U20 nữ Việt Nam chính thức giành vé dự giải châu Á

U20 nữ Việt Nam dẫn đầu bảng B vòng loại châu Á với thành tích tuyệt đối - Ảnh: NGỌC LÊ

Sau 2 trận thắng trước U20 nữ Singapore và U20 nữ Hong Kong, U20 nữ Việt Nam chỉ cần 1 điểm trước U20 nữ Kyrgyzstan ở lượt cuối bảng là chắc chắn vượt qua vòng loại. Dù vậy, thầy trò HLV Okiyama Masahiko không nhập cuộc với ý tưởng cầm hòa khi đấu với đại diện Trung Á.

Ngay phút thứ 2, đội trưởng Lưu Hoàng Vân có cú sút xa hiểm hóc vào góc trái khung thành khiến thủ môn U20 nữ Kyrgyzstan bay người trong bất lực, mở tỉ số cho U20 nữ Việt Nam.

Sau bàn dẫn trước, U20 nữ Việt Nam duy trì thế trận tấn công, không cho đối thủ có cơ hội lên bóng quá nửa sân. Đội chủ nhà còn ghi thêm bàn để gia tăng cách biệt vào phút 28, khi Lưu Hoàng Vân chọc khe cho Đào Khánh Vy băng xuống sút góc hẹp nâng tỉ số lên 2-0.

Tới phút 74, Khánh Vy tiếp tục là tác giả bàn nâng tỉ số lên 3-0 cho U20 nữ Việt Nam, sau cú đánh đầu chính xác từ quả phạt góc của đồng đội. Đây cũng là tỉ số cuối cùng của trận.

Ngoài 3 bàn thắng, U20 nữ Việt Nam có nhiều cơ hội ghi bàn nhưng bỏ lỡ. Dù vậy, chiến thắng 3-0 là quá đủ để thầy trò HLV Masahiko hoàn thành nhiệm vụ.

Với 9 điểm tuyệt đối sau 3 trận, U20 nữ Việt Nam dẫn đầu bảng B vòng loại U20 nữ châu Á 2026 và giành vé tới vòng chung kết diễn ra tại Thái Lan vào tháng 4 năm sau.

Tại vòng loại, U20 nữ Việt Nam là chủ nhà bảng B, diễn ra tại sân Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam (VYF). Sau 3 trận với U20 nữ Singapore, Hong Kong và Kyrgyzstan, U20 nữ Việt Nam thắng cả 3, ghi 14 bàn và không để thủng lưới bàn nào.

U20 nữ Việt Nam chưa phải đội có thành tích tốt nhất ở vòng loại. Ở các bảng khác, U20 nữ Triều Tiên và U20 nữ Nhật Bản dẫn đầu bảng với lần lượt 36 bàn và 32 bàn. U20 nữ Úc ghi 17 bàn, còn U20 nữ Uzbekistan ghi 16 bàn. Vì thế, U20 nữ Việt Nam sẽ còn phải cải thiện khả năng tấn công khi dự vòng chung kết.

Tác giả: Ngọc Lê

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ