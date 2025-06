Sông Lam Nghệ An đón loạt tin vui về nhân sự

Michael Olaha gia hạn với CLB Sông Lam Nghệ An.

Thời gian qua, xuất hiện tin đồn Michael Olaha sẽ chia tay Sông Lam Nghệ An khi mùa giải 2024/25 khép lại do đội bóng gặp khó khăn trong việc tìm kiếm nhà tài trợ mới.

Thậm chí có nguồn tin còn phỏng đoán, Michael Olaha sẽ gia nhập Hà Nội FC hoặc tân binh Câu lạc bộ Ninh Bình nếu rời sân Vinh.

Tuy nhiên, theo thông tin mới nhất, Michael Olaha đồng ý gia hạn hợp đồng với Sông Lam Nghệ An thêm 1 mùa giải nữa, thay vì tìm bến đỗ mới. Đây có thể coi là một tin rất vui đối với người hâm mộ bóng đá Nghệ An trước trận chung kết cúp Quốc Gia 2024/2025 với CLB Công an Hà Nội.

Kể từ năm 2016, khi đến Việt Nam thi đấu, Michael Olaha chỉ khoác áo duy nhất Sông Lam Nghệ An và thi đấu khá ấn tượng trong màu áo câu lạc bộ này với lối chơi mạnh mẽ, kỹ thuật cùng tác phong vô cùng chuyên nghiệp trong và ngoài sân cỏ.

Cùng với Michael Olaha, 2 nội binh dày dạn kinh nghiệm của đội bóng miền Trung gồm Hoàng Văn Khánh và Hồ Khắc Ngọc đã đồng ý gắn bó với câu lạc bộ ít nhất là tới mùa hè 2027.

Vừa qua, Sông Lam Nghệ An đã đánh bại Bình Dương với tỷ số 3-2 ở bán kết Cúp quốc gia qua đó ghi danh vào chung kết trong mơ gặp Công an Hà Nội FC.

Sau trận thắng này, các doanh nghiệp tỉnh Nghệ An cũng trao thưởng "nóng" 1 tỷ đồng cho thầy trò HLV Phan Như Thuật với chiến tích giành vé vào chung kết Cúp quốc gia.

Tác giả: Đại Đại

Nguồn tin: giaoducthoidai.vn