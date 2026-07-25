Người đàn ông mất tích gần 1 tháng, nay chỉ còn bộ xương ở rừng tràm

Hiện trường nơi tìm thấy thi thể của người đàn ông mất tích - Ảnh người dân cung cấp

Sáng 25-7, ông Nguyễn Thanh Phong, Chủ tịch UBND xã Thăng An, TP Đà Nẵng, cho biết thông tin người dân địa phương vừa phát hiện một thi thể đàn ông.

Theo thông tin ban đầu sáng cùng ngày, người dân địa phương phát hiện thi thể một người đàn ông nằm trên bãi cát trong rừng tràm ven tuyến đường ven biển Võ Chí Công, thuộc địa phận xã Thăng An.

Qua xác minh, đây là ông T.V.L. (59 tuổi, trú xã Thăng An).

Được biết trước đó ông L. đi khỏi nhà và mất tích, gia đình đã phát thông tin tìm kiếm, lực lượng chức năng của xã cũng tìm kiếm nhưng không có kết quả.

Đến nay người dân phát hiện thi thể của ông. Khi được tìm thấy, thi thế chỉ còn bộ xương, trên người mặc áo quần nằm ở dưới gốc cây rừng tràm, trên đồi cát ven tuyến đường ven biển qua xã.

Lãnh đạo Công an Thăng An cho biết ông L. mất tích gần một tháng nay, gia đình, cơ quan chức năng cũng huy động công an, dân quân triển khai tìm kiếm, đăng thông tin trên mạng xã hội để tìm kiếm tung tích nhưng không thấy. Nay phát hiện thi thể của nạn nhân ở trong rừng tràm.

Hiện nay công an xã phối hợp với các lực lượng của Công an TP Đà Nẵng xác minh, làm rõ nguyên nhân cái chết của nạn nhân, đang chờ kết quả của Phòng Kỹ thuật hình sự (PC09), cơ quan điều tra.

Tác giả: Lê Trung

Nguồn tin: tuoitre.vn