Singapore suýt mất chiến thắng do VAR

Đá sân nhà nên Campuchia rất quyết tâm thắng, dẫu họ bị đánh giá thấp hơn đối thủ. Thực tế trận đấu chứng minh điều đó khi đội bóng xứ Chùa tháp đã phải nhận sức ép rất lớn. Dẫu Campuchia chẳng ngần ngại đôi công và nỗ lực tạo sức ép, nhưng phải thừa nhận Singapore mới là đội tấn công nguy hiểm hơn.

Điều gì phải đến cũng đến, phút 22 từ một đường tấn công cực nhanh, Anuar có cú dứt điểm sắc lẹm mở tỷ số cho Singapore từ đường chuyển của Tan Han Wei. Sau bàn thua, Campuchia nỗ lực đẩy cao thế trận hòng tìm bàn gỡ. Tuy nhiên, những mũi tấn công của Campuchia vẫn bế tắc trước hàng phòng ngự chơi chắc chắn của đối thủ, dẫu trong đội hình chủ nhà có nhiều cầu thủ gốc Nhật Bản.

Sang hiệp 2, Singapore nhập cuộc khá thong dong. Họ gần như nhường thế trận cho đối thủ, nhưng vẫn có những pha phản công cực kỳ sắc bén, khiến đội chủ nhà phải hốt hoảng để chống đỡ. Tuy nhiên, bất ngờ đã diễn ra ở phút 57. Từ một pha phối hợp tấn công cực nhanh, Souvann Ouk đã có bàn thắng cân bằng tỷ số 1-1 cho Campuchia trong sự vỡ oà từ các khán đài.

Bàn gỡ hoà giúp tinh thần các cầu thủ xứ Chùa tháp cực kỳ hưng phấn. Họ liên tục đẩy cao đội hình để tạo sức ép về phía khung thành của thủ môn Mahbuh. Tuy nhiên, sự hưng phấn cũng khiến Campuchia suýt phải trả giá, do đẩy cao đội hình dẫn đến hàng thủ chệch choạch nên suýt nhận bàn thua ở phút 63.

Liên tiếp những cơ hội được hai đội tạo ra, nhưng bàn thắng vẫn chưa đến thêm. Dẫu thế, những pha ăn miếng trả miếng của cầu thủ hai đội giúp trận đấu cực kỳ cởi mở, khiến khán giả rất thích thú. Campuchia nỗ lực kiểm soát thế trận hòng chiếm ưu thế, nhưng thực tế Singapore vẫn có những miếng đánh cực kỳ nguy hiểm khiến thủ thành Hui Kimhuy phải nhiều lần cứu nguy cho khung thành của chủ nhà.

Về cuối trận, cả cả chủ lẫn khách đều quyết phải thắng nên nỗ lực đẩy nhanh sức ép về phía khung thành của đối thủ. Singapore kiểm soát thế trận và có nhiều pha dứt điểm tốt hơn. Phút 89, sau một loạt pha tấn công, bóng được Fandi Ilhan bên phía Singapore đưa vào lưới Campuchia. Nhưng sau khi tham khảo VAR, bàn thắng không được công nhận. Tuy nhiên ở phút bù giờ 90+11, Fandi Ilhan đã có bàn nâng tỷ số lên 2-1 cho Singapore từ đường chuyển của Ui Yong Song. Đây cũng là kết quả chung cuộc của trận đấu và hoàn toàn xứng đáng cho đội bóng đảo quốc Sư tử.

Đội hình thi đấu

Campuchia: Hui Kimhuy, Mizuno, Sovann Ouk, Sokha (Chea Sokmeng, 71’), Sophal (Sieng, 46’), Bong Samuel, Ogawa, Mirzaev, Coulibaly (Mon Rado, 67’), Fernandes (Yam Devit, 46’), Mat Nat (Sa Ty, 46’).

Singapore: Mahbud, Stewart, Harun, Fandi Irfan, Tan Han Wei (Mahlel, 76’), Nakamura, Shahiran, Syahin (Ui Yong Song, 46’), Stewart (Abdullah, 62’), Anuar (Fandi Ilhan, 57’), Kweh (Zulkifli, 58’).

Tác giả: Đỗ Tuấn

Nguồn tin: bongdaplus.vn