Khởi đầu thuận lợi, đội tuyển Việt Nam thắng đậm 7-0 Timor-Leste

Hoàng Hên ghi cú đúp, còn Đình Bắc ghi hat-trick trong chiến thắng đậm đà của đội tuyển Việt Nam. (Ảnh: VFF)

Bàn thắng Việt Nam: Hoàng Hên (5’, 41’), Đình Bắc (31’, 43’, 66'), Xuân Son (45+1’), Liam Fernando (79', phản lưới) Đội hình xuất phát Timor-Leste: Dylan Jose Niski, Tomas Silva, Anizo Correia, Joao Varudo, Luis Figo, Claudio Gomes, Joao Rangel, Zenivio Mota, Zion Cruz, Ryan Harris Jom, Oatnasio Da Silva. Việt Nam: Lê Giang, Văn Hậu, Thành Chung, Xuân Mạnh, Tiến Anh, Quang Hải, Hoàng Đức, Văn Vĩ, Đình Bắc, Xuân Son, Hoàng Hên.

Do tiền đạo Nguyễn Tài Lộc chưa kịp bình phục chấn thương, Nguyễn Đình Bắc được trao cơ hội đá chính trên hàng công. Với lực lượng vượt trội cùng sự chênh lệch lớn về trình độ so với đối thủ, đội tuyển Việt Nam nhanh chóng làm chủ thế trận ngay sau tiếng còi khai cuộc.

Sức ép liên tục được tạo ra và chỉ sau 5 phút thi đấu, đội tuyển Việt Nam đã có bàn thắng mở tỷ số. Từ pha dứt điểm của Đình Bắc đưa bóng chạm chân hậu vệ Timor-Leste bật ra, Hoàng Hên có mặt đúng lúc để khống chế và dứt điểm gọn gàng, đưa đội tuyển Việt Nam vươn lên dẫn trước.

Bàn thắng sớm giúp các học trò của huấn luyện viên Kim Sang Sik thi đấu càng tự tin. Đội tuyển Việt Nam kiểm soát hoàn toàn khu trung tuyến, liên tục khai thác khoảng trống ở hai biên và tạo ra hàng loạt cơ hội nguy hiểm về phía khung thành thủ môn Dylan Jose Niski.

Trong khi đó, Timor-Leste dù sở hữu một số cầu thủ đang thi đấu ở nước ngoài nhưng vẫn bộc lộ nhiều hạn chế về tổ chức lối chơi. Đội bóng của huấn luyện viên Jose Pedro Alves Salazar gặp nhiều khó khăn trong việc triển khai bóng, không thể duy trì cự ly đội hình và thường xuyên để lộ khoảng trống trước sức ép từ đối phương.

Dù tạo ra rất nhiều tình huống ngon ăn, đội tuyển Việt Nam phải chờ đến phút 31 mới có bàn thắng nhân đôi cách biệt. Nhận đường chọc khe tinh tế của Nguyễn Hoàng Đức, Đình Bắc khống chế một nhịp trước khi thực hiện cú cứa lòng đẹp mắt từ ngoài vòng cấm, đưa bóng găm vào góc xa khung thành.

Bàn thua thứ hai khiến Timor-Leste đánh mất hoàn toàn thế trận. Những sai sót trong khâu tổ chức phòng ngự liên tiếp bị đội tuyển Việt Nam khai thác.

Trong khoảng thời gian cuối hiệp 1, Hoàng Hên hoàn tất cú đúp sau một pha phối hợp đẹp mắt. Không lâu sau, Đình Bắc tiếp tục ghi tên mình lên bảng tỷ số trước khi Nguyễn Xuân Son khép lại hiệp đấu bùng nổ bằng bàn thắng nâng tỷ số lên 5-0.

Bước sang hiệp 2, với lợi thế quá lớn, đội tuyển Việt Nam chủ động giảm nhịp độ trận đấu nhưng vẫn duy trì quyền kiểm soát bóng. Timor-Leste có nhiều thời điểm mạnh dạn đẩy cao đội hình và tạo ra một số cơ hội đáng chú ý.

Phút 59, cú dứt điểm của Oanasio đưa bóng dội cột dọc trong sự bất lực của thủ môn Lê Giang. Đây cũng là tình huống nguy hiểm nhất mà Timor-Leste tạo ra trong cả trận đấu.

Sau ít phút bị ép sân, đội tuyển Việt Nam nhanh chóng lấy lại thế trận. Phút 65, từ pha phối hợp bên cánh phải, Việt Anh căng ngang thuận lợi để Đình Bắc băng vào dứt điểm cận thành, hoàn tất cú hat-trick và nâng tỷ số lên 6-0.

Đình Bắc thi đấu bùng nổ. (Ảnh: VFF)

Đến phút 79, Quang Hải thực hiện cú sút đưa bóng đi khó chịu khiến hậu vệ Liam Fernando lúng túng đưa bóng về lưới nhà, ấn định chiến thắng 7-0 cho đội tuyển Việt Nam.

Ở những phút cuối trận, Đình Bắc còn một lần đưa được bóng vào lưới Timor-Leste, song bàn thắng không được công nhận vì lỗi việt vị.

Chiến thắng đậm trong ngày ra quân không chỉ giúp đội tuyển Việt Nam có khởi đầu thuận lợi tại ASEAN Cup 2026 mà còn cho thấy sự hiệu quả trong lối chơi của thầy trò huấn luyện viên Kim Sang Sik.

Trong đó, bộ ba Hoàng Hên, Đình Bắc và Nguyễn Xuân Son đã có một ngày thi đấu thăng hoa khi trực tiếp ghi 6 trong tổng số 7 bàn thắng của đội tuyển Việt Nam, tạo nền tảng quan trọng cho hành trình bảo vệ ngôi vô địch khu vực.

Sau lượt trận đầu tiên của bảng A - ASEAN Cup 2026, đội tuyển Việt Nam tạm thời vươn lên dẫn đầu với 3 điểm cùng hiệu số vượt trội (+7) sau chiến thắng 7-0 trước Timor-Leste. Kết quả này giúp thầy trò huấn luyện viên Kim Sang Sik tạo lợi thế đáng kể trong cuộc đua giành vé vào bán kết, khi hiệu số bàn thắng bại nhiều khả năng sẽ đóng vai trò quan trọng ở bảng đấu được đánh giá rất cân bằng.

Ở trận đấu còn lại, Singapore có màn khởi đầu thuận lợi khi đánh bại chủ nhà Campuchia với tỷ số 2-1. Shawal Anuar mở tỷ số cho đội khách ở phút 22, trước khi Ouk Sovann gỡ hòa cho Campuchia trong hiệp 2. Tuy nhiên, đúng vào những phút bù giờ cuối cùng, Ilhan Fandi ghi bàn thắng quyết định, mang về trọn vẹn 3 điểm cho Singapore.

Sau lượt trận đầu tiên, Việt Nam và Singapore cùng có 3 điểm, song đội tuyển Việt Nam xếp trên nhờ hiệu số bàn thắng bại (+7 so với +1). Campuchia đứng thứ tư, còn Timor-Leste xếp cuối bảng sau thất bại đậm trong ngày ra quân. Indonesia chưa thi đấu và sẽ bước vào trận mở màn ở lượt đấu tiếp theo.

Tác giả: Quang Minh

Nguồn tin: nhandan.vn