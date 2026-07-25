Nghệ An: Giao chỉ tiêu giải ngân vốn đầu tư công theo từng tháng

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Cụ thể, đến ngày 31/7/2026, các đơn vị phải giải ngân đạt tối thiểu 50% kế hoạch vốn; đến ngày 31/8 đạt 60%; ngày 30/9 đạt 70%; ngày 31/10 đạt 80%; ngày 30/11 đạt 90%; ngày 31/12 đạt 95% và hoàn thành 100% kế hoạch trước ngày 31/1/2027. Chỉ tiêu giao giải ngân nêu trên được tính dựa trên kế hoạch vốn đã được giảm trừ.

Đối với nguồn vốn được bổ sung sau ngày 30/9/2026, tỉnh quy định chỉ tính vào chỉ tiêu giải ngân theo từng mức cụ thể. Theo đó, nguồn vốn được giao trong tháng 10 được tính trên 1/4 kế hoạch vốn bổ sung; nguồn vốn giao trong tháng 11 được tính trên 1/5 kế hoạch vốn bổ sung. Các khoản vốn được giao sau ngày 30/11 sẽ không tính vào chỉ tiêu đánh giá kế hoạch giải ngân.

UBND tỉnh cũng yêu cầu các sở, ngành, địa phương và chủ đầu tư thường xuyên rà soát tiến độ thực hiện từng dự án, chủ động tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai. Trường hợp phát sinh vấn đề vượt thẩm quyền, các đơn vị phải kịp thời báo cáo cơ quan chủ trì, đồng thời đề xuất giải pháp cụ thể để xử lý dứt điểm, bảo đảm hoàn thành mục tiêu giải ngân theo kế hoạch đã giao.

Năm 2026, Nghệ An được Thủ tướng Chính phủ giao kế hoạch vốn đầu tư công hơn 14.174 tỷ đồng. Sau khi thực hiện chủ trương tiết kiệm 5% chi ngân sách địa phương, tương đương gần 412 tỷ đồng, tổng nguồn vốn thực tế còn hơn 13.763 tỷ đồng. Đến nay, toàn bộ số vốn này đã được phân bổ chi tiết đến các chương trình, dự án. Bên cạnh đó, hơn 2.266 tỷ đồng vốn đầu tư công của các năm trước cũng được phép kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang năm 2026.

Tính đến cuối tháng 6/2026, toàn tỉnh Nghệ An đã giải ngân hơn 6.386 tỷ đồng, đạt 39,09% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao và đạt 34,47% tổng kế hoạch vốn được giao. Riêng nguồn vốn ngân sách địa phương đạt tỷ lệ giải ngân 49,27%, cao hơn mức bình quân chung. Đáng chú ý, đã có 82 đơn vị cấp xã đạt tỷ lệ giải ngân vượt mức bình quân của toàn tỉnh.

Tác giả: Trịnh Duy Hưng

Nguồn tin: Báo Tin tức