Đại tướng Phan Văn Giang: Quyết tâm hoàn thành Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ

Nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, Đại tướng Phan Văn Giang cùng các đại biểu tại buổi lễ - Ảnh: VGP/Nguyễn Hoàng

Tham dự buổi Lễ có nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết; Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; Bí thư TP. Đồng Nai Vũ Hồng Văn; Thượng tướng Phạm Trường Sơn, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam; lãnh đạo Bộ Tư lệnh Quân khu 7; lãnh đạo TP. Đồng Nai…

Xã Minh Đức là một trong 3 điểm tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trên địa bàn TP. Đồng Nai trong Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Trong giai đoạn 1967-1975, khu vực xã Minh Đức diễn ra nhiều trận đánh ác liệt của du kích địa phương và các đơn vị chủ lực như: Sư đoàn 7, Sư đoàn 9, Trung đoàn 201/Sư đoàn 302 với quân đội Mỹ và quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Nhiều cán bộ, chiến sĩ đã anh dũng hy sinh trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước trên mảnh đất này. Khu vực phát hiện hài cốt liệt sĩ nằm trên sườn tây bắc điểm cao 74, ấp Đồng Dầu, xã Minh Đức.

Trong lịch sử, khu vực này là nơi diễn ra nhiều trận đánh phục kích xe cơ giới, xe tăng, xe thiết giáp địch và là trung tâm của trận càn "Tìm kiếm và Phong tỏa Minh Đức" của liên quân Mỹ - Quân lực Việt Nam Cộng hòa vào tháng 11/1969.

Các đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ - Ảnh: VGP/Nguyễn Hoàng

Nhiệm vụ này cũng góp phần bổ sung, hoàn thiện hồ sơ lịch sử; phục vụ công tác xác định danh tính hài cốt liệt sĩ bằng các phương pháp khoa học hiện đại khi có đủ điều kiện; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, địa phương và toàn xã hội đối với công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Quán triệt phương châm "Chắc đến đâu làm đến đó; dễ làm trước, khó làm sau; thận trọng, tỉ mỉ; bảo đảm tuyệt đối an toàn"; các lực lượng tổ chức khảo sát, khai quật, thu thập, kiểm đếm, lập hồ sơ hiện trường, bảo quản di vật, lấy mẫu sinh phẩm và bàn giao theo đúng quy trình chuyên môn; bảo đảm chặt chẽ, khách quan, khoa học, đúng quy định của pháp luật và phù hợp với yếu tố tâm linh, truyền thống văn hóa dân tộc.

Triển khai Chiến dịch 500 ngày đêm; theo thông tin các nhân chứng lịch sử cung cấp; Ban Chỉ đạo Quân khu 7-Ban Chỉ đạo TP. Đồng Nai chỉ đạo Bộ Chỉ huy quân sự TP. Đồng Nai đã vào cuộc quyết liệt, khẩn trương tiến hành khảo sát, huy động lực lượng, phương tiện, vật chất và trang thiết bị tổ chức mở rộng phạm vi đào thăm dò tại khu vực xã Minh Đức; đến ngày 20/7/2026 đã phát hiện 21 bộ hài cốt cùng nhiều di vật của liệt sĩ.

Nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại khu vực xã Minh Đức, TP. Đồng Nai là hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh-Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2026); là sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử và nhân văn sâu sắc, thể hiện sự tri ân của Đảng, Nhà nước, Quân đội, Lực lượng vũ trang Quân khu, Bộ Chỉ huy quân sự TP. Đồng Nai và nhân dân đối với các Anh hùng liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu hi sinh vì độc lập, thống nhất đất nước; góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa" cho các thế hệ hôm nay và mai sau.

Đại tướng Phan Văn Giang phát biểu tại buổi lễ - Ảnh: VGP/Nguyễn Hoàng

Phát biểu tại buổi Lễ, Đại tướng Phan Văn Giang cho biết, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước; Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng đã tích cực, chủ động triển khai đồng bộ, quyết liệt "Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ"; đã thành lập hơn 30 đội và tăng cường lực lượng cho các đội tìm kiếm, quy tập; lập các tổ công tác thu thập thông tin tại cơ sở; tổ chức các tổ chuyên trách lấy mẫu hài cốt liệt sĩ; tổ chức nhiều cuộc hội thảo xác minh thông tin; ứng dụng ra đa quét ngầm, công nghệ số và các phần mềm quản lý... phục vụ cao nhất cho công tác tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin.

Mặc dù trong quá trình tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ gặp không ít khó khăn, nhất là do chiến tranh đã lùi xa, địa hình, địa vật đã thay đổi, hồ sơ, sơ đồ mộ và tài liệu chưa đầy đủ, nhiều khu vực còn sót bom mìn, nhân chứng chiến tranh ngày càng ít. Bên cạnh đó, hài cốt các liệt sĩ đã an táng nhiều năm, chất lượng mẫu suy giảm; trong khi năng lực và công suất giám định ADN hiện nay chưa theo kịp yêu cầu.

Nhưng, với tinh thần, trách nhiệm cao nhất, sau hơn 4 tháng triển khai "Chiến dịch 500 ngày đêm", chúng ta đã tìm kiếm, quy tập được gần 1.500 hài cốt liệt sĩ và 7 mộ tập thể; đặc biệt, khu mộ tập thể tại Công viên Lê Thị Riêng, TPHCM đã tìm thấy hơn 100 hài cốt liệt sĩ, 2 mộ tập thể và nhiều di vật; lấy mẫu hơn 73.000 mộ liệt sĩ, trong đó hơn 50.000 mộ đủ điều kiện lấy mẫu; rà phá bom mìn được khoảng 8.500 ha, riêng vùng lõi Vị Xuyên, Tuyên Quang được hơn 3.500 ha, đạt trên 80% tiến độ. TP. Đồng Nai đã tìm kiếm, quy tập được hơn 100 hài cốt liệt sĩ, lấy mẫu được hơn 5.000 mộ liệt sĩ.

Đây là những kết quả của sự nỗ lực rất lớn, tạo nền tảng để Bộ Quốc phòng cùng các bộ, ngành, địa phương quyết tâm hoàn thành các mục tiêu của Chiến dịch 500 ngày đêm đề ra.

Lễ triển khai tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại khu vực xã Minh Đức (TP. Đồng Nai) - Ảnh: VGP/Nguyễn Hoàng

Thay mặt Chính phủ, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang ghi nhận và biểu dương Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 7 và TP. Đồng Nai, các cơ quan chuyên môn, các lực lượng trực tiếp làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, các nhân chứng lịch sử, các tổ chức, cá nhân đã cung cấp thông tin và hỗ trợ đắc lực cho công tác tìm kiếm thời gian qua trên địa bàn cả nước nói chung và tại TP. Đồng Nai nói riêng.

Để hoàn thành tốt các mục tiêu được xác định trong Chiến dịch 500 ngày đêm, hướng tới kỷ niệm 80 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đề nghị Thành ủy Đồng Nai, Quân khu 7, nhất là các lực lượng trực tiếp làm nhiệm vụ, cùng các cấp, các ngành quán triệt, triển khai thực hiện tốt một số trọng tâm sau:

Một là, Quân khu 7, TP. Đồng Nai huy động tối đa các nguồn lực, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ để tăng hiệu quả tìm kiếm, quy tập. Đồng thời, tổ chức trang trọng lễ truy điệu, an táng hài cốt liệt sĩ; kịp thời bàn giao mẫu hài cốt liệt sĩ cho đơn vị giám định để giám định ADN, xác định danh tính liệt sĩ trong thời gian sớm nhất.

Hai là, các lực lượng trực tiếp làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt các anh hùng liệt sĩ phải triển khai thận trọng, bài bản, khoa học, chặt chẽ, kỹ lưỡng hơn; mỗi đồng chí phải luôn nêu cao tấm lòng thành kính, tri ân, thực hiện nhiệm vụ với trách nhiệm cao nhất, tâm huyết nhất (quyết tâm làm, làm bằng được) để bảo vệ, lấy được mẫu xét nghiệm xác định được danh tính của các liệt sĩ.

Ba là, Quân khu 7 khẩn trương tổng hợp, phân tích, đánh giá chặt chẽ, khoa học, hệ thống các hồ sơ, dữ liệu liên quan đến các trận đánh, các chiến dịch trên địa bàn; đồng thời, tăng cường đối chứng tư liệu, ứng dụng công nghệ hiện đại đẩy nhanh tiến độ xác minh thông tin, khoanh vùng các khu vực khả năng có mộ liệt sĩ, để tổ chức khai quật, tìm kiếm hoàn thành mục tiêu đề ra.

Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh và các anh hùng liệt sĩ, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân nguyện làm hết sức mình với lòng tôn kính và biết ơn vô hạn để đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Tại đây, Đại tướng Phan Văn Giang đã tặng quà các lực lượng trực tiếp thực hiện nhiệm vụ và các nhân chứng lịch sử.

Tại buổi Lễ, nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, Đại tướng Phan Văn Giang cùng các đại biểu đã thực hiện nghi lễ quy tập hài cốt liệt sĩ và dâng hương tri ân các Anh hùng liệt sĩ.

Tác giả: Nguyễn Hoàng

Nguồn tin: baochinhphu.vn