Công an tỉnh Nghệ An tham gia Đoàn công tác Bộ công an dâng hương và tặng quà gia đình chính sách tại Quảng Trị

Tham gia Đoàn có lãnh đạo Văn phòng Bộ Công an, Cục Tổ chức cán bộ, Cục Công tác chính trị, Cục Truyền thông Công an nhân dân; Công an các tỉnh, thành phố: Quảng Trị, Nghệ An, Huế, Đà Nẵng, Hà Tĩnh.

Đoàn đại biểu Công an tỉnh Nghệ An tham gia Đoàn công tác có đồng chí Đại tá Nguyễn Đức Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh, cùng đại diện các phòng, đoàn thể Công an tỉnh.

Thứ trưởng Lê Quốc Hùng cùng Đoàn công tác dâng hương, dâng hoa tại địa chỉ đỏ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Trong không khí trang nghiêm, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng cùng Đoàn công tác đã dâng hoa, dâng hương bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với sự hy sinh anh dũng của các Anh hùng liệt sĩ vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và bảo vệ Tổ quốc. Lực lượng Công an nhân dân nguyện tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, đoàn kết, phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó.

Đồng chí Đại tá Nguyễn Đức Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh cùng Đoàn công tác dâng hương, dâng hoa tại các địa chỉ đỏ

Sau lễ dâng hương, Đoàn công tác tổ chức buổi gặp mặt, trao quà tri ân các Mẹ Việt Nam Anh hùng và các gia đình chính sách có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

Thứ trưởng Lê Quốc Hùng cùng Đoàn công tác trao quà tri ân tặng Mẹ Việt Nam Anh hùng và gia đình chính sách

Tại chương trình, Thượng tướng Lê Quốc Hùng đã thăm hỏi sức khỏe, đời sống và trao tặng 5 phần quà tri ân đến 5 gia đình chính sách bao gồm: Mẹ Việt Nam Anh hùng Đặng Thị Thỉ (106 tuổi). Mẹ Việt Nam Anh hùng Trần Thị Liền (96 tuổi). Đại diện gia đình Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Thẻn. Đại diện gia đình Mẹ Việt Nam Anh hùng Ngô Thị Mừng và đồng chí Lê Thị Vân, nguyên cán bộ Công an thị xã Quảng Trị, là Vợ Liệt sĩ CAND Nguyễn Cao Tiến.

Tác giả: PV

Nguồn tin: congan.nghean.gov.vn