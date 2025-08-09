5 bản hợp đồng đình đám trước V.League 2025/26

1. Chung Nguyen Do (Ninh Bình)

V.League 2025/26 chứng kiến hàng loạt cầu thủ Việt kiều triển vọng từ Mỹ, châu Âu… về Việt Nam thi đấu. Trong số đó, tiền vệ Chung Nguyen Do (Trần Thành Trung) là cái tên nổi bật hơn cả. Gương mặt 20 tuổi này đã thi đấu liên tục cho CLB Slavia Sofia tại giải VĐQG Bulgaria. Anh thậm chí từng nằm trong danh sách quan tâm của Barcelona.

Theo đại diện lãnh đạo CLB Ninh Bình, mức phí để Slavia Sofia đồng ý để Chung Nguyen Do ra đi không dưới 10 tỷ đồng. Ngoài ra khi trở về Việt Nam, tiền vệ sinh năm 2005 cũng nhận được chế độ đãi ngộ hậu hĩnh. Điều đó cũng đủ để thấy sự kỳ vọng mà CLB Ninh Bình dành cho cầu thủ Việt kiều này. Ở chiều ngược lại, Chung Nguyen Do bước đầu ghi dấu ấn ở năng lực chuyên môn. Anh được Hoàng Đức (Ninh Bình) và Văn Quyết (Hà Nội) đánh giá cao ở khả năng chuyền bóng.

2. Samuel Bastien (CLB Công an TP.HCM)

Ngay sau khi chính thức công bố biểu tượng, trang mạng xã hội và website chính thức, CLB Công an TP.HCM cũng thông báo một loạt tân binh. Một trong những cái tên khiến cổ động viên bất ngờ chính là Samuel Bastien.

Trong quá khứ, Bastien thi đấu cho những CLB hàng đầu của Bỉ, hạng trung tại Italia. Cụ thể, tiền vệ người Congo đầu quân cho 2 đội nổi tiếng của Bỉ là Anderlect, Standard Liege. Anh cũng có 3 mùa giải thi đấu gần 70 trận cho Chievo tại Serie A (giải VĐQG Italia). Tại mùa 2022/23, cầu thủ 28 tuổi thi đấu cho Burnley và cùng CLB vô địch hạng Nhất Anh, qua đó thăng hạng Ngoại hạng Anh mùa sau đó.

3. Nguyễn Tiến Linh (CLB Công an TP.HCM)

Cũng ở giai đoạn cuối của “phiên chợ hè”, CLB Công an TP.HCM chiêu mộ thành công đội trưởng Nguyễn Tiến Linh từ Becamex TP.HCM. Chân sút quê Hải Phòng (Hải Dương trước đây) là Vua phá lưới nội mùa 2024/25 với 13 bàn thắng. Anh cũng là chân sút hàng đầu của ĐT Việt Nam ở thời điểm hiện tại, bên cạnh Nguyễn Xuân Son.

Sự xuất hiện của Tiến Linh giúp cho HLV Lê Huỳnh Đức có thêm một lựa chọn đẳng cấp cao trên hàng công, trong hành trình cạnh tranh vị trí Top 5 ở mùa giải 2025/26.

4 .Kyle Hudlin (Nam Định)

Đây là cầu thủ cực kỳ nổi tiếng trong trò chơi bóng đá điện tử. Vậy nên, sự xuất hiện của anh tại CLB Nam Định thu hút chú ý của nhiều game thủ bóng đá. Bên cạnh đó, chiều cao lên đến 2m10 của Kyle Hudlin đủ khiến đại đa số cầu thủ ở V.League phải ngước nhìn về mọi mặt.

Theo dữ liệu thống kê, Kyle Hudlin cao Top đầu thế giới. Trước khi chuyển đến khoác áo CLB Nam Định, anh từng chơi cho các đội bóng tại Anh như Huddersfield Town B hay Newport County. Thậm chí cũng vì chiều cao ấn tượng, Kyle Hudlin từng nằm trong danh mục quan tâm của Man City. Hiển nhiên, Nam Định đủ sức đe doạ bất cứ hàng phòng ngự từ cấp độ Việt Nam cho đến khu vực, dựa vào những tình huống bóng bổng hướng vào cầu môn cho “cây sào” này.

5. Hendrio (Hà Nội)

CLB Hà Nội sớm kích hoạt thị trường chuyển nhượng trước mùa giải 2025/26 bằng việc chiêu mộ tiền vệ Hendrio, sau khi anh thanh lý hợp đồng với Nam Định. Đây được xem là bản hợp đồng chất lượng về nhiều mặt mà đội bóng thủ đô giành được. Trong trận đấu tập gần nhất với CLB Ninh Bình, tiền vệ từng được đào tạo bởi lò La Masia (Barcelona) thể hiện cực tốt kỹ chiến thuật, tư duy và nhãn quan sắc sảo.

Hendrio cho thấy mình có thể đá cặp với Văn Quyết trên hàng công, tự mình đột phá để dứt điểm hay có thể xoay sở khéo léo trong vòng vây đối phương, trước khi tạo ra những đường kiến tạo “dọn cỗ” cho đồng đội.

Tác giả: Vy Cầm

Nguồn tin: bongdaplus.vn