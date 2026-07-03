Hơn 340 người cá độ World Cup 2026 bị bắt

Thông tin được đại tá Bùi Tuấn Anh, Phó cục trưởng Cảnh sát hình sự (C02, Bộ Công an), cho biết ngày 2/7.

Theo ông, hoạt động cá độ bóng đá tại Việt Nam diễn ra mạnh, đặc biệt trên không gian mạng, kéo theo nhiều loại tội phạm khác nên Bộ Công an đã chỉ đạo mở đợt cao điểm đấu tranh trong dịp World Cup 2026.

Quá trình điều tra, công an thu giữ nhiều tài sản, phương tiện liên quan và đang tiếp tục mở rộng điều tra các vụ án cá độ, tổ chức cá độ.

Không chỉ cá độ, tình trạng vi phạm bản quyền các giải bóng đá trên mạng cũng diễn biến phức tạp với nhiều thủ đoạn tinh vi. Các nhóm vi phạm thường xuyên thay đổi tên miền, sử dụng máy chủ đặt ở nước ngoài, dịch vụ ẩn danh, nền tảng trung gian và nhiều lớp kỹ thuật để che giấu danh tính.

Ngoài ra, từ ngày 7/5 đến 19/6, lực lượng cảnh sát kinh tế đã khởi tố 90 vụ với 142 bị can về các tội liên quan sở hữu trí tuệ. Trong đó có 10 vụ với 43 bị can về tội Xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan; 58 vụ với 71 bị can về tội Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp; 22 vụ với 28 bị can về tội Sản xuất, buôn bán hàng giả.

Công an cũng thu giữ, kê biên tài sản trị giá 94 tỷ đồng.

Đại tá Bùi Tuấn Anh, Phó cục trưởng C02. Ảnh: Phạm Dự

Tác giả: Phạm Dự

Nguồn tin: vnexpress.net