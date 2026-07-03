World Cup 2026 xác định 6 cặp đấu vòng 16 đội

Goncalo Ramos ghi bàn giúp Bồ Đào Nha thắng Croatia 2-1.

World Cup 2026 bước vào giai đoạn knock-out với nhiều cặp đấu đáng chú ý. Sau khi vòng 32 đội diễn ra, một phần nhánh đấu vòng 16 đội được xác định. Các cặp đấu đáng chú ý gồm Mexico - Anh, Morocco - Canada, Paraguay - Pháp, Brazil - Na Uy, Mỹ - Bỉ và Tây Ban Nha - Bồ Đào Nha.

Canada, một trong ba đội chủ nhà, là đội đầu tiên giành vé vào vòng 16 đội sau chiến thắng trước Nam Phi. Đối thủ tiếp theo của họ là Morocco, đội vượt qua Hà Lan trong loạt sút luân lưu kịch tính. Đại diện châu Phi phải rất vất vả mới đi tiếp sau khi Diop ghi bàn ở phút bù giờ, kéo trận đấu vào hiệp phụ.

Brazil cũng trải qua trận đấu khó khăn trước Nhật Bản. Đại diện Nam Mỹ bị dẫn trước, nhưng kịp gỡ hòa ở phút 96 trước khi Casemiro và Martinelli giúp đội nhà định đoạt trận đấu. Ở vòng 16 đội, Brazil sẽ gặp Na Uy, đội có Erling Haaland trong đội hình.

Pháp không mắc sai lầm trước Thụy Điển. Đội bóng được đánh giá cao hơn giành chiến thắng thuyết phục 3-0 để gặp Paraguay. Trước đó, Paraguay tạo cú sốc lớn khi loại Đức sau loạt luân lưu. Đây là một trong những bất ngờ lớn nhất của vòng 32 đội, khi đội từng bốn lần vô địch thế giới phải dừng bước sớm hơn dự kiến.

Các cặp đấu thuộc vòng 1/8 của World Cup 2026 đã lộ diện.

Mexico tiếp tục giữ hy vọng cho các đội chủ nhà bằng chiến thắng 2-0 trước Ecuador. Được tiếp sức từ bầu không khí cuồng nhiệt tại sân Azteca, thầy trò HLV Aguirre chơi áp đảo và giành quyền đi tiếp. Đối thủ của Mexico ở vòng 16 đội là Anh. “Tam sư” phải ngược dòng vất vả trước CH Congo 2-1 nhờ cú đúp của Harry Kane.

Một cặp đấu đáng chú ý khác là Mỹ - Bỉ. Tuyển Mỹ vượt qua Bosnia và Herzegovina 2-0 để tiếp tục hành trình trên sân nhà. Trong khi đó, Bỉ có màn lội ngược dòng nghẹt thở 3-2 trước Senegal. Đại diện châu Phi dẫn 2-0, nhưng Lukaku và Tielemans đưa Bỉ trở lại trận đấu. Đến phút 118, Tielemans ghi bàn từ chấm phạt đền sau tình huống VAR can thiệp, giúp “Quỷ đỏ” đi tiếp.

Tây Ban Nha cũng giành vé vào vòng 16 đội sau chiến thắng dễ dàng 3-0 trước Áo. Oyarzabal lập cú đúp, Pedro Porro ghi thêm một bàn, giúp "La Roja" thắng thuyết phục. Đối thủ tiếp theo của Tây Ban Nha là Bồ Đào Nha, tạo nên trận derby bán đảo Iberia nhiều duyên nợ.

Bồ Đào Nha vượt qua Croatia 2-1 sau trận đấu nghẹt thở. Croatia dẫn trước nhờ Ivan Perisic, nhưng Cristiano Ronaldo ghi bàn gỡ hòa từ chấm phạt đền trước khi Goncalo Ramos đánh đầu ấn định chiến thắng. Thất bại này có thể là lời chia tay buồn của Luka Modric với World Cup.

Tính đến ngày 3/7, nhiều đội mạnh đã dừng bước như Đức, Hà Lan, Nhật Bản, Senegal, Áo và Croatia. World Cup 2026 tiếp tục chứng kiến nhiều bất ngờ, trong khi các ứng viên lớn như Pháp, Brazil, Anh, Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha vẫn còn nguyên cơ hội tiến sâu.

Tác giả: Di Cầm

Nguồn tin: znews.vn