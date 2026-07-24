HLV Shin Tae-yong nguy cơ bị cấm trọn đời

Theo truyền thông Hàn Quốc, KFA đang xem xét áp dụng các hình thức xử phạt rất nặng đối với chiến lược gia 55 tuổi. Hai phương án được cân nhắc gồm đình chỉ hành nghề huấn luyện tối đa 10 năm hoặc thậm chí cấm hành nghề vĩnh viễn trên lãnh thổ Hàn Quốc.

Nguyên nhân xuất phát từ cáo buộc Shin Tae-yong tát trung vệ Jung Seung-hyun ngay trong buổi ra mắt chính thức CLB Ulsan HD. Đoạn video ghi lại sự việc sau đó lan truyền mạnh trên mạng xã hội, tạo nên làn sóng tranh cãi lớn trong dư luận.

Bên cạnh vụ việc nói trên, truyền thông Hàn Quốc cho biết nội bộ Ulsan HD cũng rơi vào tình trạng bất ổn khi mâu thuẫn giữa ban huấn luyện và các cầu thủ leo thang. Những xung đột này được cho là ảnh hưởng trực tiếp đến thành tích bết bát của đội bóng, khiến Shin Tae-yong bị sa thải chỉ sau 2 tháng cầm quân.

Dù vậy, nếu KFA chính thức ban hành án phạt, quyết định này chỉ có hiệu lực trong phạm vi Hàn Quốc và không ảnh hưởng đến công việc hiện tại của nhà cầm quân sinh năm 1970 ở nước ngoài.

Sau khi chia tay Ulsan HD, Shin Tae-yong nhận lời dẫn dắt Persija Jakarta. Tháng 6/2026, ông ký hợp đồng có thời hạn 3 năm với đội bóng hàng đầu Indonesia và được phép tiếp tục công việc tại đây bất chấp nguy cơ bị KFA xử phạt.

Nếu phải nhận mức án cấm hành nghề dài hạn hoặc vĩnh viễn tại Hàn Quốc, đây sẽ là cú sốc lớn đối với một trong những HLV giàu thành tích của bóng đá xứ kim chi.

Tác giả: Minh Nghi

Nguồn tin: znews.vn