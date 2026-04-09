Lâm Đồng: Xe tải tông bẹp đầu xe taxi, 3 người thương vong

Ngày 9-4, UBND xã Trường Xuân phối hợp với cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng tiếp tục khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra tại khu vực chợ Trường Xuân.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông giữa xe tải và xe taxi gần chợ Trường Xuân.

Nạn nhân tử vong là Nguyễn Hoài (32 tuổi, tài xế taxi, ngụ xã Thuận Hạnh), 2 hành khách đi trên phương tiện này cũng bị thương.

Thông tin ban đầu, khuya 8-4, anh Hoài điều khiển xe taxi chở 2 hành khách.

Khi đến khu vực gần chợ Trường Xuân thì xảy ra tai nạn với xe tải mang biển kiểm soát TPHCM.

Cú tông mạnh khiến chiếc taxi bẹp dúm phần đầu, 3 người mắc kẹt bên trong. Nghe tiếng động lớn, người dân xung quanh chạy ra ứng cứu, cạy cửa xe taxi. Hai hành khách được đưa ra ngoài trong tình trạng bị thương còn tài xế Hoài tử vong.

Tác giả: Nhất Đăng

Nguồn tin: Báo Người lao động