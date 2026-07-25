Lần đầu hé lộ doanh thu hãng taxi tỉ phú Phạm Nhật Vượng, 'ăn đứt' truyền thống lẫn công nghệ?

Màu xanh điện của Green SM hiện diện tại nhiều nơi trên cả nước - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Saigon Ratings đã thực hiện quy trình giám sát xếp hạng tín nhiệm, theo định kỳ 6 tháng của năm thứ nhất đối với Công ty CP Di chuyển Xanh và Thông minh GSM - Green SM.

Theo đó, đơn vị xếp hạng tín nhiệm nhận định GSM tiếp tục củng cố vị thế dẫn đầu phân khúc xe điện tại Việt Nam.

Đến quý 4-2025, thị phần taxi công nghệ của GSM đạt khoảng 51,5%, vượt các đối thủ chính, phản ánh năng lực vận hành hiệu quả và chiến lược mở rộng mạng lưới thành công.

Doanh thu thuần năm 2025 đạt hơn 16.000 tỉ đồng, tăng 125% so với cùng kỳ năm 2024, báo cáo nêu rõ.

Saigon Ratings đánh giá hồ sơ tài chính của GSM duy trì ở mức rủi ro 5/6, phản ánh giai đoạn mở rộng đầu tư quy mô lớn.

Đơn vị xếp hạng kỳ vọng từ sau năm 2026 trở đi, doanh thu của GSM sē tăng trưởng ổn định, góp phần cải thiện hệ số nợ vay/EBITDA.

Tuy nhiên trong ngắn và trung hạn, GSM tiếp tục ưu tiên nguồn lực cho các kế hoạch đầu tư mở rộng thị trường quốc tế và củng cổ hệ sinh thái kinh doanh.

Kết quả, Saigon Ratings đưa ra quyết định điều chỉnh kết quả xếp hạng từ bậc "vnBBB" với triển vọng "ổn định" lên bậc "vnBBB+" với triển vọng "ổn định".

Liên quan tới SGM, theo dữ liệu mới cập nhật trên hệ thống đăng ký kinh doanh quốc gia, công ty mới đây đã có sự thay đổi nhân sự cấp cao.

Ông Nguyễn Văn Thanh (sinh năm 1992) thôi giữ chức Tổng giám đốc kiêm người đại diện pháp luật. Người kế nhiệm ông Thanh là ông Nguyễn Quốc Tuấn, sinh năm 1977.

Hiện bà Phạm Thu Hương, phu nhân ông Phạm Nhật Vượng (Chủ tịch Vingroup), là Chủ tịch của GSM. Ở thời điểm cuối tháng 6 năm nay, GSM đã thực hiện nâng vốn điều lệ từ 43.400 tỉ đồng lên 54.000 tỉ đồng.

Các hãng taxi truyền thống và công nghệ kinh doanh ra sao? Khi các hãng xe công nghệ, Green SM áp đảo thị trường, thị phần các doanh nghiệp truyền thông thu hẹp đáng kể. Báo cáo tài chính năm 2025 của Vinasun cho thấy doanh thu cả năm ngoái chỉ đạt 882 tỉ đồng, giảm 12% so với năm trước. Con số này chỉ bằng 5% so với Green SM. Lợi nhuận sau thuế cả năm 2025 của Vinasun đạt 39,1 tỉ đồng, tiếp tục đi xuống so với mức 84 tỉ đồng của năm 2024 và 150 tỉ đồng của năm 2023. Trong khi đó taxi Mai Linh đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất đạt 2.514 tỉ đồng và lợi nhuận sau thuế 56 tỉ đồng năm 2025. Còn theo báo cáo năm 2025 của Grab, doanh thu tại thị trường Việt Nam đạt 255 triệu USD, tăng 11,8% so với mức 228 triệu USD của năm 2024. Nếu quy đổi theo tỉ giá khoảng 26.300 đồng/USD, doanh thu này tương đương khoảng 6.700 tỉ đồng, vẫn thấp hơn Green SM.

Tác giả: Bình Khánh

Nguồn tin: tuoitre.vn