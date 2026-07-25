SLNA vô địch Giải U21 quốc gia - Cúp FPT Play 2026

Trận chung kết diễn ra hấp dẫn khi hai đội tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm về khung thành đối phương. Tuy nhiên, Thể Công Viettel tỏ ra kém duyên ở khâu dứt điểm cuối cùng.

Trong khi đó, bàn thắng duy nhất của Thanh Đức ở phút 41 đã mang về chiến thắng 1-0 cùng chức vô địch chung cuộc cho SLNA.

SLNA (áo vàng) với chiến thuật hợp lý, lối chơi kỷ luật giành chiến thắng tối thiểu 1-0 trước Thể Công Viettel

SLNA nâng cao cúp vô địch U21 quốc gia 2026

Chúc mừng SLNA - nhà vô địch U21 quốc gia

Khởi tranh từ ngày 12-7 đến 25-7 trên sân vận động PVF (Hưng Yên), Vòng chung kết giải bóng đá vô địch U21 quốc gia - Cúp FPT Play 2026 chứng kiến màn so tài hấp dẫn của 12 đội bóng xuất sắc gồm: U21 Công an Hà Nội, U21 Thể Công Viettel, U21 Hà Nội, U21 PVF, U21 Sông Lam Nghệ An, U21 LPBank HAGL, U21 SHB Đà Nẵng, U21 TP.HCM, U21 Đồng Nai, U21 Tây Ninh, U21 An Giang và chủ nhà U21 PVF CAND.

Giải đấu là sân chơi quan trọng, góp phần phát hiện, bồi dưỡng và hoàn thiện các tài năng trẻ trước khi bước lên môi trường bóng đá chuyên nghiệp, cũng như các đội tuyển quốc gia.

Tác giả: Băng Tâm

Nguồn tin: anninhthudo.vn