Sống cùng bạn trai ở Việt Nam, cô người yêu ngoại quốc gây tranh cãi khi muốn bạn trai thuê căn hộ gần 90 triệu/tháng

Chuyện tình của cặp đôi "chị đẹp" người Thái Bowlki (SN 1992) và bác sĩ nha khoa Minh Tân (SN 2001) vẫn nhận được nhiều sự quan tâm của cư dân mạng.

Sau khi yêu Minh Tân, Bowlki chuyển sang Việt Nam sinh sống cùng bạn trai. Ban đầu, cả hai thuê một căn hộ tại TP.HCM với giá khoảng 39 triệu đồng/tháng. Sau một năm, cặp đôi quyết định chuyển sang căn hộ rộng và cao cấp hơn, với mức thuê gần 90 triệu/tháng.

Bowlki chia sẻ về view và không gian của căn hộ chung cư mà cặp đôi vừa chuyển đến.

Tuy nhiên, điều khiến mạng xã hội bàn tán không chỉ là con số tiền thuê nhà mà còn là những chia sẻ rất thẳng thắn của Bowlki về tiêu chuẩn sống của mình.

Cô chia sẻ: "Tôi thật sự rất vui vì cuối cùng chúng tôi đã chuyển sang chỗ ở rộng hơn sau một năm sống trong căn hộ bé xíu. Bạn trai tôi đã hứa với tôi là một ngày nào đó chúng tôi sẽ chuyển lên penthouse, nhưng… penthouse thì đắt quá trời. Anh ấy 25 tuổi rồi mà vẫn chưa kham nổi.

Trong năm đầu tiên ở bên nhau, anh ấy quyết định muốn tôi chuyển sang Việt Nam vì anh ấy không thể đi đâu được".

Bowlki chấp nhận việc sang Việt Nam sống cùng bạn trai, một phần vì công việc của cô có thể linh động, trong khi công việc của Minh Tân lại khó có thể thay đổi.

"Tôi nói thật với anh ấy: 'Em không thể sống ở đây. Chất lượng cuộc sống ở quê em vẫn tốt hơn. Nếu chúng ta ở bên nhau thì cuộc sống của chúng ta phải tốt hơn chứ'. Thế là anh ấy bảo tôi tự chọn. Căn hộ tôi chọn khoảng 50.000 baht một tháng (khoảng hơn 39 triệu), và anh ấy sốc luôn. Nhưng anh ấy chấp nhận vì anh ấy hiểu đó là mức tiêu chuẩn tôi đã quen" - Bowlki chia sẻ.

Một năm sau, cặp đôi chuyển đến một căn chung cư cao cấp hơn với giá thuê gấp đôi căn cũ. Theo lời Bowlki, Minh Tân và cả gia đình anh lại thêm một lần "sốc" nhưng vẫn tôn trọng lựa chọn của cô.

"Năm nay, gia đình anh lại sốc lần nữa. Nhưng anh ấy vẫn để tôi chọn vì tôi dành hầu hết thời gian ở nhà. Tôi cũng không hay ra ngoài, và anh ấy không muốn tôi bay về Thái Lan suốt" - Bowlki chia sẻ.

Ngay lập tức, câu chuyện tạo nên nhiều luồng ý kiến trái chiều trên MXH.

Thấy áp lực thay cho chàng trai mới 25 tuổi

Nhiều người bày tỏ sự đồng cảm với Minh Tân khi ở tuổi 25 đã phải gánh khoản tiền thuê nhà gần 90 triệu mỗi tháng. Theo họ, việc cố gắng mang đến cuộc sống tốt hơn cho người mình yêu là điều đáng trân trọng, nhưng cũng khó tránh khỏi áp lực khi mức chi tiêu vượt xa mặt bằng chung của nhiều người trẻ.

Một số ý kiến cũng cho rằng chi tiết Bowlki nhiều lần nhắc việc Minh Tân và gia đình "sốc" vì tiền thuê nhà phần nào cho thấy sự chênh lệch về điều kiện sống giữa hai người.

Điều khiến họ băn khoăn không phải là chuyện tiền bạc, mà là liệu một người luôn cố gắng đáp ứng, còn một người giữ nguyên tiêu chuẩn, có thể duy trì sự cân bằng lâu dài hay không.

Đừng bắt một cô gái phải hạ tiêu chuẩn sống

Ở chiều ngược lại, rất nhiều người lại đứng về phía Bowlki.

Theo họ, điều đầu tiên cần nhìn nhận là Bowlki không yêu cầu Minh Tân phải "nuôi" mình hay đòi hỏi vô lý. Cô đơn giản chỉ nói rõ tiêu chuẩn sống mà bản thân đã quen thuộc trước khi chuyển sang một đất nước khác vì tình yêu.

Bowlki đã từng chia sẻ thẳng thắn với bạn trai: "Em không thể sống ở đây. Chất lượng cuộc sống ở quê em vẫn tốt hơn. Nếu chúng ta ở bên nhau thì cuộc sống của chúng ta phải tốt hơn chứ".

Không ít người cho rằng nếu đã chấp nhận rời quê hương, xa gia đình để sang Việt Nam sinh sống cùng bạn trai thì việc mong muốn chất lượng cuộc sống không thấp hơn trước cũng là điều dễ hiểu.

- "Nếu không phải Bowlki mà là một cô gái khác, biết đâu Minh Tân cũng sẽ không có động lực để phát triển và hướng tới mức thu nhập cao hơn như hiện tại".

- "Tiêu chuẩn là do mỗi người tự đặt ra. Nếu hạ tiêu chuẩn chỉ để có người yêu rồi sau đó phải chịu thiệt thòi thì việc gì phải yêu? Một mối quan hệ nên khiến cuộc sống hạnh phúc hơn khi ở một mình chứ không phải ngược lại".

Một số ý kiến khác cũng cho rằng nếu Minh Tân không đủ khả năng hoặc không sẵn sàng đáp ứng thì anh hoàn toàn có quyền từ chối. Nhưng thực tế, chính anh là người chủ động chấp nhận và luôn muốn mang đến cho bạn gái môi trường sống tốt nhất vì Bowlki dành phần lớn thời gian ở nhà, đồng thời anh cũng không muốn cô phải thường xuyên bay giữa Việt Nam và Thái Lan.

Theo họ, đây là sự lựa chọn của cả hai người trưởng thành, không phải câu chuyện một phía ép buộc phía còn lại.

Sau tất cả, chỉ người trong cuộc mới hiểu rõ điều phù hợp với mình

Giữa những tranh luận trái chiều, Bowlki cũng lên tiếng chia sẻ quan điểm của bản thân: " Hãy cứ giữ vững tiêu chuẩn của mình nhé. Người thật sự xứng đáng với bạn sẽ tự tìm đến, còn người không phù hợp thì cũng sẽ tự rời đi thôi".

Mỗi người sẽ có một góc nhìn khác nhau. Có người thấy thương chàng bác sĩ trẻ đang nỗ lực từng ngày để mang đến cuộc sống tốt nhất cho bạn gái. Có người lại cho rằng một cô gái không có lỗi khi giữ vững tiêu chuẩn sống của mình, nhất là khi cô đã đánh đổi rất nhiều để bắt đầu cuộc sống ở một đất nước mới.

Suy cho cùng, tình yêu vốn không có một công thức chung. Điều quan trọng nhất có lẽ vẫn là việc cả hai đều cảm thấy hạnh phúc và tự nguyện với những lựa chọn của mình, thay vì để người ngoài quyết định đâu mới là "đúng" hay "sai".

(Nguồn: @mybowlki)

Tác giả: Tiểu Mai

Nguồn tin: Thanh niên Việt