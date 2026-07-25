Nghệ An: Triển khai tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Lào

Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ đang được tỉnh Nghệ An triển khai với quyết tâm cao, góp phần thắp lên hy vọng đưa các anh trở về với quê hương và người thân. Ảnh minh họa: Bích Huệ/TTXVN

Để hoàn thành mục tiêu đề ra, tỉnh yêu cầu các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương và các tổ chức đoàn thể tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ trên địa bàn Nghệ An cũng như tại ba tỉnh của nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Các đơn vị tập trung thu thập, kiểm chứng, đối chiếu thông tin, xác minh những khu vực có nguồn tin về mộ liệt sĩ; đồng thời đẩy mạnh phối hợp nhằm hoàn thành chỉ tiêu quy tập hài cốt liệt sĩ trong và ngoài nước.

Song song với công tác tìm kiếm, Nghệ An đẩy nhanh tiến độ lấy mẫu và bàn giao mẫu hài cốt liệt sĩ đối với các phần mộ chưa xác định được thông tin tại các nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn tỉnh. Việc lấy mẫu được thực hiện theo đúng quy trình, bảo đảm an toàn; đồng thời kết hợp rà soát, bổ sung hồ sơ, dữ liệu về liệt sĩ và mộ liệt sĩ phục vụ công tác xác định danh tính. Tỉnh phấn đấu hoàn thành việc lấy mẫu hài cốt liệt sĩ trong tháng 10/2026.



Các xã, phường tiếp tục rà soát hệ thống nghĩa trang liệt sĩ, công trình ghi công và các phần mộ do địa phương quản lý để xây dựng phương án chỉnh trang, tu bổ, nâng cấp, hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2027). Đồng thời, các địa phương tiếp tục hoàn thiện hồ sơ người có công, hồ sơ liệt sĩ; cập nhật cơ sở dữ liệu về liệt sĩ và thân nhân liệt sĩ, tổ chức các hoạt động tri ân thiết thực, góp phần ghi nhớ những cống hiến, hy sinh to lớn của các anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh và người có công với cách mạng.



Theo báo cáo, toàn tỉnh hiện có 2.260 phần mộ liệt sĩ cần lấy mẫu phục vụ xác định danh tính. Đến ngày 21/7, các lực lượng đã khai quật 1.139 phần mộ, lấy được mẫu của 965 phần mộ; 174 phần mộ không đủ điều kiện để lấy mẫu. Tỷ lệ lấy mẫu thành công đạt 84,7%. Hiện còn 1.121 phần mộ cần tiếp tục lấy mẫu trong thời gian tới, tạo cơ sở phục vụ xác định danh tính liệt sĩ, đáp ứng nguyện vọng của thân nhân và góp phần thực hiện tốt chính sách "Đền ơn đáp nghĩa".

Tác giả: Trịnh Duy Hưng

Nguồn tin: Báo Tin tức