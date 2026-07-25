HLV Timor Leste nói điều bất ngờ sau trận thua đậm tuyển Việt Nam

Đội tuyển Việt Nam không lựa chọn phương án giữ sức khi gặp đối thủ đứng thứ 201, kém mình 102 bậc bảng xếp hạng FIFA.

Trên sân Chonburi (Thái Lan) tối 24/7, HLV Kim Sang-sik đưa những quân bài tốt nhất vào sân và nhanh chóng tạo ra thế trận áp đảo trước Timor Leste.

Hàng công gồm tiền đạo Nguyễn Đình Bắc, tiền đạo nhập tịch gốc Brazil Nguyễn Xuân Son và Đỗ Hoàng Hên. Phía sau là hai tiền vệ Nguyễn Quang Hải, Nguyễn Hoàng Đức cùng các cầu thủ chạy cánh Trương Tiến Anh và Nguyễn Văn Vĩ.

Thủ môn Lê Giang Patrik đứng sau bộ ba trung vệ Nguyễn Thành Chung, Phạm Xuân Mạnh và Đoàn Văn Hậu.

Chính lựa chọn ấy khiến HLV Ze Pedro cảm nhận được sự tôn trọng từ đối thủ. “Chúng tôi đã gặp một đội bóng lớn và trải qua trận đấu rất khó khăn. Rõ ràng, nhà đương kim vô địch đã tôn trọng chúng tôi khi không cho các trụ cột nghỉ ngơi”, chiến lược gia người Bồ Đào Nha nói sau trận.

HLV Jose Pedro phát biểu sau trận Timor Leste thua tuyển Việt Nam 0-7 ở trận ra quân bảng A ASEAN Cup 2026. Ảnh: Đức Đồng.

Sức ép của tuyển Việt Nam được cụ thể hóa ngay phút 6. Tiền vệ Đỗ Hoàng Hên vô-lê chân trái trong vòng cấm, ghi bàn thắng nhanh nhất của Việt Nam tại giải vô địch Đông Nam Á.

Cầu thủ gốc Brazil sau đó hoàn tất cú đúp, còn tiền đạo 22 tuổi Nguyễn Đình Bắc lập hat-trick. Tiền đạo Nguyễn Xuân Son cũng ghi tên mình lên bảng điện tử, tiền vệ Nguyễn Quang Hải khép lại màn trình diễn áp đảo bằng bàn ấn định chiến thắng 7-0.

HLV Ze Pedro thừa nhận Timor Leste không thể sửa sai trước một đối thủ có chất lượng vượt trội. “Chúng tôi đã mắc sai lầm và dễ dàng bị trừng phạt bởi một đội bóng rất mạnh, sở hữu nhiều cầu thủ giỏi. Bàn thua sớm khiến các cầu thủ đánh mất thế trận”, nhà cầm quân này cho biết.

Dù vậy, ông muốn các học trò trẻ nhìn thất bại nặng nề như một bài học cần thiết. “Trận đấu rất khó khăn, nhưng những cầu thủ trẻ phải xem đây là cơ hội để học hỏi”, HLV Timor Leste nhấn mạnh.

Tỷ số 7-0 trở thành chiến thắng đậm nhất của tuyển Việt Nam dưới thời HLV Kim Sang-sik. Đội tuyển đồng thời kéo dài chuỗi bất bại lên 19 trận, trong đó có 17 chiến thắng.

Timor Leste là đội tuyển Đông Nam Á thứ 9 thất bại trước nhà cầm quân người Hàn Quốc. Brunei hiện là đối thủ duy nhất trong khu vực mà ông chưa có dịp chạm trán.

HLV Kim Sang-sik hài lòng khi các học trò thực hiện trọn vẹn kế hoạch. “Nhiều bàn thắng sẽ giúp cầu thủ tự tin hơn. Tôi hy vọng họ duy trì tinh thần này và tiếp tục thể hiện đúng kế hoạch ở những trận tiếp theo”, ông nói.

Chiến thắng cũng nối dài thành tích toàn thắng ở các trận mở màn giải Đông Nam Á của Việt Nam kể từ năm 2016.

Lúc này, thầy trò HLV Kim dẫn đầu bảng A với 3 điểm, bằng Singapore nhưng hơn hiệu số bàn thắng bại. Trước đó, đội bóng đảo quốc Singapore vượt qua chủ nhà Campuchia 2-1 nhờ bàn thắng phút bù giờ.

Đội tuyển Việt Nam được nghỉ ở lượt trận ngày 27/7, thời điểm Timor Leste làm khách trước Singapore. Đội đương kim vô địch sẽ trở lại thi đấu ngày 31/7, tiếp đón Singapore trên sân Mỹ Đình.

Tác giả: Như Yên

Nguồn tin: giaoducthoidai.vn