Tàu lửa tông xe công nông băng qua đường ngang tự mở, ba ông cháu thương vong

Vụ tai nạn xảy ra vào lúc 14h46’ chiều cùng ngày tại lý trình km 1174+312 trên tuyến đường sắt xuyên Việt qua địa phận thôn Phú Tân 2, xã Ô Loan, tỉnh Đắk Lắk. Vào thời đó, đoàn tàu khách SE9 gồm 13 toa xe chạy hành trình Hà Nội – Sài Gòn đang vận hành đến lý trình nêu trên thì lái tàu phát hiện xe công nông chạy trên đường dân sinh tự mở băng qua đường sắt.

Đoàn tàu khách SE9 dừng lại tại hiện trường.

Cùng với việc kéo còi cảnh báo nguy hiểm, lái tàu đã xử lý kỹ thuật hãm phanh khẩn cấp nhưng do khoảng cách rất gần nên xe công nông đã bị đầu máy xe lửa tông mạnh, hất văng xuống phía bãi cỏ bên phải, cách đường sắt khoảng 5m, một số linh kiện gãy vỡ.

Trong số 3 người ngồi trên xe công nông, ông Trần Văn Mẫn (SN 1967, trú tại thôn Phú Tân 2, xã Ô Loan), cùng đứa cháu ngoại là Trần Nhật Lâm (SN 2019) bị thương nặng được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Phú Yên, trong khi đứa cháu nội là Trần Hữu Thiện (SN 2016), học sinh lớp 4, Trường Tiểu học An Cư, xã Ô Loan tử nạn tại chỗ.

Xe công nông bi hất xuống bãi cỏ, gãy vỡ nhiều linh kiện.

Ngoài hậu quả thiệt hại nghiệm trọng về người, ống vòi hãm phái trước đầu máy kéo đoàn tàu bị gãy, ống nước gầm xe và thùng máy bơm một toa xe cũng bị hư hỏng. Thời gian chậm trễ đoàn tàu khách SE9 trong khu gian Chí Thạnh – Hòa Đa gần 30 phút.

Tác giả: Hữu Toàn

Nguồn tin: cand.com.vn