Tử hình Nguyễn Chí Việt và Đoàn Chí Hải, cầm đầu đường dây mua bán gần 30kg ma túy

Chiều 24/7, sau một ngày xét xử và nghị án, HĐXX TAND TPHCM đã tuyên án sơ thẩm đối với đường dây mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy quy mô lớn hoạt động tại TPHCM và các tỉnh lân cận.

Theo thông tin trên báo Tiền phong, HĐXX tuyên phạt Nguyễn Chí Việt (SN 1988, thường trú tỉnh Cà Mau) và Đoàn Chí Hải (SN 2000, quê Cà Mau) cùng mức án tử hình về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Cùng về tội danh này, hai bị cáo Nguyễn Văn Quốc (SN 1987, ngụ TPHCM) và Nguyễn Hồ Đức Lưu (SN 1994, thường trú tỉnh Quảng Ngãi) bị tuyên tù chung thân.

Đối với 11 bị cáo còn lại, HĐXX tuyên phạt từ 2 năm đến 20 năm tù về các tội “Mua bán trái phép chất ma túy”, “Tàng trữ trái phép chất ma túy” tùy theo tính chất, mức độ tham gia trong vụ án.

Các bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: Tiền phong.

HĐXX nhận định hành vi của các bị cáo đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, góp phần làm phát sinh nhiều loại tội phạm và tệ nạn, xâm phạm nghiêm trọng chính sách quản lý độc quyền của Nhà nước về chất ma túy.

Đối với hai bị cáo giữ vai trò cầm đầu, thực hiện hành vi với khối lượng ma túy đặc biệt lớn, không còn khả năng giáo dục, cải tạo nên cần áp dụng hình phạt cao nhất là tử hình, nhằm loại bỏ vĩnh viễn khỏi đời sống xã hội và răn đe, phòng ngừa chung.

Báo Công an nhân dân thông tin, theo cáo trạng, vào lúc 14h30, ngày 7/7/2023, Tổ công tác thuộc Đội CSĐT về tội phạm ma túy Công an quận Tân Bình (cũ) nay là phường Tân Bình, TP.HCM phối hợp Công an phường 15, quận Tân Bình tuần tra đến trước hẻm số 39 đường Hoàng Bật Đạt (quận Tân Bình phát hiện Nguyễn Văn Tài đang điều khiển xe môtô hiệu Honda Vario chở Phạm Trúc Vy (bạn gái của Tài) có biểu hiện nghi vấn, nên đã tiến hành kiểm tra.

Tổ tuần tra phát hiện trong hộc bên phải phía trước xe mô tô có 2 viên ma túy, khối lượng 0,9796 gam MDMA, để trong túi nilon. Tài khai đang đem ma túy đi giao cho khách hàng. Tổ công tác đã lập Biên bản bắt người phạm tội quả tang đối với Tài, cùng vật chứng.

Khám xét nơi ở của Tài trên đường Hoàng Bật Đạt, Công an phát hiện thu giữ được một lượng lớn ma túy các loại, 1 cân điện tử; 1 ống xúc, 1 đĩa sứ màu trắng…

Tại CQĐT, Tài khai nhận được Nguyễn Hồ Đức Lưu thuê để nhận và cất giấu ma túy, sau đó chia ma túy và đi giao cho người mua, Tài được Lưu trả 10 triệu đồng tiền công. Nơi ở của Tài cũng được Lưu thuê để cất giấu ma túy.

Liên quan đến vụ án, lúc 13h15 ngày 2/2/2024, Tổ công tác gồm Công an xã Tân Nhựt và Đội CSĐT tội phạm về ma túy Công an huyện Bình Chánh (cũ), TP.HCM tuần tra đến trước nhà không số, đường Nguyễn Đình Kiên (xã Tân Nhựt, huyện Bình Chánh, nay là xã Tân Nhựt) TP.HCM, phát hiện Nguyễn Chí Việt và Đoàn Chí Hải đang ngồi trên xe môtô biển số 51Z5-2010 có biểu hiện nghi vấn nên đã kiểm tra, phát hiện thu giữ 1.020 gam Ketamine, 1 khẩu súng ổ quay, 9 viên đạn.

Việt khai ma túy, súng và đạn là của Việt. Kết quả điều tra ban đầu đã xác định được còn có nhiều người khác có liên quan đến tội phạm về ma túy, nên Cơ quan CSĐT Công an huyện Bình Chánh đã tiến hành khám xét ở nhiều nơi, bắt giữ thêm một số đối tượng liên quan trong đường dây mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy.

Tại CQĐT Nguyễn Chí Việt, Đoàn Chí Hải và các đồng phạm khác đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Cáo trạng xác định các bị cáo đã mua bán và tàng trữ gần 30 kg ma túy các loại.

Về hành vi tàng trữ 1 khẩu súng và 9 viên đạn là vũ khí quân dụng, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã tách và chuyển tài liệu cùng vật chứng đến Cơ quan ANĐT Công an TP.HCM, để khởi tố điều tra theo thẩm quyền.

Ngày 12/3/2025, TAND TP.HCM đã tuyên phạt Nguyễn Chí Việt 5 năm tù về tội “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”.

Tác giả: Lam Giang (t/h)

Nguồn tin: gocnhinphaply.nguoiduatin.vn