Sư đoàn 324 (Quân khu 4): Tri ân thiết thực, thắm đượm nghĩa tình

Trở lại những “địa chỉ đỏ”, nơi yên nghỉ của hàng vạn người con ưu tú; cán bộ, chiến sĩ các cơ quan, đơn vị thuộc Sư đoàn 324 đã chung tay chỉnh trang, vệ sinh từng khuôn viên nghĩa trang, lau chùi tỉ mỉ từng bia mộ, chăm sóc từng chậu hoa, thảm cỏ.

Sư đoàn 324 dâng hương tri ân tại Khu di tích lịch sử quốc gia Truông Bồn.

Cán bộ, chiến sĩ dâng hương tưởng niệm tại Nghĩa trang Liệt sĩ Việt - Lào, tỉnh Nghệ An.

Đại tá Nguyễn Huy Long, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Sư đoàn 324, nhấn mạnh: “Chăm lo các thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ và người có công với cách mạng không chỉ là chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước mà còn là mệnh lệnh từ trái tim, là trách nhiệm chính trị và đạo lý thiêng liêng của mỗi cán bộ, chiến sĩ. Khi mỗi quân nhân thấu hiểu trọn vẹn giá trị của sự hy sinh và mất mát, họ sẽ càng trân trọng giá trị thiêng liêng của hòa bình, nâng cao bản lĩnh, nâng tầm ý chí và quyết tâm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, xứng đáng với niềm tin yêu trọn vẹn của nhân dân”.

Nối tiếp hành trình tri ân sâu nặng ấy, Sư đoàn 324 đã tổ chức buổi gặp mặt truyền thống đầy xúc động dành cho cán bộ, chiến sĩ là con thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ và các đối tượng chính sách đang trực tiếp công tác tại đơn vị. Trong không khí ấm cúng nhưng đậm đà nghĩa tình, những phần quà không chỉ mang giá trị vật chất đơn thuần mà là nguồn động viên tinh thần vô giá. Sự tiếp nối truyền thống giữa các thế hệ lính Sư đoàn 324 được vun đắp từ chính những giây phút lắng đọng này. Tình đồng chí, nghĩa đồng đội được nhân lên, tiếp thêm sức mạnh nội sinh để mỗi cán bộ, chiến sĩ không ngừng rèn luyện, vượt qua mọi gian khổ, viết tiếp những trang sử vàng của đơn vị.

Sư đoàn 324 gặp mặt, trao quà gửi tới cán bộ, chiến sĩ là con thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ đang công tác tại đơn vị.

Đoàn công tác thăm, tặng quà gia đình chính sách, người có công với cách mạng trên địa bàn đóng quân.

Không dừng lại ở những hoạt động tưởng niệm, tình cảm và trách nhiệm của người lính Sư đoàn 324 còn được thực hiện hóa bằng những công trình thắm đượm tính nhân văn sâu sắc. Phối hợp cùng cấp ủy, chính quyền các xã Tân Kỳ, Nghĩa Hành và Bạch Ngọc (tỉnh Nghệ An), Sư đoàn đã chính thức khởi công xây dựng 3 căn nhà "Đại đoàn kết” cho các hộ gia đình chính sách có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Những viên gạch đầu tiên được đặt xuống, với giọt mồ hôi của người lính Sư đoàn dẫu vất vả nhưng rạng rỡ nụ cười. Từng ngôi nhà mới dựng lên không chỉ giúp người dân nghèo an cư lạc nghiệp mà còn là biểu tượng sống động cho mối quan hệ đoàn kết khăng khít, gắn bó máu thịt giữa Bộ đội Cụ Hồ và nhân dân địa phương.

Thượng tá Nguyễn Thanh Quang, Phó chủ nhiệm Chính trị Sư đoàn 324, chia sẻ: “Mỗi căn nhà "Đại đoàn kết" được dựng xây là một nhịp cầu nối liền trái tim người lính với nhân dân. Chăm lo đời sống nhân dân, nhất là các gia đình chính sách, không chỉ góp phần đảm bảo an sinh xã hội mà còn là cốt lõi của công tác dân vận. Chúng tôi quyết tâm hoàn thành đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng tốt nhất để bà con sớm có mái ấm ổn định, qua đó tiếp tục củng cố thế trận lòng dân ngày càng vững chắc”.

Sư đoàn 324 khởi công xây dựng nhà "Đại đoàn kết” cho hộ gia đình chính sách có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Bên cạnh việc hỗ trợ nhà ở, các đoàn công tác của Sư đoàn 324 đã trực tiếp đến tận nhà thăm hỏi, trao quà động viên các thương binh, bệnh binh, gia đình có công với cách mạng tiêu biểu trên địa bàn đóng quân. Những lời hỏi thăm ân cần, chu đáo về sức khỏe, đời sống đã làm ấm lòng những người con, người vợ liệt sĩ, lan tỏa phẩm chất cao đẹp trong lòng nhân dân.

Chuỗi hoạt động kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ của Sư đoàn 324 là minh chứng sinh động cho một đạo lý đã thấm sâu vào máu thịt dân tộc: “Uống nước nhớ nguồn”, củng cố niềm tin, thúc đẩy thế hệ hôm nay vững bước trong sự nghiệp xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Tác giả: NGUYỄN DUY

Nguồn tin: qdnd.vn