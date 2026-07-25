Lượng học sinh tăng đột biến, Nghệ An bổ sung 3.400 chỉ tiêu vào lớp 10

Thông tin với Gia đình Việt Nam sáng nay 25/7, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Thái Văn Thành cho hay cơ quan này vừa có quyết định về việc điều chỉnh kế hoạch phát triển sự nghiệp giáo dục, đào tạo khối THPT và giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên , năm học 2026 - 2027.

"Quyết định bổ sung 3.400 chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 ngay năm học này diễn ra trong bối cảnh số lượng học sinh trên địa bàn tăng đột biến, tới hơn 10.000 em, đồng thời căn cứ vào thực tế kết quả tuyển sinh khi có hàng trăm học sinh có điểm thi trên 8 điểm/môn vẫn chưa thể trúng tuyển" - ông Thái Văn Thành nói.

Việc bổ sung chỉ tiêu tập trung vào ba nhóm đối tượng: Học sinh có điểm chuẩn bằng nhau; các trường THPT có điểm chuẩn quá cao; những trường ở địa bàn mà học sinh khó có điều kiện theo học tại các trường khác do khoảng cách địa lý xa.

UBND tỉnh Nghệ An giao Sở Giáo dục và Đào tạo địa phương căn cứ các chỉ tiêu đã được phê duyệt để thông báo kịp thời đến các cơ sở giáo dục, tổ chức triển khai kế hoạch tuyển sinh, giảng dạy đảm bảo hiệu quả, chất lượng.

Sở Nội vụ, Sở Tài chính phối hợp chặt chẽ với Sở Giáo dục và Đào tạo kiểm tra, rà soát việc thực hiện kế hoạch, bố trí biên chế cán bộ, giáo viên, nhân viên đúng quy định, định kỳ tổng hợp báo cáo lãnh đạo UBND tỉnh.

Một buổi học của học sinh tại xã Đại Đồng, tỉnh Nghệ An

Trước đó, Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An có đề xuất tăng hơn 3.400 chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2026 - 2027 đến nhà chức trách địa phương trước thực tế kết quả tuyển sinh và số lượng học sinh trên địa bàn tăng đột biến, tới hơn 10.000 em.

Trong số này, có đến hàng trăm học sinh có điểm thi lớp 10 trên 8 điểm/môn vẫn chưa thể trúng tuyển.

Quyết định bổ sung hàng nghìn chỉ tiêu vừa được UBND tỉnh Nghệ An thông qua đưa tổng tỷ lệ học sinh lớp 9 được tuyển vào học lớp 10 năm học 2026 - 2027 tại các trường THPT, Trung tâm GDNN - GDTX đạt khoảng 93,5%, đáp ứng nhu cầu thực tế tại nhiều địa bàn, tạo điều kiện để nhiều học sinh tiếp tục theo học sau bậc THCS.

Tác giả: Quang Minh - Anh Tuấn

Nguồn tin: giadinhonline.vn