắp xếp các cơ sở giáo dục để hình thành các cơ sở giáo dục có quy mô lớn theo 2 mô hình. Mô hình 1 là trường một cấp học quy mô lớn (hoặc trung tâm giáo dục thường xuyên) có các phân hiệu, điểm trường. Mô hình 2 là trường phổ thông nhiều cấp học quy mô lớn. Mô hình này được thực hiện tại 1 địa điểm hoặc các địa điểm khác nhau. Cơ cấu nhân sự trường lớn sau sắp xếp gồm một hiệu trưởng, các hiệu phó; một bộ phận hành chính nhân sự như kế toán, thủ quỹ, văn thư dùng chung; nhân sự hỗ trợ giáo dục theo chuyên môn đặc thù; tổ chuyên môn phù hợp với phân hiệu, điểm trường. Tùy theo tình hình thực tế về quy mô lớp, cấp học, học sinh, khoảng cách địa lý đến trường chính, bố trí mỗi phân hiệu có 1 phó hiệu trưởng phụ trách trong tổng số định mức biên chế được giao để bảo đảm chất lượng giáo dục. Thủ tướng lưu ý không sáp nhập trường mầm non với trường phổ thông; không sáp nhập trường phổ thông với trung tâm giáo dục thường xuyên, giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên; không sắp xếp cơ sở giáo dục chuyên biệt với các trường phổ thông đại trà.

Tác giả: H.Thanh

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân