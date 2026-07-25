Thêm một thìa muối vào dầu gội: Lợi ích bất ngờ ai cũng thích

Muối trắng không chỉ là loại gia vị quen thuộc trong mỗi gia đình mà còn được nhiều người tận dụng như một nguyên liệu hỗ trợ chăm sóc tóc. Khi kết hợp với dầu gội theo tỷ lệ phù hợp, muối có thể giúp làm sạch da đầu, giảm bết dầu, hỗ trợ kiểm soát gàu và tạo môi trường thuận lợi để tóc phát triển khỏe mạnh.

Tuy nhiên, các chuyên gia cũng khuyến cáo phương pháp này chỉ nên áp dụng đúng cách và với tần suất hợp lý để tránh gây khô tóc hoặc kích ứng da đầu.

Muối trắng kết hợp với dầu gội mang lại lợi ích gì?

Muối có đặc tính làm sạch tự nhiên, đồng thời giúp loại bỏ bớt bụi bẩn, dầu thừa và tế bào chết tích tụ trên da đầu. Khi hòa cùng dầu gội, hỗn hợp này có thể tăng hiệu quả làm sạch, đặc biệt với những người có mái tóc nhanh bết hoặc da đầu nhiều dầu.

Một số lợi ích thường được nhắc đến khi sử dụng muối trắng kết hợp dầu gội gồm:

Hỗ trợ làm sạch da đầu, giảm tình trạng bít tắc nang tóc.

Kiểm soát lượng dầu thừa trên da đầu.

Hạn chế gàu và giảm cảm giác ngứa do da đầu tiết nhiều dầu.

Giúp tóc bồng bềnh hơn sau khi gội.

Tạo môi trường thuận lợi để tóc phát triển khỏe mạnh.

Đối với những trường hợp da đầu khỏe mạnh, việc làm sạch đúng cách còn góp phần giảm nguy cơ gãy rụng tóc do bụi bẩn và dầu thừa tích tụ lâu ngày.

Tuy nhiên, muối không phải là phương pháp điều trị rụng tóc hay kích thích mọc tóc đã được chứng minh bằng các bằng chứng khoa học mạnh. Nếu tóc rụng nhiều kéo dài, người dân nên đến cơ sở y tế để được xác định nguyên nhân và điều trị phù hợp.

Cách sử dụng muối trắng và dầu gội đúng cách

Để hạn chế làm khô tóc và da đầu, người dùng nên sử dụng với lượng vừa phải.

Nguyên liệu chuẩn bị

2 thìa dầu gội đang sử dụng.

2–3 thìa muối trắng hạt mịn (có thể thay bằng muối biển sạch hoặc muối Epsom nếu phù hợp).

Các bước thực hiện

Bước 1: Trộn đều dầu gội và muối theo tỷ lệ khoảng 1:1 hoặc điều chỉnh để tạo hỗn hợp dễ sử dụng.

Bước 2: Làm ướt tóc bằng nước ấm nhằm giúp lỗ chân lông trên da đầu giãn nở, tăng hiệu quả làm sạch.

Bước 3: Thoa hỗn hợp lên toàn bộ da đầu và tóc, sau đó massage nhẹ nhàng bằng đầu ngón tay trong khoảng 3–5 phút.

Bước 4: Có thể ủ tóc thêm khoảng 10–15 phút nếu da đầu không bị kích ứng.

Bước 5: Xả sạch bằng nước rồi sử dụng dầu xả để cân bằng độ ẩm cho tóc.

Các chuyên gia khuyến nghị chỉ nên áp dụng khoảng 1–2 lần mỗi tuần. Không nên lạm dụng hoặc dùng móng tay cào mạnh khi gội vì có thể gây trầy xước da đầu và làm tóc gãy rụng nhiều hơn.

Những ai không nên áp dụng phương pháp này?

Mặc dù mang lại một số lợi ích trong việc làm sạch da đầu, hỗn hợp muối và dầu gội không phù hợp với tất cả mọi người.

Những trường hợp sau nên cân nhắc trước khi sử dụng:

Người có da đầu nhạy cảm hoặc dễ kích ứng.

Người bị viêm da đầu, chàm, vảy nến hoặc có vết thương hở.

Người vừa thực hiện uốn, nhuộm hoặc tẩy tóc.

Người có mái tóc quá khô, xơ hoặc hư tổn nặng.

Nếu xuất hiện tình trạng ngứa rát, bong tróc hoặc kích ứng sau khi sử dụng, nên ngừng áp dụng và tham khảo ý kiến bác sĩ da liễu.

Muối còn có nhiều công dụng hữu ích trong cuộc sống

Ngoài việc hỗ trợ chăm sóc tóc, muối còn được nhiều gia đình sử dụng trong sinh hoạt hằng ngày.

Giúp quần áo sáng màu hơn

Ngâm quần áo trong nước muối loãng trước khi giặt có thể hỗ trợ giữ màu vải và giúp quần áo trông sạch, tươi hơn.

Hỗ trợ làm sạch vết son môi

Những vết son bám trên ly thủy tinh hoặc đồ sứ có thể được làm sạch bằng cách rắc một ít muối lên bề mặt rồi chà nhẹ trước khi rửa lại với nước.

Tẩy tế bào chết cho da

Muối biển có thể được dùng để tẩy tế bào chết cơ thể nếu massage nhẹ nhàng trên làn da còn ẩm. Tuy nhiên, không nên chà xát quá mạnh để tránh gây tổn thương da.

Hỗ trợ vệ sinh răng miệng

Súc miệng bằng nước muối sinh lý hoặc nước muối pha đúng nồng độ có thể giúp làm sạch khoang miệng, hỗ trợ giảm vi khuẩn và làm dịu cảm giác đau họng.

Kéo dài tuổi thọ bàn chải

Một mẹo nhỏ được nhiều người áp dụng là ngâm bàn chải mới trong nước muối trước khi sử dụng để giúp lông bàn chải cứng cáp và bền hơn.

Chăm sóc đôi môi

Muối hạt mịn có thể được sử dụng để tẩy tế bào chết cho môi với tần suất vừa phải, giúp môi mềm mại hơn. Sau đó nên thoa son dưỡng để bổ sung độ ẩm.

Hỗ trợ làm sạch đường ống thoát nước

Rắc một lượng muối vừa phải xuống cống rồi đổ thêm nước nóng có thể hỗ trợ làm tan một phần dầu mỡ bám trong đường ống, góp phần hạn chế tình trạng tắc nghẽn.

Tác giả: Mai Ngọc (t/h)

Nguồn tin: gocnhinphaply.nguoiduatin.vn