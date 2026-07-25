Ô tô bị đá đè trúng khiến 13 người tử vong, hiện trường đau lòng

13 người, trong đó có một em bé 6 tháng tuổi, đã thiệt mạng và 2 người khác may mắn thoát chết sau khi những tảng đá lớn từ sườn đồi gần đó đổ sập xuống chiếc xe Tata Sumo đang di chuyển trên đường Udaipur–Pangi thuộc vùng Lahaul-Spiti của Himachal Pradesh, Ấn Độ vào hôm 24/7.

Theo hãng tin PTI, chiếc SUV chở 15 hành khách đang di chuyển từ Kullu đến Killar thì bất ngờ bị những tảng đá lớn rơi xuống, đè bẹp hoàn toàn.

Sau cú va chạm, phần đuôi xe bốc cháy. Những người chứng kiến và binh lính có mặt gần đó đã vội vã đến hiện trường để cố gắng dập lửa. Các clip từ hiện trường cho thấy chiếc xe bị biến dạng sau vụ sạt lở đá.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: NDTV

Xác nhận vụ việc, nghị sĩ Bharmour Janak Raj cho biết, 13 trong số 15 người trên xe đã thiệt mạng, trong khi 2 người sống sót sau khi nhảy ra khỏi xe ngay trước khi nó bị nghiền nát.

Theo thông tin ban đầu, các hành khách đã bị mắc kẹt tại Tindi sau khi tuyến đường Udaipur–Killar bị đóng cửa một ngày trước đó do thời tiết xấu. Họ tiếp tục hành trình đến Pangi sau khi con đường được mở lại vào ngày 24/7, nhưng đã gặp tai nạn thảm khốc. Danh tính của các nạn nhân vẫn chưa được xác nhận chính thức.

Cảnh sát cho biết các đội cứu hộ đã được điều động ngay lập tức sau khi nhận được thông tin về vụ việc, và các hoạt động cứu trợ đang được tiến hành. Chính quyền đang theo dõi sát sao tình hình.

Tác giả: Phương Linh

Nguồn tin: nguoiduatin.vn