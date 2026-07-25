Ông Lê Quang Tùng giữ chức Bí thư Tỉnh ủy An Giang nhiệm kỳ 2025 - 2030

Sáng 25/7, Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Dự hội nghị có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc; Quyền Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Hải; lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương, Quân khu 9, TP Cần Thơ và tỉnh An Giang.

Quang cảnh hội nghị.

Tại hội nghị, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Thành Tâm đã công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Theo đó, Bộ Chính trị quyết định ông Lê Quang Tùng, Ủy viên Trung ương Đảng, thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy và thôi giữ chức Bí thư Thành ủy Cần Thơ nhiệm kỳ 2025 - 2030 cùng các chức vụ liên quan; đồng thời điều động, phân công, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và giữ chức Bí thư Tỉnh ủy An Giang nhiệm kỳ 2025 - 2030. Ông cũng được chỉ định tham gia Đảng ủy Quân khu 9.

Trao quyết định và phát biểu tại hội nghị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc chúc mừng ông Lê Quang Tùng được Bộ Chính trị tin tưởng giao trọng trách mới; đồng thời đề nghị tân Bí thư Tỉnh ủy An Giang cùng tập thể Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, lãnh đạo địa phương thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh và công tác xây dựng Đảng trong giai đoạn mới.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc phát biểu tại hội nghị.

Trước đó, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định điều động ông Nguyễn Tiến Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang, đến nhận công tác tại Bộ Nội vụ và giao Quyền Bộ trưởng Bộ Nội vụ.

Cùng với đó, Bộ Chính trị quyết định ông Nguyễn Thanh Nhàn thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, thôi giữ chức Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang và các chức vụ liên quan; điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Ông Lê Quang Tùng - tân Bí thư Tỉnh ủy An Giang phát biểu nhận nhiệm vụ.



Ông Lê Quang Tùng sinh năm 1971, quê tỉnh Hà Tĩnh; trình độ chuyên môn là kỹ sư kỹ thuật giao thông, tiến sĩ quản lý kinh tế; cao cấp lý luận chính trị.

Trong quá trình công tác, ông từng đảm nhiệm nhiều vị trí quan trọng như: Vụ trưởng Vụ Khoa học, Giáo dục, Tài nguyên và Môi trường; Vụ trưởng Vụ Kinh tế địa phương và lãnh thổ (Bộ Kế hoạch và Đầu tư); Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh; Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Trị; Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội.

Ông Lê Quang Tùng (thứ hai từ trái sang) nhận chức Bí thư Tỉnh ủy An Giang nhiệm kỳ 2025-2030.

Tháng 9/2025, Bộ Chính trị điều động, phân công, chỉ định ông giữ chức Bí thư Thành ủy Cần Thơ nhiệm kỳ 2025 - 2030. Sau gần một năm công tác tại Cần Thơ, ông tiếp tục được Bộ Chính trị tin tưởng giao nhiệm vụ giữ cương vị Bí thư Tỉnh ủy An Giang.

Việc kiện toàn nhân sự lãnh đạo chủ chốt của tỉnh An Giang được thực hiện trong bối cảnh địa phương đang tập trung triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh và chuẩn bị các điều kiện để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Tác giả: Khánh Thùy

Nguồn tin: phapluatplus.baophapluat.vn